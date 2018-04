Programul Mall-ului, al principalelor magazine, al farmaciilor și autobuzelor în zilele de Paști

In municipiul Suceava vor fi deschise patru farmacii în ziua de Paști. Mall-ul și hypermarket-urile vor fi închise pe data de 8 aprilie . Autobuzele TPL vor circula în noaptea de Inviere până la ora 01.00. Ultimele autobuze vor pleca pe traseu, în noaptea de Inviere, la ora 00,30

Sfintele Sărbători de Paști care se apropie cu pași repezi, vor aduce și o serie de schimbări în ceea ce privește programul de funcționare al farmaciilor, dar și al asistenței medicale.

Ca și în anii trecuți, pe perioada Paștelui, farmacia “Dorna Farm” de lângă Spitalul Județean Suceava va fi deschisă non-stop, începând de astăzi, alături de Farmacia “Donna” care este situată tot în imediata apropiere a Spitalului Județean Suceava. Tot în Prima zi de Paște va fi deschisă și Farmacia Casandra de pe Bulevardul 1 Decembrie, alături de Farmacia Farmalin din cartierul Burdujeni.

Luni, a doua zi de Paști, în municipiul Suceava vor fi deschise aproape toate farmaciile, având însă program mai scurt decât în zilele obișnuite, urmând ca de marți, activitatea să reintre în normal. În Câmpulung Moldovenesc însă, luni, în cea de-a doua zi de Paște, va fi deschisă o singură farmacie, și anume Melilotus, în intervalul orar 8,30-17,00. In municipiul Fălticeni, în prima zi de Paște nu va fi nici o farmacie deschisă, pentru ca luni, a doua zi de Paște, să fie deschise șase unități farmaceutice, și anume, Farmacia Tania cu două locații str. Revoluției și Mihai Eminescu între orele 9,00-15,00, Farmacia Verde în intervalul orar 9,00-15,00, Farmastop cu program între 8,00-15,00, Floris 8,00-20,00 și Help Net care va fi deschisă între 9,00-18,00. Nici în Rădăuți nu va fi deschisă nici o unitate farmaceutică în ziua de Paște, urmând ca luni să fie deschise, cinci. Este vorba despre Farmacia Dracaena deschisă între 9,00-15,00, Hipocrat 9,00-13,00 și Farmarom în toate cele trei locații, mai précis în Piața Unirii, fn, între orele 8,00-19,00, în Piața Unirii, nr. 5, 9,00-17,00 și pe strada Stefan cel Mare, în intervalul orar 9,00-15,00. Trei farmacii vor fi deschise la Vatra Dornei, a doua zi de Paște, și anume Casa Pricopie cu programul 10,00-19,00, Suceava Plus între orele 8,00-14,00 și Valeriana între 10,00-14,00. La Siret va fi deschisă doar Farmacia Farmarom, în ziua de luni, 9 aprilie, între orele 9,00-15,00.

În Gura Humorului vor fi deschise două farmacii în a doua zi de Paște, și anume Farmacia Delia cu programul 9,00-14,00 și Farmacia Hyperici între 9,00-13,00, în timp ce locuitorii din Dumbrăveni vor găsi deschisă o singură farmacie, luni, 9 aprilie, și anume Farmacia Andra Farm între orele 8,30 -16,30.

Pe perioada Sărbătorilor Pascale vor fi închise secțiile de Geriatrie, Oncologie și Dermatologie, în cursul zilei de ieri efectuându-se ultimele externări. In cazul în care vor apărea urgențe în această perioadă, pentru aceste specializări, pacienții vor fi internați în secția de Ingrijiri paliative. Pentru celelalte departamente, asistența medicală în această perioadă va fi asigurată prin serviciile de urgență și liniile de gardă din secții. Pentru că Spitalul Municipal Rădăuți a închis, până pe data de 10 aprilie, secția de Pediatrie pentru lucrări de igienizare, eventualii pacienți vor fi direcționați către spitalul sucevean, aglomerând astfel pediatrii suceveni în perioada Paștelui. Si cele trei Centre de Permanență din județ vor asigura asistență medicală în zilele de sărbătoare, permanență care va fi asugurată și de către Serviciul Județean de Ambulanță.

