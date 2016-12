Un tânăr a murit, altul e grav rănit după un accident produs în Ițcani de un individ fără permis care a fugit de la locul faptei (FOTO)

Daniel Mândrilă, de 20 de ani, din Suceava, a produs un grav accident de circulație la intrarea în Suceava dinspre Rădăuți. In urma impactului deosebit de puternic, un tânăr de 18 ani a decedat, iar altul, în vârstă de 20 de ani, se află în stare critică la spital. Alte două persoane, printre care și fratele șoferului, Stefan Mândrilă, s-au ales cu leziuni ușoare. Daniel Mândrilă, care nu are permis de conducere, a fugit de la locul faptei, fiind prins abia aseară de polițiști. Cei doi frați au mai fost implicați într-un accident mortal la începutul acestui an, în urma căruia a decedat fratele lor, Paul Mândrilă. Atunci, la volan se afla Stefan Mândrilă

Un grav accident de circulație s-a produs la primele ore ale dimineții de luni, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Rădăuți, în cartierul Ițcani, pe strada Grigore Alexandru Ghica. Daniel Mândrilă, de 20 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul BMW, din cauza vitezei excesive, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens, unde a acroșat o bordură. In urma impactului cu bordura, mașina s-a răsturnat pe carosabil, lovind un autoturism Volkswagen Golf înmatriculat în Belgia, care rula pe strada Grigore Alexandru Ghica, vehicul condus de Vasile Lefter, de 29 de ani, din comuna Calafindești, după care BMW-ul a rămas răsturnat pe cupolă pe trotuarul din partea dreaptă. După producerea accidentului, Daniel Mândrilă, care nu are permis de conducere, a fugit de la locul faptei. Polițiștii au reușit să-l găsească aseară într-un apartament din Suceava și a fost reținut.

„În urma coliziunii dintre două autoturisme, unul dintre acestea s-a răsturnat pe cupolă și a rezultat rănirea a patru persoane. Cei patru au fost transportați la Unitatea de Primire Urgențe Suceava, doi dintre ei fiind în stare de inconștiență”, au arătat cei de la ISU Suceava.

Ca urmare a accidentului deosebit de violent a rezultat decesul lui Robert Păstru (foto), de 18 ani, din comuna Scheia și rănirea gravă a lui George Cașoschi, de 20 de ani, din Suceava. Acesta din urmă se zbate între viață și moarte la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Suceava, fiind ventilat mecanic. Alți doi tineri aflați în BMW, respectiv Nicolae Ciornei și Stefan Mândrilă, ambii de 21 de ani, din municipiul Suceava, s-au ales cu leziuni mai ușoare. Se pare că tinerii se întorceau la Suceava de la o petrecere din localitatea Cajvana, unde toți ar fi consumat băuturi alcoolice.

Soferul Vasile Lefter a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „vătămare din culpă”, „părăsirea locului accidentului” și „conducerea unui autovehicul fără permis de conducere”.

Accident violent produs în februarie 2016 de Stefan Mândrilă, în urma căruia fratele său mai mic a decedat

In luna februarie a acestui an, Stefan și Daniel Mândrilă au fost implicați într-un alt accident rutier grav, soldat cu decesul fratelui lor, Paul Mândrilă, în vârstă de doar 17 ani.

La data de 10 februarie 2016, în jurul orei 21.00, Stefan Mândrilă, în timp ce conducea un autovehicul BMW, a pierdut controlul asupra volanului, a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un perete din beton din zona șoselei de centură. În urma impactului a rezultat decesul fratelui său, Paul Mândrilă, de 17 ani, care practic a zburat din mașină, rănirea șoferului, precum și a altor doi pasageri, Daniel Mândrilă, de 20 de ani, frate cu cei doi, și Daniel Dumencu, de 18 ani, din comuna Scheia. Acesta din urmă a rămas încarcerat în automobil, fiind scos de un echipaj de descarcerare. Cei trei răniți au fost duși cu ambulanța la spital, unde medicii le-au acordat îngrijiri medicale.

Mașina implicată în accident îi aparținea lui Robert Marian, fost director al Casei de Pensii Suceava. Tinerii obișnuiau să facă pe șoferii pentru Robert Marian, acesta lăsându-le la îndemână BMW-ul atunci când nu avea nevoie să se deplaseze undeva. Coincidență sau nu, în urmă cu opt ani de zile, tot pe DN2, la câțiva kilometri de locul în care s-a produs accidentul din februarie, fostul director al Casei Județene de Pensii Suceava, Robert Marian, pe atunci în vârstă de 37 de ani, a fost implicat și el într-un teribil eveniment rutier. (Dănuț ZUZEAC)