Peste 200 de plângeri împotriva unui individ din Broșteni care și-a pus câinii Amstaff să atace un maidanez

Sucevenii indignați au solicitat oamenilor legii să ia măsuri împotriva bărbatului de 23 de ani care și-a asmuțit câinii asupra unui ciobănesc ce-și ducea zilele pe stradă și apoi s-a lăudat pe Facebook cu “isprava” sa, postând un video aproape imposibil de privit de orice om normal. Polițiștii au întocmit un dosar de urmărire penală, iar individul riscă să stea trei ani după gratii. “Capul îi este sfâșiat la propriu, ochii scoși, urechile și carnea rupte, toate rănile infectate, îi curge puroiul la propriu de peste tot!”, au descris reprezentanții adăpostului starea în care a ajuns câinele la ei, partea bună fiind că se ridică, mănâncă și bea apă. acum, ciobănescul sfâșiat de cei doi Amstaff a ajuns la București, unde un veterinar va evalua dacă îi mai poate salva vederea măcar la un ochi

Sucevenii au dat dovadă de un simț civic extraordinar, fiind depuse peste 200 de plângeri, în doar câteva ore, pe numele individului din Broșteni care s-a distrat pe baza suferinței unui animal nevinovat. Oamenii legii s-au autosesizat și ei în cazul tânărului din Broșteni care și-a pus câinii, două exemplare din rasa Amstaff, să atace un ciobănesc care își ducea zilele pe străzile orașului, și totul pentru amuzamentul său personal. Se pare că posesorul câinilor a fost cel care a filmat toată grozăvia și a postat-o pe internet, pentru a se “lăuda” cu fapta lui. Oripilați de întreaga scenă, sute de suceveni au preluat imaginile, polițiștilor fiindu-le ușor să-l identifice. Este vorba despre Ciprian Severin, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Broșteni, care acum va trebui să dea socoteală în fața oamenilor legii. După cum a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, acesta era așteptat la audieri și riscă să petreacă după gratii între șase luni și trei ani, pe numele lui fiind întocmit un dosar de urmărire penală. “Nu toate plângerile au fost depuse în mod oficial, la Poliție, multe au fost trimise online, dar noi am listat tot și am pus la dosar”, a completat Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava.

Ieri, Ciprian Severin s-a prezentat la Poliția orașului Broșteni declarând doar că îi pare rău de cele întâmplate. Tânărul are înscrise animalele în registrul câinilor periculoși și susține că nu ar fi asmuțit animalele împotriva ciobănescului. Mai mult, individul a afirmat că cei doi câini din rasa amstaff ar fi ajuns accidental în drum.

Câinele fără stăpân a fost salvat de un trecător, dar a rămas fără ochi și cu capul sfâșiat. Persoana care a postat o filmare în care se observă cum câinele atacat este sfâșiat a solicitat oamenilor legii să facă dreptate „Cerem de urgență Poliției arestarea acestui infractor, deoarece repre­zintă un pericol public!! Aceste imagini nu sunt recomandate cardiacilor! Cu ajutorul celor de la asociația Casa lui Patrocle din Suceava s-a aflat cauza datorită căreia acel câine, care ieri făcea în­conjurul internetului șo­când o lume întreagă, a rămas complet fără ochi, iar toată zona capului este distrusă. Acest individ, Severin Ciprian, din localitatea Broșteni, ju­dețul Suceava, și-a pus câinii din rasa Amstaff să îl sfâșie pe acest amărât. Chiar dacă acest video este horror și greu de vizionat, vă rog să-l distribuiți masiv și toți cei care au sau nu au puterea să îl vizioneze, să trimită o sesiza­re/plân­gere penală către Poliția Broșteni și în același timp către I.P.J. Suceava la adresa de email: cabinet@sv.politiaromana.ro. Email către Poliția Broșteni nu am găsit, dar puteți să sunați la tel: 0230/549796. Atașați vă rog la sesizare și pozele pe care o să le punem în comentarii cu profilul acestui infractor, pozele cu câinii pe care îi deține, aceiași care sfâșie bietul cățel. Vă rog să acționați, nu doar să comentați, blestemați, înjurați. Nu ajută cu nimic! Acționați ca astfel de indivizi să fie pedepsiți! Individul are 23 de ani, pe una din cățelele Amstaff o cheamă Maya, are probabil serii de pui la activ după cum arată. Câinii nu au nicio vină pentru ceea ce s-a în­tâmplat! Au fost puși să atace câinele, au respectat o comandă! Dacă nu intervenea cineva din familia individului, câinele era acum mort. În prezent, starea câinelui nu este deloc una bună, infecțiile sunt cumplite, îi curge puroi din cap, ochi și urechi. Este bine că există colaborări între asociații și între salvatori. Încercăm mutarea și internarea câinelui la București”, a scris pe Facebook salvatorul cățelului atacat.

Ciobanescul a ajuns în grija celor de la Casa lui Patrocle, însă se află într-o stare foarte gravă. „A ajuns noaptea trecută (n.r. miercuri noapte) la clinică, în jurul orei 3.00, adus de Grigoriciuc Paul, într-o stare cum rar am mai văzut vreun câine! Capul îi este sfâșiat la propriu, ochii scoși, urechile și carnea ruptă, toate rănile infectate, îi curge puroiul la propriu de peste tot! A fost tuns, toaletat și curățat cât a permis el să fie manevrat, nu a putut fi anesteziat căci este scheletic. Azi am luat-o de la capăt cu baia, tunsul, curățatul rănilor cu apă caldă și apă oxigenată, trei oameni se chinuie să-i curețe doar capul! Are urme de plăgi prin mușcare și sfârtecare, adică pe românește a fost sfâșiat de alți câini sau bătut și torturat de oameni. Singura parte bună este că mănâncă foarte bine, bea apă și se ridică! În acest moment prioritatea este infecția generalizată, tot capul este practic o rană vie și un puroi! Va avea parte de tot ce trebuie, medici, mâncare, căldură și liniște! El trebuie să lupte să trăiască, atât. Mulțumim Evelinei Petrache, care a stat cinci ore aseară (n.r. miercuri seara) în ger așteptând mașina plecată de la Suceava, mulțumim lui Paul Grigoriciuc care a condus în miez de noapte pe viscol, clinicii Scooby Vet și medicului care a stat până la 6.00 dimineața cu câinele!”, au menționat reprezentanții adăpostului “Casa lui Patrocle” pe pagina lor de Facebook.

Câinele mutilat urmează să fie consultat de un specialist oftalmolog, însă șansele ca acesta să mai vadă sunt aproape nule. Ieri după-amiază, cățelul era în drum spre București, cu sprijinul unei asociații pentru protecția animalelor, din Capitală. “Ciobănescul sfâșiat de doi Amstaffi în Broșteni este în drum spre București. Ni s-a oferit sprijin de către Asociația Kola Kariola, să fie văzut de doctorul Ionașcu, specialist oftalmolog, căci încă mai sperăm într-o minune, să-i salvăm ochii sau măcar un ochi”, au completat reprezentanții adăpostului “Casa lui Patrocle”. (Cris­tina RUŞTI)