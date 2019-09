Trei persoane ranite in urma unui accident la intrarea in Falticeni (FOTO)

Vineri, 13 septembrie 2019, in jurul orei 17, un grav accident rutier s-a petrecut la intrarea in municipiul Falticeni. Doua autoturisme, in care se aflau patru persoane s-au ciocnit, doi oameni ramanand incarcerati, un al treilea fiind ranit. La fata locului au intervenit pompierii militari de la descarcerare, un echipaj SMURD si 2 echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta.

Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fata locului, toate cele trei persoane ranite au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Vom reveni.