Trei tineri aflați pe o bancă în parcul din Rădăuți au fost loviți de o mașină scăpată de sub control

Un tânăr de 19 ani, din Volovăț, care conducea un BMW fără a avea permis de conducere, a lovit cu mașina o bancă pe care se aflau trei persoane. Tânărul a fost reținut

La data de 10 august 2017, la ora 21.45, Poliția municipiului Rădăuți a fost anunțată prin 112 despre faptul că pe strada Piața Unirii din localitate a avut loc un accident rutier. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că în jurul orei 21.45, în timp ce conducea autoturismul BMW, cu volan pe dreapta, pe strada Piața Unirii din municipiul Rădăuți, un tânăr de 19 ani, din comuna Volovăț a virat spre dreapta, moment în care, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul asupra volanului, a părăsit partea carosabilă și a lovit o bancă dintr-un parc pe care se aflau mai multe persoane.

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a trei tineri ce se aflau pe bancă, respectiv doi tineri de 27 și 25 de ani, ambii din municipiul Rădăuți, și un tânăr de 28 de ani, din comuna Satu Mare. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. În urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că individul din Volovăț nu are permis de conducere pentru nicio categorie auto.În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”. Tânărul care a produs accidentul rutier a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul IPJ Suceava. Acesta urma ca ieri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru luarea unei măsuri privative de libertate. (Dănuț ZUZEAC)