Un dornean a murit strivit de un tractor

Un bărbat de 36 de ani, din Şaru Dornei, a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul într-o pădure, utilajul căzând peste el

La data de 19 iulie 2018, la ora 20.30, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost anunțată prin 112 de către Elena A. despre faptul că cumnatul ei, Florin N., de 36 de ani, din comuna Şaru Dornei, este căzut în pădure sub un tractor. Polițiștii deplasați la fața locului, pe raza satului Sărișor, comuna Şaru Dornei, la o distanță de un kilometru față de drumul comunal, au găsit într-un pârâu un tractor marca Same, răsturnat cu roțile în sus, sub care se afla bărbatul. S-a intervenit pentru descarcerarea lui, fiind extras de sub tractor de un echipaj ISU. Echipajul ambulanței sosit la fața locului a constatat că acesta nu mai prezintă semne vitale.

Polițiștii au stabilit că la data de 19 iulie a.c., în jurul amiezii, Florin N. s-a deplasat de la domiciliul său pe un teren fânaț situat în zona Pârâul Nițucilor cu tractorul agricol, tractând și o căruță după acesta. În jurul orei 18.00, la locuința acestuia a venit fratele său, Mihail N., pentru a se întâlni. Văzând că nu mai vine, a rugat-o pe Elena A., cumnată cu Florin N., să-l însoțească pe terenul respectiv și când au ajuns acolo au observat tractorul răsturnat și pe bărbat prins sub acesta. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru efectuarea necropsiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. (D.Z.)