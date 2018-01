Sapte ani şi 11 luni de închisoare pentru un individ care a dat cu maşina, intenţionat, peste fratele său şi peste un nepot

Ilie Hapiuc, de 52 de ani, din comuna Grăniceşti, a fost condamnat la şapte ani şi 11 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de tentativă de violenţă în familie, distrugere şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta este acuzat că a lovit cu maşina, cu intenţie, pe fratele său şi un nepot, producându-le acestora leziuni grave

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Ilie Hapiuc la şapte ani şi 11 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de tentativă la violenţă în familie, distrugere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. In plus, inculpatul trebuie să plătească părţilor civile Dumitru Lucian Hapiuc şi Toader Hapiuc sumele de 40.000, respectiv 26.000 de lei, reprezentând daune morale şi despăgubiri materiale. Decizia magistraţilor suceveni nu este definitivă, ea poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.

La data de 13 noiembrie 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava l-au trimis în judecată pe inculpatul Ilie Hapiuc, de 52 de ani, din comuna Grăniceşti, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de violenţă în familie, distrugere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Anchetatorii au stabilit că inculpatul Ilie Hapiuc este fratele persoanei vătămate Toader Hapiuc, de 44 de ani, între cei doi fraţi existând de mai mulţi ani un conflict.

La data de 21 august 2015, în timp ce se deplasa la volanul maşinii sale marca Opel Astra, îndreptându-se spre centrul satului Slobozia Sucevei, inculpatul Ilie Hapiuc a observat că fratele său Toader Hapiuc şi cei doi băieţi ai acestuia, respectiv D.M.H. şi D.L.H., se îndreaptă spre casa lor cu bicicletele. Inculpatul a întors maşina, iar în timpul efectuării acestei manevre persoana vătămată Toader Hapiuc şi cei doi băieţi au ajuns cu biciclete în zona imaşului.

Văzându-i în faţa sa, inculpatul a accelerat şi s-a deplasat cu viteză sporită din spate spre grupul format din cele trei persoane. Deşi aceştia au auzit zgomotul puternic al motorului maşinii inculpatului nu au reuşit să se ferească din calea acestuia – inculpatul a venit cu viteză din spatele lor, s-a îndreptat cu maşina spre persoana vătămată Toader Hapiuc, a reuşit să-l lovească pe acesta cel mai probabil cu partea laterală a maşinii, dar totodată l-a izbit cu putere pe Dumitru Lucian Hapiuc, la data respectivă în vârstă de 16 ani.

Ulterior, inculpatul a oprit maşina şi a întors-o, cu intenţia de a-l lovi a doua oară pe fratele său – în momentul când a făcut această manevră de întoarcere a trecut cu roţile maşinii peste corpul lui Dumitru Lucian Hapiuc. In continuare, inculpatul s-a deplasat spre fratele său, care tocmai se ridicase de pe iarbă, după ce a fost proiectat ca urmare a primului impact, iar în momentul în care a ajuns lângă acesta l-a atins cu partea laterală a maşinii, în acest mod victima fiind lovită a doua oară.

După lovirea lui Toader Hapiuc, inculpatul Ilie Hapiuc a oprit maşina şi a scos din portbagaj o lopată, îndreptându-se spre fratele său cu intenţia clară de a-l lovi. Intre timp, acesta a luat din iarbă un băţ din răchită, iar între cele două persoane a avut o altercaţie violentă. In timpul desfăşurării altercaţiei dintre fraţii Hapiuc, la faţa locului a ajuns un echipaj de poliţie, care a reuşit să-i tempereze pe cei doi fraţi. Ulterior, la faţa locului au sosit două echipaje medicale care au transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava persoanele rănite.

Având suspiciuni legate de consumul de băuturi alcoolice al şoferului, poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest. La ora 19.17, aparatul din dotarea lucrătorilor de poliţie a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dumitru Lucian Hapiuc a fost internat în spital, în perioada 21 – 24 august 2015, având leziuni ce s-au putut produce prin lovire de către un vehicul în mişcare în cadrul unui accident rutier. S-a apreciat că victima a avut nevoie de 44 – 45 de zile de îngrijiri medicale în vederea vindecării. Leziunile nu au pus viaţa victimei în primejdie.

Persoana vătămată Toader Hapiuc s-a prezentat la Unitatea de Primire a Urgenţelor Suceava la data de 22 august 2015, beneficiind de consult şi investigaţii medicale. La solicitarea sa a fost examinată de medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Suceava. Conform concluziilor cuprinse în certificatul medico – legal acesta a prezentat contuzii cu excoriaţii ce s-au putut produce prin loviri cu sau de corpuri dure, posibil în urma unui accident rutier. Leziunile pot necesita un număr de 2 – 4 zile de îngrijiri medicale. (Dănuţ ZUZEAC)