Sărbătorile de iarnă aduc mai multe locuri de muncă pentru suceveni

Operatorii economici se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă, iar acest se vede și în oferta locurilor de muncă puse la dispoziția sucevenilor în această perioadă. De la restaurante, fast food-uri, magazine de jucării și până la abatoare și spălătorii, toate afacerile care au ca obiect de activitate comerțul și serviciile sau turismul se pregătesc pentru o perioadă aglomerată, cu încasări mari și activitate intensă.

Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava, în momentul de față există 246 locuri de muncă la nivelul județului. Dintre acestea, 30 de posturi se adresează persoanelor cu studii superioare, 173 locuri vacante sunt pentru cei cu studii medii sau experiență profesională în anumite domenii și alte 43 locuri pentru necalificați. Cele mai bogate oferte vin din partea unui retailer de jucării și a unui restaurant de tip fast-food, ambii cu o clientelă fidelă și cu activitate intensă în perioada marilor sărbători de peste an.

Jumbo are nevoie de câte 15 casieri și lucrători comerciali și câte 10 manipulanți mărfuri și agenți curățenie, pentru care oferă, pe lângă salariul de 2.148 lei, tichete de masă și un bonus de prezență de 400 lei/ lună. McDonald’s oferă 34 de posturi de lucrător comercial, pentru ambele puncte de lucru, program de 4, 6 sau 8 ore pe zi, pentru care oferă salarii între 1.650 și 2.200 lei/ lună și tichete de masă. ”Ei angajează personal mai ales în perioada aceasta de dinainte de sărbători. Oricum au o fluctuație de personal constantă, mai ales că angajează mulți studenți”, a explicat Anca Capverde, purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava.

Restaurantul Xklusive are nevoie de un barman și un ospătar, pentru care oferă salarii de 2.080 lei, și doi bucătari, cu experiență de minim 3 ani, salariile fiind de 2.500-3.000 lei, la care se adaugă un comision pentru implicare, fidelitate, performanță, plus decontarea transportului pentru persoanele din afara municipiului Suceava, iar SC Bukowina Gourmand SRL caută să angajeze un bucătar și un lucrător comercial, cu experiență de minim 2 ani.

Alte locuri de muncă ce vizează domenii care înregistrează o creștere semnificativă a activității în perioada sărbătorilor sunt măcelar sau tranșator carne, fiind vacante câte 2 astfel de posturi, și muncitor necalificat în abator, fiind disponibile 6 posturi, toate oferite de către SC Catyral SRL, din Moara. Oferta locurilor de muncă postată de AJOFM Suceava cuprinde câte două posturi de spălător covoare și spălător vehicule, dar și un post de șofer auto cu braț ridicare, pentru montare instalații de Crăciun.

Bursa locurilor de muncă pentru studenți și absolvenți, la USV

La finalul acestei luni, în data de 27 noiembrie, Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu AJOFM Suceava, va organiza Bursa locurilor de muncă pentru studenți și absolvenți. Amintim că la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care a avut loc în data de 18 octombrie, au participat 1.057 de persoane și au fost selectate în vederea angajării 495 de persoane. Cei 123 de angajatori prezenți la eveniment au avut o ofertă de 779 locuri de muncă la nivelul județului. ”Angajatorii se declară foarte prietenoși cu absolvenții aflați în căutarea unui loc de muncă, însă sunt foarte selectivi. Ei își doresc angajați foarte competenți dar nu oferă întotdeauna salarii conform așteptărilor”, a declarat Anca Capverde, purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava. (Oana NUȚU)