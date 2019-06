Noul ambulatoriu de la Spitalul Județean va fi gata în toamna acestui an

Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 24 de milioane de lei. Clădirea are o suprafață de 4.070 de metri pătrați și are patru etaje, demisol și parter. “Va fi unul dintre cele mai moderne și mai performante din țară”, a declarat managerul spitalului sucevean, Vasile Rîmbu

Managerul Spitalului Județean Suceava, economistul Vasile Rîmbu, a anunțat că, începând din toamna acestui an, se va deschide noul ambulatoriu al unității spitalicești. Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 24 de milioane de lei, iar termenul de finalizare a fost fixat încă de la începutul lucrărilor, mai precis anul trecut în octombrie, pentru mijlocul lunii septembrie. “Ne-am încadrat în grafic. Lucrările vor fi finalizate în toamna acestui an. Pentru jumătate din aparatura medicală am încheiat deja contract pentru achiziție, în timp ce pentru restul sunt depuse oferte în ve­derea organizării de licitații. Dorim să oferim pacienților condiții dintre cele mai bune”, a explicat managerul Vasile Rîmbu.

Ambulatoriul spitalului sucevean, care are 970 de metri pătrați, nu mai răspunde necesităților actuale, confruntându-se cu un număr din ce în ce mai mare de pacienți. Noul ambulatoriu este construit într-o clădire separată, cu o suprafață totală de 4.070 de metri pătrați și are patru etaje, demisol și parter, unde vor fi amenajate cabinete de consultații, săli de intervenții, dar și camere cu paturi pentru internări de o zi pentru toate specialitățile din spital, fiind cabinete separate pentru adulți și copii. Noul ambulatoriu este construit pe latura de sud a spitalului, spre parcarea care deservește Unitatea de Primire Urgențe. Se estimează că noul ambulatoriu va contribui la creșterea gradului de adresabilitate al Spitalului Județean Suceava, iar de construcția lui s-a ocupat o asociere de patru firme, și anume Antramicons Pojorâta, Loial Impex Suceava, Dacorum Grup Iași și Arhitectura Grafica Design Suceava. “Am rămas cu aceeași firmă care s-a ocupat și de construcția secței de Îngrijiri Paliative, este vorba despre o asociare de patru firme, liderul de proiect fiind din zona Frasin. Este vorba despre Antramicons Pojorâta, Loial Impex Suceava, Dacorum Grup Iași și Arhitectura Grafica Design Suceava”, a declarat managerul Vasile Rîmbu.

În prezent, clădirea este finisată în exterior, urmând ca în perioada următoare să se finalizeze interioarele, pentru ca la începutul lunii septembrie să poată fi instalată aparatura medicală. “Va fi unul dintre cele mai moderne și mai performante din țară”, a completat managerul spitalului sucevean, făcând referire la acest nou ambulatoriu integrat al unității spitalicești.

În imediata apropiere a clădirii se va amenaja o parcare, dar și un miniparc cu bănci, având drept model ambulatoriul integrat al Spitalului AKH din Viena.

Medicii specialiști care își vor desfășura activitatea în această nouă unitate vor avea posibilitatea ca după orele de program să lucreze în regim privat. (Cristina RUŞTI)