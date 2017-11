Mult așteptatele sensuri unice pe principalele axe rutiere ale Sucevei ar putea fi introduse în primăvară

Realizarea unui studiu pentru sensurile unice în Suceava intră marți la votul consilierilor locali.Primarul Lungu le cere consilierilor locali să voteze o rectificare de buget pentru realizarea unui nou studiu de trafic. Propunerea Primăriei ar fi ca de la intrarea dinspre Fălticeni până la sensul giratoriu de la McDonald’s să se circule pe un singur sens pe trei benzi, o a patra bandă fiind destinată autobuzelor și urgențelor u în sens invers, mașinile care vin dinspre Burdujeni vor circula pe sens unic pe străzile Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Mărăști – George Enescu

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că în ședința de Consiliu Local din această lună, programată pentru data de 28 noiembrie, va fi supus aprobării consilierilor locali un proiect prin care bugetul municipal să fie rectificat în vederea scoaterii la licitație a unui studiu de trafic din care să rezulte modalitatea de realizare a sensurilor unice, astfel încât circulația din municipiu să fie mai puțin aglomerată decât în prezent. Acesta a explicat că în cadrul studiului vor fi tratate, pe lângă chestiunea realizării sensurilor unice, și circulația în intersecții și în sensurile giratorii, precum și siguranța pietonilor, realizarea de amenajări specifice în zonele unităților de învățământ, dar și amenjarea stațiilor de așteptare a autovehiculelor de transport în comun, posibilitatea realizării locurilor de parcare de reședință și de carosabil și a pistelor pentru bicicliști.

Edilul sucevean a arătat că, în condițiile în care se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, orașul se va aglomera din nou, în ultimele zile fiind evidentă aglomerarea arterelor principale, specifică perioadei.

“Ne dorim să facem sensuri unice la bulevardul principal. Vin din nou sărbătorile de iarnă și deja a început să se aglomereze zona comercială de la Bazar. Ca atare, sper că vom aproba, este prins ca rectificare de poziție bugetară, în ședința de Consiliu Local de marțea viitoare întocmirea documentației privind organizarea circulației rutiere în sensuri unice în vederea îmbunătățirii condițiilor de deplasare în municipiu. In primul rând vom trata această temă de sens unic de la intrarea în municipiul Suceava, pe bulevardul 1 Mai – Stefan cel Mare – Ana Ipătescu, până la rondul de la McDonald’s și, pe sens invers, pe străzile Nicolae Bălcescu, mai departe Mihai Eminescu – Mărăști – bulevardul George Enescu, analizând și străzile pe care se va face legătura între cele două sensuri. De asemeni, vom trata încă 45 de străzi din municipiul Suceava în detaliu din punct de vedere al circulației rutiere, să vedem acolo unde se impune să mai facem sensuri unice sau să îmbunătățim acolo unde sunt sensuri unice, să vedem ce măsuri mai putem lua pentru a fluidiza circulația. La fel de important, vom trata în mod special circulația în intersecții, în sensurile giratorii, în intersecții, să vedem ce putem face și ce va reieși. Sigur că noi avem studiul făcut în anul 2009 și a fost un studiu făcut profesionist. In baza lui am făcut două serii de sensuri unice în municipiul Suceava. Din 2009 până astăzi lucrurile s-au schimbat în municipiu și eu cred că trebuie actualizat acest studiu. De asemeni, vor mai fi tratate aici securitatea circulației pietonilor și asigurarea continuității deplasării acestora, amenajări specifice în apropierea unităților de învățământ, stații de transport în comun în alveole amenajate, lărgiri de străzi și amenajări de trotuare, benzi viraj stânga-dreapta, treceri pentru pietoni, artere de legătură, propuneri de parcări de reședință, parcări de carosabil și acum suntem la faza când terminăm și registrul spațiilor verzi”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Tot în cadrul noului studiu de trafic ar urma să fie tratată și chestiunea amenajării pistelor pentru bicicliști, care în prezent împart trotuarul între pietoni și bicicliști, precum și amenajarea scuarurilor și separarea fizică a benzilor de circulație.

“E un studiu de circulație pe care îl așteptăm cu nerăbdare, mai ales în ceea ce privește posibilitatea realizării sensului unic de la intrarea în municipiul Suceava, pe bulevardul principal”, a arătat ieri edilul sucevean.

Sensuri unice pe unele străzi au mai fost implementate în municipiu în baza unui studiu de trafic din 2009.

Amenajarea sensurilor unice pe bulevardele principale din municipiu a fost anunțată de conducerea Primăriei Suceava încă din luna iunie a acestui an, soluția propusă fiind amenajarea unui sens unic cu direcția de mers de la intrarea în municipiu dinspre Fălticeni spre zona centrală, cu sens unic de ieșire din municipiu în sens invers, amenajat pe bulevardul George Enescu, cele două sensuri unice fiind legate între ele prin arterele secundare cum sunt strada Scurtă sau strada Universității.

Ideea amenajării sensurilor unice pe bulevardele principale din municipiu a apărut ca urmare a implementărilor măsurilor din studiul de trafic privind zona industrială a Sucevei, în urma cărora s-a constatat o aglomerare a traficului în zona centrală. Astfel, prin implementarea sensurilor unice, primarul Ion Lungu speră să poată fluidiza traficul din municipiu, în condițiile în care numărul de mașini a crescut destul de mult în ultimii ani.

Practic, principala problemă a traficului din Suceava o reprezintă faptul că oricâte măsuri ar fi luate, infrastructura rutieră a municipiului nu a fost creată pentru zecile de mii de mașini care tranzitează zilnic străzile orașului. In prezent, toate măsurile luate cu rolul de a fluidiza traficul într-o anumită zonă a municipiului nu fac altceva decât să mute punctul critic pe un alt segment al bulevardelor principale. Aglomerația din oraș se datorează în mare parte și deschiderii a numeroase centre comerciale și hypermarket-uri care, cel puțin în zilele libere, produc cozi interminabile de mașini care încearcă să intre sau să iasă în/din parcările acestor centre.

Conform estimărilor edilului sucevean, implementarea propriu-zisă a acestor sensuri unice va fi făcută undeva în primăvară, având în vedere perioada de organizare a licitației și alegerea unui câștigător, precum și timpul necesar realizării studiului, de aproximativ două luni. Astfel, există șanse ca traficul din Suceava să se îmbunătățească undeva în apropierea sărbătorilor pascale de anul viitor.

Pe de altă parte, Primarul Lungu a a arătat că din discuțiile pe care le-a avut cu firma care realizează registrul spațiilor verzi, acesta este gata în proporție de 85%, urmând să fie finalizat până la jumătatea lunii decembrie și apoi predat municipalității. (Alexandra IONICA)