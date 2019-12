Sucevenii vor plăti mai mult pentru vacanțele estivale în Turcia, Egipt și Tunisia de anul viitor

Potrivit agenților de turism, vorbim despre ”o creștere sensibilă de prețuri”, valabilă la nivel global, nu doar pe zona noastră sau în țara noastră, cauzată de cererea crescută de pe alte piețe, fiind vorba în principal despre Rusia, Marea Britanie și Ucraina. Pentru a alege un sejur pentru vacanța de vară 2020, la hotelul preferat, agenții de turism recomandă perioada ofertelor early booking, care începe în această lună și se termină în luna martie 2020

Sejururile estivale cu plecare de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Salcea sunt din ce în ce mai apreciate de către suceveni, mai ales pentru că cele 3 destinații de vacanță vin la pachet cu servicii foarte bune, condiții de cazare și de masă superioare celor oferite de hotelierii de pe litoralul românesc, dar mai ales pentru comoditatea și rapiditatea transportului până la destinație. În loc să bați drumuri de 7-8 ore cu mașina personală până în Constanța, ca mai apoi să treci prin traficul algomerat de turiști până să ajungi în una din stațiunile românești de la mare, ai varianta unui zbor de 2 ore sau 3 ore și jumătate, plus un interval între 15 minute și o oră și jumătate, drum parcurs cu autocarul până la hotelul ales în una din stațiunile din Turcia, Egipt sau Tunisia. Toate aceste beneficii vin la pachet, iar costurile diferă în funcție de stațiunea pentru care optează fiecare, hotelul ales și serviciile incluse în preț. În orice situație, cert este că pentru vacanțele estivale din 2020, având ca destinație una din cele 3 țări, sucevenii vor scoate mai mulți bani din buzunare, chiar și cu 250 de euro mai mult pentru hotelurile de top. Potrivit agenților de turism, vorbim despre ”o creștere sensibilă de prețuri”, valabilă la nivel global, nu doar pe zona noastră sau în țara noastră, cauzată de cererea crescută de pe alte piețe, fiind vorba în principal despre Rusia, Marea Britanie și Ucraina. ”În ce privește Antalya, spre exemplu, britanicii cumpără foarte multe sejururi, dar mai avem și rușii care preferă această destinație, în sezon înregistrându-se câte 10 zboruri pe zi dinspre Moscova. Şi dinspre Ucraina vin foarte mulți turiști, astfel că se ajunge în situația ca toți ceilalți, nu doar sucevenii, să plătească mai mult pentru că țările cu putere mare de cumpărare epuizează tot”, a explicat Vasile Nistor, managerul agenției de turism Life Tour Suceava.

Diferențe de preț între 200 și 250 de euro pentru un sejur de 7 nopți

Un exemplu concret în acest sens vă oferim pentru prima plecare din luna iunie, după încheierea anului școlar, și anume pe data de 21 iunie 2020, pentru o familie formată din doi adulți și doi copii. Pentru Egipt, stațiunea Hurghada, la un hotel de 5 stele, cu servicii All Inclusive, cameră standard, cu pat suplimentar, prețul este între 1.705 și 1.770 euro (în funcție de agenția aleasă). Anul trecut, aceeași familie a plătit 1.500 euro pentru un sejur de 7 nopți, la același hotel, în aceeași perioadă.

Pentru Turcia, Antalya, stațiunea Side, o familie cu un copil va plăti între 1.750 și 1.840 de euro pentru un sejur Ultra All Inclusive de 7 nopți într-un hotel de 5 stele, în aceeași perioadă, cameră standard plus pat suplimentar. Anul trecut, pentru același sejur, în aceleași condiții, prețul plătit de o familie cu un copil a fost de doar 1.570 euro. De precizat că prețurile cu care am exemplificat sunt valabile până la finalul lunii în curs, iar ele diferă foarte mult în funcție de stațiunea pentru care optează turistul, apoi în funcție de hotelul ales și serviciile incluse în pachet, tipul camerei, dar există și o diferență sensibilă de preț de la o agenție la alta. ”Am fost anul trecut în aceeași zi la 4 agenții din centrul Sucevei. Am ales acele 4 agenții după recomandările prietenilor mei. Am fost redus lista cu destinații de vacanță la doar două hoteluri, ambele din stațiunea Side, așa că am cerut ofertele de preț doar pentru cele două hoteluri, fix cu aceeași dată de plecare și pentru același număr de persoane, cameră standard. șocul meu a fost să aflu diferențe de preț chiar și cu 120 de euro mai mari între o agenție și alta. Atunci am ales-o pe cea cu cel mai mic preț, iar mai apoi am colaborat doar cu acel agent de turism pentru toate vacanțele noastre de familie”, a spus Monica Aciubotăriței, din Suceava.

