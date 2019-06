Sătenii din Bursuceni cer caterisirea preotului, acuzându-l că are amantă

Mai mulți locuitori din sat au depus în acest sens o solicitare la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Sătenii îl acuză pe preotul Constantin Marișca și că sustrage bani din fondurile bisericii. Contactat de OBIECTIV, preotul Marișca a refuzat să dea detalii despre ceea ce se întâmplă, menționând doar că se gândește să se mute în altă parohie. “Adevărul este la mijloc”, crede primarul comunei Verești, Dănuț Gavriliuc. Constantin Marișca nu este la primul conflict cu oamenii din sat, el fiind reclamat că în 2012 ar fi lovit un elev în timpul orei de religie. De ase­menea, cu un an înainte, în 2011, sătenii l-au acuzat pe preot că ar fi permis instalarea unei balastiere în apropierea caselor din Bursuceni, pe pământul bisericii

Un conflict a izbucnit recent în satul Bursuceni, comuna Verești, după ce mai mulți cetățeni, creștin-ortodocși, au făcut o petiție prin care cer caterisirea preotului paroh, Constantin Marișca. Oamenii se plâng că acesta neglijează treburile bisericești din parohie și nu mai reprezintă un model de morală, fiind acuzat că are o ibovnică. “Nu se mai ocupă de nimic. Parohia are aproape patru hectare de teren și a luat banii pentru arendă, vreo mie de euro. Nu știm ce a făcut cu banii. I-am spus că trebuie cumpărate lemne, să nu înghețe oamenii la iarnă, în biserică, la slujbă, dar nu vrea. Stă în casa parohială și de vreun an nu mai are grijă de nimic. A vrut un consilier să tencuiască la fațada clădirii, că se stricase, dar l-a fugărit. Şi toate acestea pentru că i-am reproșat că nu suntem de acord cu faptul că are o amantă. Preotul trebuie să se comporte altfel”, a declarat Viorel Bujor, consilier în cadrul Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” Bursuceni. Enoriașii îl acuză pe preotul Marișca de faptul că își neglijează familia, iar preotesei i-a interzis să mai participe la slujbă. “Vin copiii lui duminica la Biserică, ți se rupe sufletul când îi vezi cum îl privesc, iar pe el nici nu-l interesează”, a completat Valentina L., din satul Bursuceni.

Conflictul de la Bursuceni a ajuns și la urechile arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, care le-a transmis oamenilor că îl va muta pe acest preot într-o altă parohie, urmând ca în satul lor să vină altcineva. “Noi am cerut să-l caterisească, nu să-l mute. Au tot venit de la Arhiepiscopie și au făcut ședințe, dar până acum nu s-a întâmplat nimic concret. El nu vrea să arate niciun registru și nici să dea vreun ban, face numai ce vrea el. Ne-am săturat”, a completat Viorel Bujor.

Primarul comunei Verești, Dănuț Gavriliuc, nu este străin de scandalul care a aprins opinia publică din Bursuceni, dar încearcă să se ține departe de conflict. “Ştiu ce se întâmplă acolo și că oamenii nu-l mai vor preot în sat. Consider că adevărul este la mij­loc, dar trebuie să ne asumăm consecințele faptelor noastre. E adevărat că e viața lui, dar e implicată și viața comunității”, a menționat primarul din Verești, Dănuț Gavriliuc.

Contactat telefonic de reporterii “Obiectiv”, preotul Constantin Marișca a refuzat să dea detalii despre ceea ce se întâmplă, menționând doar că se gândește să se mute în altă parohie.

Trebuie menționat că preotul Marișca nu este la primul conflict cu oamenii din sat, el fiind reclamat că în 2012 ar fi lovit un elev în timpul orei de religie. De asemenea, cu un an înainte, în 2011, sătenii l-au acuzat pe preot că ar fi permis instalarea unei balastiere în apropierea caselor din Bursuceni, pe pământul parohiei. (Cristina RUŞTI)