Programul concertelor de Revelion în aer liber, de la Iulius Mall, oră de oră

Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că printre cele mai importante motive pentru organizarea evenimentului în parcarea mall-ului sucevean se numără păstrarea liniștii, ordinii și curățeniei în centrul orașului, siguranța pentru focul de artificii, precum și faptul că o parte din finanțare este, astfel, asigurată de Iulius Mall

Pe data de 31, începând cu ora 20:00, la Iulius Mall se va desfășura Revelionul în aer liber. Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze ieri, ca urmare a mai multor solicitări primite din partea sucevenilor nemulțumiți, că decizia de a nu mai organiza Revelionul în aer liber în centrul orașului a fost luată din mai multe motive, printre cele mai importante numărându-se păstrarea liniștii, ordinii și curățeniei în centrul orașului, siguranța pentru focul de artificii. Un alt avantaj îl constituie faptul că o parte din finanțare este, astfel, asigurată de Iulius Mall.

“Deși am primit foarte multe solicitări pe Facebook să facem Revelionul în centrul orașului Suceava, există mai multe motive pentru care am ales acea locație. In primul rând se distruge centrul orașului, unde au fost realizate lucrări recent. Noi nu avem mentalitatea să păstrăm, iar oamenii sunt mai veseli la cumpăna dintre ani. De Revelion, poate să stea pe malul apei până la ora 4:00 dimineața, or, în centru produce deranj, zgomot, motiv pentru care cred că locația cea mai potrivită pentru Revelion – și din punct de vedere al locurilor de parcare și al siguranței pentru artificii, pentru că în centru sunt convins că nu ne mai lasă să dăm focuri de artificii după noile instrucțiuni ale ISU – rămâne Iulius Mall, mai ales că vin și ei cu o parte din finanțare”, a arătat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Spectacolul va începe la ora 20:00 cu Mirela Aanei și Clara Ioana Hurjui și va continua la ora 20:30 cu Călin Brăteanu. Incepând cu ora 21:00 pe scenă va urca Lora, urmată de Adriana Bucevschi, Doina și Ciprian Petroaie, Nicolae Vieru, Gabriela Teișanu, Alexandru Recolciuc.

Incepând cu ora 22:20 scena îi va aparține artistei Alessia, iar de la 22:50 vor urma artiștii Anca Ilca Mureșan, Gheorghe Finiș, Dana Dăncilă și Ansamblul folcloric “Sălceanca”.

La ora 23:25 va urca pe scenă Roxana Nemeș, iar de la ora 23:55 Cristina Gheorghiu, de la care Ion Lungu va prelua microfonul la cumpăna dintre ani pentru a le transmite sucevenilor urările de bine pentru noul an. La ora 00:00, cei prezenți la eveniment se vor putea bucura de tradiționalul foc de artificii, iar de la ora 00:15 vor urca pe scenă Sorin Filip, Andra Matei, Rodica Andronic și Fanfara din Stamate, care vor încheia evenimentul.

Este important de știut că autobuzele TPL vor avea program prelungit în noaptea de Revelion, ultimele mașini retrăgându-se la garaj la ora 2.00.

Edilul Sucevei a adăugat că “îi așteptăm pe suceveni la Revelionul în aer liber și în acest an. Din respect pentru dumnealor, pentru al treisprezecelea an consecutiv voi merge să spun La mulți ani sucevenilor”. (Alexandra IONICA)