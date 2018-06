Nou la Spitalul Județean Suceava: terapia PRP la secția de Ortopedie

Terapia este utilizată pentru a vindeca bolnavii afectați de leziuni ale părților moi sau ale cartilajului articulației, diverse boli degenerative, traumatisme articulare sau musculare. Primul pacient a fost un bărbat în vârstă de 36 de ani care a fost tratat ieri, în cadrul unei prezentări a aparatului. Costul unei astfel de intervenții este de aproximativ 400 de euro, procedeul de injectare de trombocite AnGel PRP nefiind decontat de Casa de Asigurări de Sănătate

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat ieri prin vocea ­ma­nagerului Vasile Râmbu introducerea unei noi tehnici de tratament în cadrul secției de Ortopedie. Este vorba despre terapia PRP, care este utilizată în ortopedie pentru a vindeca bolnavii afectați de leziuni ale părților moi sau ale cartilajului articulației, diverse boli degene­rative, traumatisme articulare sau musculare. Acest lucru este posibil după ce spitalul sucevean a achiziționat un aparat foarte performant în domeniu, și anume AnGel PRP. Tratamentul se rea­lizează prin extragerea în eprubetă a unei cantități de sânge propriu, centrifugarea, separarea și reintroducerea plasmei în zona vătămată prin injectare. Terapia PRP se poate utiliza atât în cazul persoanelor obișnuite, cât și al sportivilor de performanță. “Implementăm o nouă tehnică în Spitalul Județean din Suceava, este o tehnică regenerativă a țesuturilor printr-un procedeu foarte simplu, care este aplicat în România din anul 2005 în clinicile private cu preponderență. Acest tratament îl vom aplica în ortopedie în special pe pacienții tineri care prezintă modificări degenerative ale cartilajului articular, dar și pe persoanele vârstnice. Această PRP este indicată în special în traumatologia sportivă și ortopedie ca procedeu adjuvant nu doar pentru cartilaj, ci și pentru musculatură și tendoane, fiind folosit și în intervențiile chirurgicale ca procedeu de completare în cazul unei leziuni care necesită un potențial suplimentar de regenerare. Acest aparat este cel mai performant din țară, iar important este că aduce o puritate mult mai mare a acestor concentrate pe care le folosim în tratamentul bolna­vilor”, a explicat medicul Răzvan Bandac, șeful secției de Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean.

Primul pacient care a beneficiat de această tehnică inovativă a fost un bărbat în vârstă de 36 de ani din municipiul Suceava, care a fost tratat chiar în cadrul unei prezentări a aparatului. “Este un pacient care a fost foarte atent selectat. Este un sportiv care are nevoie de o recupe­rare rapidă. Printre cei mai importanți factori implicați în aceste procese complexe se numără plachetele sau trombocitele, celule care se găsesc în sânge și care intervin imediat posttraumatic, asigurând atât oprirea sângerării, cât și vindecarea plăgilor. Nu recomand acest tratament copiilor sub 14 ani”, a completat medicul ortoped Răzvan Bandac. In primele 24 de ore de la intervenție, pacientul are nevoie de repaus total, iar regenerarea țesutului afectat începe imediat.

La Spitalul Județean, costul unei intervenții de acest fel este de aproximativ 400 de euro, acest procedeu nefiind decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. (Cristina RUSTI)