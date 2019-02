Patru străzi mici din Suceava vor fi modernizate

Patru străzi mici din municipiul Suceava vor avea prioritate la lucrări de modernizare, anul acesta. Serviciul de Investiții din cadrul Primăriei Suceava a inițiat demersurile pentru obținerea autorizațiilor de construire în vedere efectuării lucrărilor de modernizare pe străzile Ştefan Luchian (Burdujeni – sat), Crângului (Burdujeni-sat, intersectându-se cu strada Ştefan Luchian), Micșunelelor (Ițcani, în proximitatea depoului CFR) și Barbu Ştefănescu Delavrancea (cartierul Ițcani, paralelă cu strada Vasile Lupu, în apropiere de Biserica Creștină Penticostală nr. 1). Fiind vorba de lucrări de investiții, nu de reparații, înseamnă că Primăria Suceava va organiza licitație pentru atribuirea lucrărilor.

Certificatele de urbanism au fost emise pe data de 7 februarie. Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea (Barbu Delavrancea pe unele hărți – n.r.) are o lungime de circa 220 metri iar strada Micșunelelor are o lungime de aproximativ 370 metri. Strada Crângului are o lungime totală de peste 650 de metri iar strada Ştefan Luchian are o lungime de peste 1,3 km, însă o parte din aceasta nu trece prin zone locuite, având aspectul unui drum de căruțe aflat la liziera pădurii.

Este posibil ca lucrările de mo­-dernizare pe strada Ştefan Luchian să vizeze îndeosebi o porțiune care asigură accesul de la intersecția cu strada principală care traversează cartierul Burdujeni-sat până la cimitirul Eternitatea. De altfel, o autorizație de construcție a fost emisă, încă din luna ianuarie, însă pentru lucrări de întreținere și reparații (demersurile fiind ale serviciului de administrare străzi și sistematizare rutieră) pe cealaltă stradă care asigură accesul la respectivul cimitir și anume strada Eternității, lucrările de reparații urmând a se efectua pe o lungime de 464 m. (D.P.)