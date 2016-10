Un copilaș de opt luni a murit într-un elicopter SMURD în timpul transferului de la Suceava către Spitalul de Copii din Iași

Micul pacient a ajuns la Spitalul Județean Suceava, transferat de la Spitalul Municipal Rădăuți, în stare gravă. Starea băiețelului s-a agravat la sfârșitul săptămânii trecute, deoarece medicul de familie din Falcău l-a tratat pentru o banală durere cauzată de o erupție dentară. Când medicii suceveni au decis să-l transfere la o clinică din Iași cu diagnosticul de meningo-encefalită, bebelușul intrase deja în comă. Inima lui nu a mai rezistat și după doar 14 minute de la decolarea elicopterului din Suceava a survenit decesul

Un băiețel de opt luni, suspect de meningită, a murit într-un elicopter SMURD în noaptea de marți spre miercuri, la 14 minute după decolare. Micul pacient a fost transferat de la Spitalul Județean Suceava către Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iași, la cererea disperată a părinților, însă organismul secătuit de boală al micuțului nu a rezistat, iar părinții îi acuză acum pe medici că l-au ținut pe fiul lor până când a fost prea târziu. Mama copilului, o fe­me­ie din comuna Brodina, a po­vestit că fiul ei a început să se sim­tă rău din cursul zilei de vineri, când părinții au remarcat că băie­țelul are febră. Medicul de familie a bănuit mai întâi că starea micului pacient se datorează faptului că îi cresc dinții, ajungând după o zi la concluzia că copilul are o infec­ție și i-a administrat un tratament cu antibiotice. Pentru că bebelușul continua să se simta rău, părinții l-au dus luni la Spitalul Municipal Rădăuți, iar din cauza stării grave în care se afla, medicii rădăuțeni au decis transferul pacientului către Spitalul Județean, unde a rămas internat. Copilul a fost diagnosticat ca fiind suspect de meningită și internat la secția de Boli Infecțioase, de unde a fost mutat în decurs de câteva ore la Terapie Intensivă, starea sa de sănătate degradându-se rapid. In tot acest timp, părinții au cerut me­dicilor suceveni transferul co­pi­lului lor către o unitate spitali­cească din Iași, dar de fiecare dată au fost refuzați, aceștia acceptând să-l transfere doar după ce băie­țelul a intrat în comă. Inima lui nu a mai rezistat și în timpul zborului cu elicopterul, micuțul a făcut stop cardio-respirator.

Așa cum reiese din declarațiile me­dicului Mihai Ardeleanu, pur­tător de cuvânt al Spitalului Jude­țean Suceava, la unitatea spitalicească s-a deschis o anchetă pentru a se verifica dacă toate protocoa­­lele au fost respectate de me­­dicii care l-au îngrijit pe copil, la fel ca și timpul de așteptare și ce investigații s-au făcut în acest caz. Unul dintre medicii care s-a ocupat de bebelușul Mattias, aneste­zistul Cristina Tiron, a declarat că tocmai transferul este cel care i-a agravat starea micului pacient, suspect de meningo-encefalită.

Pe o rețea de socializare, ma­me impresionate de tragedia acestor părinți au lansat o petiție online sub titlul “Dreptate pentru micuțul Mattias”, petiție semnată deja de peste 25.000 de persoane. Acești oameni speră că printr-o mobilizare exemplară vor reuși să schimbe ceva în sistemul sanitar românesc. (Cristina RUSTI)