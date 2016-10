Proiectul Lidl din Zamca, blocat de lipsa căilor rutiere de acces

Proiectul hipermarket plus locuințe plus parcări pe terenul fostei UGIRA se află în impas. Dezvoltatorii imobiliari ar dori ca intersecția din zonă să fie amenajată cu bani publici și pe teren public, pentru a se asigura intrarea în noul magazin Lidl. “Legislația românească nu permite cedarea din patrimoniul public pentru un interes privat”, a declarat directorul Direcției de Patrimoniu din Primăria Suceava, Mihai Jitariuc. Cum s-a transformat Penny în Lidl, pe fostul teren al secției de reparații mașini a fostului Partid Comunist Român

Construirea unui supermarket pe terenul care a fost curățat de vestigiile vechii UGIRA constituie un important subiect de analiză pentru inginerii Primăriei Suceava. Aceștia au apreciat că un nou magazin Lidl ar putea să se construiască, doar că ar trebui să se identifice și o modalitate de a se realiza o bandă rutieră de stocaj, pentru accesul direct către noul magazin Lidl de pe strada Ion Neculce.

Primăria Suceava a transmis comisiei tehnice din cadrul executivului local soli­citări de clarificare a situației, iar răspunsurile primite au fost strict tehnice: “Trebuie realizat un acord direct. Poliția Suceava a spus că cea mai simplă situație e o bandă de stocaj - preselecție, cu condiția ca mii de de conducători auto să accepte că pot vira legal către noul magazin Lidl, respectând legislația rutieră românească”.

Cumpărarea terenului unde până în anii trecuți funcționa societatea UGIRA constituie doar un prim pas către transformarea acestuia într-o zonă de dezvoltare economică sau imobiliară. Potrivit ultimelor informații, cumpărătorii perimetrului vechii UGIRA au intrat în încurcătură cu Primăria Suceava, pentru că unitatea administrati­v-teritorială nu este dispusă să ofere teren din spațiul public pentru a se asigura căi rutiere către parcările Lidl aferente noului magazin pe cale să se construiască în cartierul Zamca.

Primăria a transmis reprezentanților Lidl că în cel mai bun caz va putea fi amenajată o bandă de stocaj – un fel de preselecție pentru mașinile care vor dori să intre în parcarea de la Lidl, pentru ca cei peste o mie de doritori care zilnic vor intra la cumpărături în noul magazin să beneficieze de facilitățile dorite de noul magazin. Acest deziderat poate să fie transpus în realitate doar dacă noii proprietari din zona Ugira vor fi dispuși să cedeze o parte din teren pentru amenajarea parcărilor și a intrărilor mai sus descrise. In caz contrar, există riscul ca proiectul hipermarket plus locuințe plus parcări să rămână doar la stadiul de simplu deziderat, pe ruinele fostei UGIRA.

Un proiect imobiliar anunțat la începutul acestui an ca fiind în beneficiul unui lanț de magazine cu notorietate s-a dovedit a fi preluat de un alt lanț de magazine, cu notorietate la fel de mare. Mass media suceveană a anunțat la începutul acestui an că pe ruinele defunctului Mefitex, fosta UGIRA – fabrica partidului din Zamca – urmează să se construiască un magazin Penny. Utilaje de mare putere au intervenit pentru a pune la pământ în puțină vreme construcția veche, iar opinia publică locală era pregătită să afle în mod oficial că în respectivul perimetru se va construi un market Penny. Surpriza a fost când s-a aflat că de fapt nu va fi ridicat un Penny Market, ci un magazin Lidl.

Am făcut precizarea la timpul respectiv că suprafața de teren, cu cădirile aferente care au fost dărâmate, aparțineau până la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare persoanelor fizice Marcel Mustea și Laurențiu Fetcu. Cel dintâi executor judecătoresc, cel de-a doilea om de afaceri. In plan, în zona dezafectată ar urma să fie construite două clădiri. Una dintre acestea va avea un magazin la parter și patru etaje de apartamente, iar cea de-a doua va fi un bloc de locuințe cu patru etaje. In acest fel, Unitatea de Garare, Intreținere și Reparații Auto (UGIRA) – principala unitate din Suceava de reparații și întreținere a parcului auto al fostului Partid Comunist Român – devenită după revoluție Mefitex SA, o hală cu o curte spațioasă din cartierul Zamca, a intrat în demolare încă de la sfârșitul anului trecut. S-a speculat atunci că în locul ei se va construi un supermagazin de cartier – Penny Market. Proprietarii mai înainte amintiți au considerat că este mai interesantă o relație contractuală cu Lidl, mai ales că în ultimii ani, cei de la Lidl – divizie a lanțului de magazine Kaufland – au obținut de fiecare dată când au cerut spații de parcare pentru magazinele lor din municipiul reședință de județ. “In acest moment, le­gislația românească nu permite cedarea din patrimoniul public pentru un interes privat”, a declarat ieri directorul Direcției de Patrimoniu din Primăria Suceava, Mihai Jitariuc. (Neculai ROSCA)