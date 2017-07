Ritmul lucrărilor la zona de agrement și la înlocuirea corpurilor de iluminat, încetinit de întârzierea fondurilor

Conform informațiilor furnizate de angajați ai Primăriei cu atribuții în domeniu, banii pentru înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu lămpi tip LED au plecat de la partea elvețiană și se află într-un cont al Băncii Naționale. In ceea ce privește lucrările la zona de agrement Tătărași, viceprimarul Harșovschi a explicat ieri că, în funcție de cei de la CEC, banii pentru decontarea ultimelor facturi vor fi virați în contul constructorului cât de curând

Ieri dimineață a avut loc la Primăria Municipiului Suceava ședința săptămânală cu firmele care realizează lucrări de investiții în oraș. Viceprimarul Lucian Harșovschi i-a rugat pe constructorii de la Termoficare să încerce să creeze cât mai puțin disconfort cetățenilor, din punctul de vedere al accesului pe anumite străzi.

Nu mai există probleme majore în ceea ce privește ritmul de realizare a lucrărilor, singurele lucrări care în prezent se desfășoară cu o oarecare dificultate financiară fiind la înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi tip LED și cele de la zona de agrement. Lucrările la înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu lămpi tip LED sunt încetinite considerabil de lipsa fondurilor, în contextul în care banii asigurați de partea elvețiană nu au sosit încă în contul Primăriei Suceava. De săptămâna trecută au mai fost montate doar 31 de corpuri de iluminat. Conform informațiilor furnizate de angajați ai Primăriei cu atribuții în domeniu, banii au plecat de la partea elvețiană și se află într-un cont al Băncii Naționale.

In ceea ce privește lucrările la zona de agrement, cu toate că a fost aprobată utilizarea creditului contractat prin CEC Bank, fondurile încă nu au sosit. Totuși, viceprimarul Lucian Harșovschi i-a rugat ieri pe constructori să facă aprovizionările necesare pentru a putea continua lucrările, fiind deja aprobată folosirea creditului contractat special pentru realizarea acestor lucrări. Harșovschi a explicat ieri că, în funcție de cei de la CEC, banii pentru decontarea ultimelor facturi vor fi virați în contul constructorului cât de curând.

Constructorul de la drumuri și parcări în cartierul Europa a explicat ieri că va asigura, începând cu sfârșitul acestei săptămâni, front de lucru celor care realizează lucrările la alimentarea cu energie electrică a acestui cartier. Acesta a mai spus că până la finalul acestui an, lucrările la străzile Roma, Paris și Viena vor fi aproape gata.

“A fost o ședință destul de scurtă și sper eu să fie benefică pentru suceveni. Lucrările merg cum merg în municipiul Suceava. In marea majoritate a cazurilor este vorba despre lipsa banilor, pe care îi așteptăm să vină din clipă în clipă. Sperăm ca astfel de lucruri să se întâmple cât mai rapid, în așa fel încât lucrările să demareze mai bine pe timp de vară. Paradoxul este că am ajuns să ne bucurăm de faptul că suntem lăsați să lucrăm, să luăm un credit, mă refer la acel credit pentru zona de agrement, într-un final am dat constructorului hârtia de la comisia de aprobare a împrumuturilor locale, conform căreia ni se permite să luăm acel credit finanțat prin CEC Bank în baza licitației, în așa fel încât cu acest credit deficitul țării să nu depășească 3%. Vă dați seama unde stă deficitul țării, de 3%, în creditul municipiului Suceava… Sunt puțin ironic, dar am ajuns să ne bucurăm că ni se permite să muncim pe banii noștri sau pe împrumuturile locale pentru investiții. Nu mai stăm cu mâna întinsă la Guvern. In schimb, vom face lucrările necesare în continuare. Un lucru vreau să îl clarific, legat de calitatea lucrărilor. Pentru că cei de la Primărie merg foarte mult pe teren și întotdeauna sunt persoane care, până la urmă bine intenționate, spun că aceste lucrări nu sunt așa cum ar trebui. De multe ori și eu spun acest lucru, pentru că sunt o persoană pretențioasă, numai că, trebuie spus clar, calitatea lucrărilor o dau cei din domeniu. Treaba conducerii Primăriei este să verifice aceste lucrări prin oamenii de specialitate, oameni care au acte, oameni care au diplome și își pun semnătura și răspund pentru ceea ce fac acolo. Eu sper ca de la zi la zi sau de la lucrare la lucrare acestea să devină mai bune calitativ. Repet, colegii mei din Primărie au responsabilitate totală și atunci când vor semna hârtiile de recepție răspund juridic și chiar cu funcția câteodată pentru ceea ce semnează, pentru că ducem lipsă de bani și e păcat ca acei pe care îi avem să nu îi folosim cum trebuie, în lucrări de calitate”, a declarat ieri viceprimarul Lucian Harșovschi. (Alexandra IONICA)