Ofertele early booking sunt disponibile din decembrie până în martie

Ca și perioadă optimă pentru a alege un sejur pentru vacanța de vară 2020, la hotelul preferat, agenții de turism recomandă perioada ofertelor early booking, care începe în această lună și se termină în luna martie 2020. Precizăm că cele mai bune oferte la agențiile de turism, cu prețurile de pornire, sunt disponibile începând cu luna decembrie, ca mai apoi în fiecare lună, până în luna martie, prețurile să tot crească cu circa 5-10%. Pentru a rezerva un sejur din ofertele early booking, clientul va trebui să achite un avans de 30% din costul total al vacanței, ca mai apoi plata integrală să se facă cu până la 21 de zile înainte de plecarea în concediu. De asemenea, există două mari evenimente care influențează prețurile vacanțelor românilor, și anume cele două târguri de turism. Primul a avut loc la finalul lunii trecute, iar următorul este programat pentru luna februarie. ”Noi recomandăm clienților noștri să își rezerve vacanțele în perioada ofertelor early booking, căci atunci pot alege hotelul pe care îl doresc, în perioada pe care o doresc. Turcia va epuiza în sezon toate locurile, iar vara clienții vor putea opta doar pentru acele locuri ce nu s-a vândut în primă fază. Eu voi oferi fiecărui client care intră în agenție alternativele cele mai bune pe care le voi avea la acel moment, însă nu va avea de ales”, a precizat Vasile Nistor, managerul Life Tour Suceava.

Sugerăm câteva recomandări pentru sucevenii care nu au fost încă în cele trei destinații cu plecare de pe aeroportul din Salcea, în vacanțele de vară. În ceea ce privește Antalya, apa este caldă din luna mai până în septembrie, serviciile de cazare și masă sunt foarte bune indiferent de stațiunea pentru care optați, iar ca să fiți siguri că alegeți un hotel bun căutați pe site-urile de specialitate acele unități de cazare cu medii peste 8,5 și citiți review-urile. Stațiunea Side are cea mai frumoasă plajă, cu cel mai fin nisip și intrare lină în mare, dar și cele mai accesibile prețuri, fiind a treia ca distanță de la aeroport, deci veți parcurge un drum de circa o oră cu autocarul până la hotel. Belek este recunoscută pentru serviciile de calitate și pentru asemănarea cu insulele din Grecia, datorită combinației dintre relieful stâncos, de munte, și plajele frumoase, dar nu este o stațiune recomandată familiilor cu copii. Lara are cele mai luxoase și scumpe resorturi, aqua parcuri impresionante și este stațiunea cea mai apropiată de aeroport.

Stațiunea Hurghada din Egipt este o destinație mai accesibilă ca prețuri, toate hotelurile sunt la circa 15 minute de aeroport, sunt construite gen resorturi, serviciile foarte calitative, iar egiptenii sunt oameni sinceri și foarte serioși. Aici excursiile sunt ieftine și foarte bine organizate, însă trebuie avute în vedere câteva particularități: se percepe o viză de 25 de dolari/ persoană la intrarea în țară, taxă ce se plătește în aeroport, se înserează foarte devreme, imediat după ora 19.30, apa mării este ușor răcoroasă în mai și septembrie, pe capete de sezon, iar în lunile de vară chiar dacă temperaturile sunt foarte mari nu se resimt căldurile, pentru că umiditatea este foarte scăzută, drept urmare discomfortul termic este mic. Foarte important de precizat că în Egipt filtre de securitate sunt la tot pasul, cu atât mai mult în aeroport, unde turiștii pierd circa o oră la întoarcerea în țară, mai ales că înfolierea bagajelor pe aeroportul din Hurghada este obligatorie (5 euro/ bagaj), deci ar fi de folos să vă puneți în bagaje și o rolă de folie alimentară. Pentru stațiunea Monastir, Tunisia, particularitățile zonei sunt aceleași, ambele țări regăsindu-se pe continentul african, însă prețurile sejururilor pentru această destinație sunt un pic mai mici decât cele pentru Hurghada. (Oana NUȚU)