NU GRATIERII! Proteste anuntate azi in Suceava si in toata tara

Si la Suceava se anunta duminica o acțiune de protest împotriva legilor grațierii și amnistiei. La fel ca si in Bucuresti si in alte orase din tara, protestul a fost anuntat pe Facebook.

Acțiunea de la Suceava urmează sa inceapa duminică, de la ora 17.00, protestatarii stabilindu-si drept punct de intalnire pietonalul din fata Prefecturii.

Proteste sunt anuntate duminica, de la ora 17.00, in mai multe orase din tara: Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, Pitesti, Piatra Neamt, Baia Mare, Suceava si Satu Mare. Trei proteste sunt anuntate si in afara tarii: in fata Ambasadei Romaniei la Paris, in fata Ambasadei din Copenhaga si in Piata Publica din Haugesund (Norvegia).



“Pastram ca revendicare demisia ministrului Justitiei si a sefilor partidelor guvernamentale PSD si ALDE”, spun organizatorii protestului, care sustin ca ar mai trebui ceruta demisia ministrului Sanatatii, pentru anularea reformelor din domeniul pe care il administreaza, precum si demisia presedintelui CNA, pentru “lipsa de reactie la manipulari care devin din ce in ce mai agresive si pentru subordonarea politica”. “Nu-l uitam pe Ciorbea”, spun organizatorii.

Proteste au avut loc si miercuri seara, cand aproximativ trei mii de oameni au ajuns in mars, din Piata Universitatii, in fata sediului Guvernului, scandand “Demisia, demisia!”, “DNA sa vina sa va ia!”, “Jos penalii!”, “La inchisoare, nu la guvernare!”, “Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!”, “Hotii!”, “Romania, trezeste-te!”, “PSD, ciuma rosie!”, “ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!”.