Bazarul și piețele Sucevei, închise în primele două zile de Paște

Bazarul din lunca Sucevei și toate piețele agroalimentare din municipiul Suceava vor fi închise în zilele de duminică, 8 aprilie și de luni, 9 aprilie. De altfel, regula este ca în fiecare zi de luni Bazarul să nu fie deschis pentru că se face curățenie. In cea de-a treia zi de Paște programul de la Bazar și de la piețele agroalimentare va fi reluat. Cât privește ziua de sâmbătă, activitatea din piețe va fi după program normal, cu excepția halei de miei, care va fi deschisă până la ora 10.00, după care va fi program de curățenie.

Toate hipermarketurile și supermarketurile din Suceava vor fi închise în ziua de Paști

In ziua de Paști, 8 aprilie, se vor face schimbări în ceea ce privește programul supermarketurilor și hipermarketurilor din Suceava, precum și al mall-urilor din oraș. Sâmbătă, cei care încă mai caută provizii pentru masa de Paști, pot colinda prin magazinele din Iulius Mall până la ora 18.00. În prima zi de Paște, mall-ul va fi închis, cu excepția Cinema City, iar luni, 9 aprilie, clienții sunt așteptați la shopping și să se recreeze în cafenele, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Si în ziua de Paști, sucevenii sunt invitați să se bucure de filmele momentului, petrecând timpul alături de prieteni și de familie, la multiplexul Cinema City.

Shopping City Suceava își va începe programul special de Paști în ziua de sâmbătă 7 aprilie, când va funcționa începând cu ora 09:00, până la ora 18:00, ca în prima zi de Paști, magazinele din incinta Shopping City să fie închise. Hipermarketul Carrefour din incinta Shopping City Suceava, se va redeschide luni, 9 aprilie. Magazinul Selgros din Suceava își va schimba programul tot începând de sâmbătă, 7 aprilie, când va funcționa de la ora 06:00 până la ora 16:00, iar în prima zi de Paști va fi închis. Pe data de 9 aprilie, hipermarketul va avea un program începând cu ora 07:00 până la ora 22:00, ca mai apoi orarul să fie același ca până înainte de sărbători.

Hipermarketul Kaufland, își va începe activitatea la ora 07:00 și va ține până la ora 18:00, a doua zi de Paști iar de marți se va reveni la același program. METRO va avea un program asemănător cu celelalte hipermarketuri, în prima zi de Paște fiind închis, iar luni, 9 aprilie, va fi deschis în intervalul orar 08,00-16,00.

Ultimele autobuze vor pleca pe traseu, în noaptea de Inviere, la ora 00,30

In perioada sărbătorilor de paște autobuzele și microbuzele TPL vor circula după următorul program: sâmbătă, 7 aprilie se va circula după programul normal pentru ziua de sâmbătă, iar liniile 2 și 4 vor circula cu program prelungit cu ultimele curse la ora 00.30. Duminică, 8 aprilie, liniile 2 și 4 circulă pâna la ora 21.00, iar liniile 22 și 30 nu circulă. Linia 2 va fi deservită de un microbuz care va circula din oră în oră în intervalul 5.00 – 10.00, iar începând cu ora 11:00 va fi deservită de autobuze care vor circula din 15 în 15 minute.

Linia 5 va fi deservită de microbuze care circula din oră în oră, începând cu ora 05:30 până la ora 10:30. Incepând cu ora 11:10 plecările sunt din 20 în 20 de minute după programul de duminică. Autobuzele de pe linia 4 vor circula începând cu ora 11,00, din 12 în 12 minute. Luni, 9 aprilie, vor circula începând cu ora 06.00, după programul de duminică, iar marți va fi reluat programul normal.

Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun sunt deschise conform programului normal și în zilele de Paști 8 și 9 aprilie 2018. Toate celelalte obiective ale Muzeului Bucovinei sunt deschise sâmbătă, 7 aprilie 2018, în zilele 8, 9 aprilie fiind închise. (Cristina RUSTI)