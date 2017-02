Soferii de taxi, luați la puricat de autoritățile locale

In cadrul controalelor au fost verificate 48 de autovehicule taxi aparținând atât societăților comerciale, cât și persoanelor fizice autorizate care practică activitatea de transport persoane în regim de taxi

In perioada 13.02-21.02.2017 s-au desfășurat controale cu privire la modul în care se desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi în municipiul Sucea­va. Scopul acestor acțiuni a fost de îndrumare și conformare la pre­ve­derile legale cu privire la obli­gațiile transportatorilor autorizați și angajaților acestora. Au fost ­ve­­rificate 48 de autovehicule taxi aparținând atât societăților comerciale, cât și persoanelor fizice autorizate care practică activitatea de transport persoane în regim de taxi.

“Abaterile constatate și sanc­­ționate vizează încălcarea obli­gațiilor de a avea afișate tarifele practicate (pe portierele din față și în interiorul mașinii), de a nu refuza clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității, precum și de a se supune controlului autorităților abilitate. Aceste obligații sunt prevăzute la art. 35 și art. 52 din Legea nr. 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare. La începutul perioadei de control, pentru abaterile mai puțin grave s-au aplicat avertismente verbale și scrise, ulterior sancțiunile constând în amenzi contravenționale în cuantum de 3600 lei. In perioada următoare va fi sancționat și un taximetrist care nu s-a supus controlului pe data de 20.02.2017, faptă incri­minată de art. 55, punct 3, lit. a) din Legea nr. 38/2003. Sanc­țiu­nea prevăzută de lege în acest caz este amenda contravențională cuprinsă între 1000 și 5000 lei. In acest moment am solicitat transportatorului să ne comunice da­tele de identificare ale persoanei care s-a sustras de la controlul ce a avut loc în stația taxi de la Autogara Suceava”, a transmis ieri viceprimarul Lucian Harșovschi.

Acesta a mai arătat că, “în ur­ma sesizărilor primite s-au purtat discuții cu prestatorii de servicii de dispecerat taxi: S.C. TAXICSV S.R.L., S.C. TINTAXI S.R.L. si S.C. EURO TAXI S.R.L. S-a urmărit modul în care dispece­ratele gestionează activitatea trans­portatorilor dispecerizați, în scopul de a se asigura continuitatea serviciului de trans­port persoane în regim de taxi, precum și a calității acestui serviciu public. Pe această cale, rugăm cetățenii care se confruntă cu nereguli în executarea acestui serviciu pu­blic să formuleze reclamații în scris adre­sate Primăriei municipiului Su­ceava, în vederea luării măsu­rilor corespunzătoare”.

Atunci când, în ședința din luna ianuarie, consilierii locali au votat majorarea tarifului pentru un kilometru parcurs cu taxiul la 2,5 lei/km au fost discutate și numeroasele nereguli constatate de cei care circulă cu acest mijloc de transport, printre care se numără și comportamentul inadecvat al uno­ra dintre șoferi, lipsa de cură­țenie din mașini, dar și faptul că, de cele mai multe ori, șoferii refuză cur­sele pe distanțe mai mici sau faptul că nu pun în funcțiune aparatul de taxat. Primăria speră că astfel de controale îi vor determina pe șoferi să respecte regulile impuse de ­le­­gislație mereu, nu doar atunci când se anunță verificări. (O.S.)