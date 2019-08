Record național: Sapte pui de barză într-un singur cuib, la Horodnic de Sus

Berzele pot avea între 1 și 7 pui, dar este foarte greu pentru un cuplu să îi crească pe toți cu succes, părinții trebuie să aibă la dispoziție resurse foarte bogate de hrană pentru a-i crește pe toți. Până acum, în baza de date a Societatii Ornitologice Română au mai existat cuiburi cu șase pui, dar acesta este primul cuib în care părinții reușesc să crească șapte. Astfel de cazuri sunt extrem extrem de rare și unul dintre ele a mai fost înregistrat anul trecut în Bulgaria. Conform aplicatiei „Uite, Barza!”, in Romania au fost inregistrate 3.206 cuiburi de barza, cele mai multe fiind in judetul Suceava – 230 cuiburi.

Numărătoarea berzelor albe din România s-a încheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicației „Uite, Barza!”,cu un total de… păsări. Cel mai important – în perioada 25 iunie – 31 iulie 2019 utilizatorii aplicației dezvoltate de Societatea Ornitologică Română (SOR) cu sprijinul companiilor Enel din România au descoperit un număr de 693 de cuiburi noi. 2019 este anul cu cele mai multe cuiburi recenzate cu ajutorul aplicației. Au fost înregistrate 3.206 cuiburi, dar numai 2.788 au fost validate.

Cele mai multe cuiburi au fost inregistrate in judetul Suceava (230 cuiburi), Harghita – 211 cuiburi, Călărași – 162 cuiburi, Constanța – 160 cuiburi, Tulcea – 139 cuiburi, Botoșani – 92 cuiburi, Timiș – 71 cuiburi, Ialomița – 70 cuiburi. De asemenea, cuibul situat la cea mai mare altitudine în 2019 a fost semnalat tot in judetul Suceava, la Moldova-Sulița, 985 de metri peste nivelul mării. Cele mai multe cuiburi au fost inregistrate in Vicovu de Sus – 32. Pe plan national, recordul il detine o localitate din judetul Harghita, Siculeni, unde au fost semnalate 42 de cuiburi.

„Pentru a valida un cuib, trebuie ca acesta să fie recenzat pe loc, nu din mașină. Ne-am trezit cu cuiburi aflate la 5 kilometri distanță de locul unde fuseseră introduse, și așa am ajuns la cifra de 2.788 de cuiburi validate. Din acestea, multe au fost recenzate de două sau trei ori, de mai mulți utilizatori. După ce am suprapus intrările dublate sau chiar triplate, am rămas cu un număr de 1.901 cuiburi. Din acestea, 1.105 cuiburi de barză sunt amplasate pe stâlpii de electricitate, iar 626 de cuiburi de pe stâlpi au cuib artificial montat de furnizorii de energie electrică din România. Ca număr de păsări, avem un total de 6.580 de păsări din care 3.044 sunt adulți”, a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabilul de comunicare al SOR.

Recordul de pui în 2019

Numărătoarea berzeler albe a adus în 2019 un record absolut pentru un cuib de barză din România. Pentru prima oară, a fost inregistrat un cuib cu 7 (șapte) pui de barză albă. Cuibul se află în satul Horodnic de Sus din județul Suceava, iar numărul record de pui a fost înregistrat de biologul Lucian Fasolă Mătăsaru. Berzele pot avea între 1 și 7 pui, dar este foarte greu pentru un cuplu să îi crească pe toți cu succes, părinții trebuie să aibă la dispoziție resurse foarte bogate de hrană pentru a-i crește pe toți. Până acum, în baza de date a SOR au mai existat cuiburi cu șase pui, dar acesta este primul cuib în care părinții reușesc să crească șapte. Astfel de cazuri sunt extrem extrem de rare și unul dintre ele a mai fost înregistrat anul trecut în Bulgaria. „Acesta este primul caz cu șapte pui și va trebui să facem un nou update de aplicație, noi nu avem nici măcar posibilitatea de a introduce șapte pui, nu ne așteptam să se întâmple acest lucru”, a mai spus Ovidiu Bufnilă de la SOR.

Datele care ajută berzele

Munca utilizatorilor „Uite, Barza!” s-a încheiat, dar abia de acum încep să se vadă efectele benefice ale aplicației. Datele preluate sunt acum în plin proces de sintetizare. Cuiburile au fost validate, dar specialiștii de la SOR pregătesc statisticile pentru furnizorii de energie electrică din România. Sunt sortate cuiburile care au nevoie de ajutorul companiilor de distribuție. Acolo unde cuibul pune rețeaua electrică în pericol, acolo unde firele neizolate pun viața berzelor în pericol, este nevoie de suport de cuib artificial. Toți acești stâlpi sunt acum analizați, iar situația lor va fi livrată de SOR către operatorii de distribuție a energiei electrice din grupurile Enel, CEZ, E-On și Electrica, astfel încât electricienii să poată monta cuiburile artificiale pe stâlpi. Acestea pot fi montate doar până în luna martie, când revin păsările la cuibărit, iar SOR va livra punctele GPS unde se află cuiburile care au nevoie de ajutor.

Societatea Ornitologică Română (SOR) este cea mai importantă organizație independentă de conservare a păsărilor din România. Un ONG premiat, SOR lucrează pentru a proteja păsările sălbatice și habitatele lor în România din 1990. Misiunea noastră este să ne asigurăm că populațiile noastre unice de păsări sunt protejate, iar locurile naturale minunate ale României nu sunt exploatate și distruse de evoluțiile dăunătoare. Dorim să îi inspirăm pe oameni să contribuie la protejarea păsărilor și a habitatelor din România și, cu ajutorul lor, să ne asigurăm că şi generațiile viitoare se vor bucura de acestea.