“Suceava Air Show 2018”, mai nimic nou față de anii trecuți

Manifestarea anuală organizată pe Aeroportul sucevean nu aduce nici 2018 multe surprize, programul având numeroase asemănări cu cele din anii trecuți. Nu vor lipsi la show-ul aviatic din 4 august Iacării Acrobați, pilotul lituanian Jurgis Kairys și nici „tăticul elicopterelor Ka-26” u totuși, ca noutate, este anunțată “formația ASALT care va oferi un spectacol aviatic de excepție cu două aeronave de înaltă acrobație SKYBOLT of Romania”

Deși foarte bine primit de suceveni încă de la primele ediții, mitingul aviatic organizat anual pe Aeroportul de la Salcea riscă să devină un eveniment banal, cu puține noutăți, programul acestuia repetându-se aproape identic, an de an. Suceava Air Show putea să devină un bun vehicul de promovare pentru zona noastră, numai că se pare că dulceața banului ­pu­blic a atras multe interese, finanțarea acordată de Consiliul Județean părând dirijată, an de an, către aceeași beneficiari. De altfel, bănoasa modă a show-urilor organizate cu bani pu­blici de la diverse administrații are un tipar bine stabilit în Suceava, putând fi observate mereu aceleași grupuri care înhață finanțările res­pective. E posibil ca aceste grupuri să fie considerate pricepute sau de încredere, dar trebuie să mai învețe și că repertoriul trebuie schimbat periodic, dacă vor ca publicul să revină la manifestările lor.

Potrivit unui comunicat postat zilele acestea pe pagina de facebook a Aeroportului Internațional „Ştefan cel Mare” Suceava și preluat mai departe pe pagina Consi­liului Județean Suceava, sâmbătă, 4 august 2018, începând cu orele 16:00, cele două instituții mai sus menționate invită publicul interesat să ia parte la „un spectacol aviatic de excepție pe cerul Bucovinei!”. Excepția e însă relativă, dacă ținem cont că, în mare, programul și invitații sunt foarte asemănătoare cu cele din anii precedenți.

Potrivit respectivului comunicat de presă, „adrenalina celei de-a VII-a Ediții a mitingului aerian va fi asigurată de profesioniști din elita Aeroclubului României cu formația Hawks of Romania, Iacării ­A­crobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobațiilor aeriene, precum și de „tăticul elicopterelor Ka-26” care va zbura la „firul ierbii”!”.

Organizatorii au specificat că surpriza ediției din acest an a „Suceava Air Show” este Formația ASALT care va oferi un spectacol aviatic de excepție cu două ­aero­­nave de înaltă acrobație SKYBOLT of Romania.

Partea cea mai bună e că, la fel ca în anii trecuți, intrarea va fi liberă, iar publicul participant va avea la dispoziție mijloacele de Transport Public Local din Municipiul Suceava din 30 în 30 de minute. (O.S.)