Primarul Sucevei a amenințat o firmă din Botoșani că nu mai prinde lucrări la Suceava dacă nu finalizează gardul cimitirului Pacea

Una din situațiile cele mai tensionate de la comandamentul de ieri dimineață de la Primăria municipiului Suceava este legat de lucrările de reabilitare la gardul cimiti­rului Pacea, adjudecate de către o firmă din Botoșani și care bat pasul pe loc. Primarul Sucevei a avut un scurt dialog cu un tânăr reprezentant al ­res­pectivei societăți, Rtb Funds Consulting SRL – la precedentele ședințe erau trimise alte persoane – iar în vreme ce primarul Ion Lungu cerea explicații primului cu privire la întârzieri, reprezentantul firmei botoșănene replica faptul că sunt anumite facturi de onorat. Dialogul nu a durat mult, dar poziția primarului a fost destul de intransigent, el amenințând firma în cauză că dacă nu termină lucrarea la gardul cimitirului, atunci nu va mai încheia contractul cu care aceeași firmă care, între timp, a mai câștigat o licitație.

Ion Lungu a spus că nu îl interesează dacă societatea respectivă vine sau nu cu prețuri de dumping, ci doar vrea să își facă treaba. Mai mult, Ion Lungu a continuat să atragă atenția reprezentantului societății botoșănene că nu va mai prinde lucrări în Suceava dacă procedează de această manieră. „E o firmă din Botoșani iar eu nu am nimic cu dânsa, dar vine la licitații pe care le câștigă cu un preț foarte mic și apoi stă pe sub ușile Primăriei. A mai câștigat o licitație la Primărie, dar nu o semnez până nu reface gardul”, a declarat primarul Ion Lungu după comandament. Reprezentantul societății respective a spus că Primăria ar datora firmei niște bani (pentru care au fost emise facturi) în contul unor lucrări la Colegiul Național Petru Rareș. În replică, Ion Lungu a spus că proiectul respectiv este unul cu finanțare europeană și că Primăria – în ceea ce privește obligațiile de plată legate de cofinanțarea proiectului – a plătit integral o factură și o alta parțial, dar a subliniat că nu este normal să se amestece lucrurile, fiind vorba de proiecte care au și o componentă de finanțare europeană, cu cele care sunt finanțate exclusiv de la bugetul local și unde lucrările nu se mai fac. „Mă condiționează ca să plătesc la Petru Rareș ca el să termine gardul. Este un lucru care nu este corect și nu este nici în ordine”, a spus edilul arătând că obligațiile contractuale care le are societatea Rtb Funds Consulting SRL nu condiționează derularea unor lucrări de plata altora, mai ales când finanțarea este separată. O altă problemă adusă în discuție de reprezentantul firmei botoșănene este aceea cu privire la o factură pentru lucrările de la gardul cimitirului Pacea care nu a fost achitată, însă edilul a replicat – bazându-se pe cele comunicate de responsabilii pe investiții din cadrul Primăriei – că factura nu a putut fi achitată din cauză că nu a fost însoțită de alte documente cu privire la lucrările efectuate. (D.P.)