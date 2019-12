Senatorul Daniel Cadariu: ”În doar o lună de zile, PNL a reușit să rezolve unele aspecte presante, lăsate în urmă de cele trei guvernări ale PSD”

Acesta a ținut să contracareze reacțiile PSD-ului cu privire la modalitatea aleasă de PNL pentru a rezolva anumite situații urgente prin angajarea răspunderii, spunând că PNL nu este un partid care să se ascundă, precum PSD, în spatele Ordonanțelor de Urgență atunci când propune modificări importante ale legislației.

Senatorul PNL Daniel Cadariu a prezentat, vineri, într-o conferință de presă o sinteză a măsurilor luate în această primă lună de guvernare de la investirea Guvernului Orban, punctând că PNL a reușit să rezolve unele aspecte presante, lăsate în urmă de cele trei guvernări ale PSD.

Cadariu a spus că, într-o primă etapă, s-a încercat asigurarea resurselor pentru plata pensiilor, a fondurilor necesare pentru plata lucrărilor realizate prin PNDL și chiar stabilirea salariului minim, pe criterii obiective, în urma consultării cu partenerii sociali, dar au fost puse și bazele unor procese complexe de eficientizare a activității guvernamentale.

”Cei de la PSD nu au căderea să conteste decizia actualului Guvern, mai ales în condiția în care și-au bătut joc de șansa de dezvoltare a României în ultimii 3 ani, din cele trei guverne eșuate”, a subliniat senatorul Cadariu.

Dintre măsurile imediate luate de actualul Guvern, senatorul sucevean a amintit organizarea celor două tururi de alegeri, reluarea în mod credibil a contactelor internaționale cu partenerii externi, desecretizarea dosarului din 10 august, pentru ca ancheta să fie, în sfârșit, finalizată cu celeritate, abrogarea Recursului Compensatoriu, asigurarea sumelor pentru plata restanțelor reprezentând TVA, plata concediilor medicale restante, deblocarea proiectelor finanțate din fonduri europene, eliminarea supra accizei la carburanți, majorarea salariului minim cu 7,2%, de la 1 ianuarie 2020, pe baza unei formule de calcul obiective, care să mențină puterea de cumpărare și să nu accentueze inflația și restructurarea Guvernului prin reducerea de la 26 la 16 ministere.

”În ceea ce privește absorbția fondurilor europene, actualul Guvern a reluat procedurile de negociere cu Comisia Europeană pentru acele documente programatice aferente perioadei de finanțare următoare, 2021-2027, unde România are alocată o sumă de 30,5 miliarde de euro. S-au deblocat anumite contracte de finanțare exact din aceste fonduri europene, din actualul exercițiu financiar, și anume contractul de Apă și canal, de 1,3 miliarde de lei. Acestea sunt realizările, în doar o lună de zile, a celor care am preluat guvernarea după cei trei ani de dezastru PSD”, a punctat senatorul Daniel Cadariu.

Acesta a ținut să contracareze reacțiile PSD-ului cu privire la modalitatea aleasă de PNL pentru a rezolva anumite situații urgente prin angajarea răspunderii, spunând că PNL nu este un partid care să se ascundă, precum PSD, în spatele Ordonanțelor de Urgență atunci când propune modificări importante ale legislației.

”Am văzut un soi de reacții ale celor de la PSD în aceste zile, cu privire la această modalitate abordată de PNL pentru a legifera, adică angajarea răspunderii. Făcând o comparație între o ordonanță de urgență și o angajare de răspundere, angajarea răspunderii presupune mai multă transparență în actul legiferare decât în cazul unei OUG și este un instrument mai transparent și mai corect decât OUG. Este un instrument rar folosit de guvernele precedente, pentru că este mai riscant politic. Pe de altă parte, chiar dacă pare că exclude dezbaterea, în Constituție se prevede că angajarea răspunderii oferă posibilitatea parlamentarilor de a depune amendamente, care pot fi acceptate sau nu de către Guvern. România se află într-o stare aproape explozivă, mai ales acum la sfârșit de an, și multe din măsuri sunt urgente, trebuie adoptate de urgență, dar, în cadrul Referendumului de la alegerile europarlamentare, cetățenii s-au pronunțat ca anumite aspecte, în special în domeniul Justiției, să nu mai fie legiferate prin OUG. Acesta este unul din motivele pentru care s-a întâmplat deja o angajare a răspunderii Guvernului”, a explicat senatorul Cadariu, care a precizat că e foarte posibil să existe o asumare de răspundere și pe legea bugetului, având în vedere că mai sunt două săptămâni până la finalul acestui an și este vital pentru administrațiile locale, dar mai ales pentru agenții economici să-și poată face, la rândul lor, bugetele corecte pe un întreg an, de la început de an. (Oana NUȚU)