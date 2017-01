Suceava – pe penultimul loc într-un top național al siguranței și calității vieții. Ițcani – cel mai nesigur cartier din România

Conform unui studiu privind calitatea vieții și siguranța locuitorilor din 42 de orașe din România, municipiul Suceava se află pe penultimul loc, mai rău decât noi trăind doar locuito­rii orașului Alexandria (Teleorman) . Cercetarea s-a bazat pe evaluările acordate de români orașelor și cartierelor în care locuiesc, criteriile de evaluare fiind costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgo­motul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la instituțiile educaționale. Conform sondajului, cel mai nesigur cartier din Româ­nia este considerat car­tierul sucevean Ițcani, ora­șul nostru “prinzând” topul național al celor mai rele zo­ne de locuit și cu car­tierul Bur­­­dujeni, plasat pe locul 16 al celor mai nesigure cartiere din România

Storia.ro, site-ul de imobiliare lansat de OLX.ro în 2016, a făcut ieri public un studiu ale cărui rezultate contrazic flagrant toate raportările oficiale șI discursurile triumfaliste ale autorităților care încearcă an de an să ne convingă că orașul Suceava este unul dintre cele mai bune locuri de trăit din România. In perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017, site-ul respectiv a desfășurat un complex studiu asupra siguranței/calității vietii în 42 de orașe din România. La cercetarea Storia.ro au participat 93.532 de români din toată țara. Studiul se bazează pe evaluările acordate de români orașelor și cartierelor în care locuiesc. Printre criteriile de evaluare se numără costul ­ge­neral al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la instituțiile educaționale. La această cercetare au răspuns nu mai puțin de 2.584 de su­ceveni, care au acordat orașului lor nota 60,63, nota maximă fiind 100.

In urma studiului, Oradea este orașul cu cel mai ridicat grad de siguranță. Clasamentul continuă cu Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Sfântul Gheorghe și Timișoara. Capitala României se clasează abia pe poziția a noua, iar zona Ilfov pe a zecea. La polul opus, orașele desemnate în cadrul cercetării ca fiind cele mai puțin sigure sunt Alexandria, SUCEAVA, Satu Mare, Bacău, Călărași, Târgoviște, urmate de Vaslui, Piatra Neamț, Galați și Reșița.

La nivel de regiuni istorice, Transilvania a primit cel mai bun scor de siguranță, fiind urmată de Crișana și București și Ilfov. La polul opus, Maramureș și Moldova au obținut cel mai mic punctaj, fiind evaluate ca fiind cele mai nesigure regiuni din țară.

Rugați să evalueze zonele în care locuiesc, cei 2.584 de suceveni au răspuns studiului Storia.ro și au desemnat cartierul Ițcani drept cel mai nesigur din Suceava. De altfel, în urma notelor acordate de suceveni, Ițcaniul poate fi considerat cel mai nesigur cartier din România, așa după cum se poate observa din graficul alăturat. Calitatea proastă a vieții în Suceva a determinat participanții la acest studiu să acorde note foarte mici și cartierului Burdujeni, care se plasează în acest top național pe locul 16. In ordine, sucevenii consideră că cele mai bune/sigure zone de locuit în Suceava sunt: Universității, Obcini, zona Policlinicii și cartierul George Enescu.

La nivel național, cele mai sigure cartiere sunt Grigorescu (Cluj-Napoca), Otopeni (Ilfov), Aviației (București), Gheorgheni (Cluj-Napoca) și Racadău (Brașov).

Așa cum am spus, topul celor mai nesigure cartiere este deschis de Itcani (Suceava), urmat fiind de Brestei (Craiova), Alecu Russo (Bacău), Calea Caransebeșului (Reșita) și Bora (Slobozia).

Realizatorii studiului au observat o legătură strânsă între numărul mare de locuitori din fiecare oraș și siguranța resimțită de cetățeni. Astfel, orașele care au primit cele mai mari note au un număr de aproximativ 300.000 de locuitori, pe când cele care se încadrează în pragul de sub 100.000 sunt considerate cele mai nesigure. Mai mult, orașele cu grad ridicat al siguranței au și un Produs Intern Brut ridicat și o rată a șomajului scăzută, de sub 4%. (O.S.)