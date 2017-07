Mii de oameni am luat parte la înmormântarea polițistului Sorin Vezeteu

Comuna Dumbrăveni, localitatea în care s-a născut și a copilărit polițistul Sorin Vezeteu, cel care a fost omorât în Gara din Suceava, a fost plină de oameni ce au dorit să-l însoțească pe aceasta pe ultimul său drum . Familia, colegii, prietenii, dar și oamenii simpli l-au plâns pe polițistul omorât cu sălbăticie pe peronul Gării Burdujeni. Acesta a fost avansat post – mortem în gradul de subinspector de poliție. De asemenea, el a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merit” de către președintele țării

Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum pe polițistul Sorin Vezeteu, care joi seară a fost omorât pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava. La slujba de înmormântare au luat parte și ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, precum și inspectorul general al Poliției Române, Bogdan Despescu.

Slujba de înmormântare a polițistului Sorin Vezeteu a început la biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Burudjeni, acolo unde trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus începând de vineri. Mii de oameni, familia, colegi, prieteni, dar și oameni simpli care au dorit să-i fie alături pe ultimul drum polițistului ucis cu sălbăticie au însoțit cortegiul funerar spre comuna Dumbrăveni, unde a avut loc slujba de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat pe umeri de colegii lui Sorin, de la Serviciul Transporturi Feroviare.

Polițistul Lucian Gălățeanu: „Vă rugăm ajutați-ne să nu mai fim subinspectori post – mortem”

Un moment extrem de emoționat a avut loc în biserica din comuna Dumbrăveni, unde un coleg de-al lui Sorin Vezeteu, care a asistat la teribila scena, a ținut să-i transmit un mesaj ministrului Carmen Dan.

„Vă rugăm ajutați-ne să nu mai fim subinspectori post – mortem. Vă implor coborâți în stradă. Este strigătul unui om care înainte de a fi polițist este părinte, este strigătul unui tată pe care îl așteaptă copilul acasă. Prietene ajută-mă de acolo de sus pentru că aveam multe de făcut”, a transmis polițistul Lucian Gălățeanu.

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, i-a cerut și el la rândul său ministrului afacerilor interne să facă ceva pentru ca polițistul să fie respectat în societate și să nu se mai ajungă la astfel de tragedii.

„Vă rog doamna ministru să rămâneți în istorie prin faptul că ați făcut polițistul respectat. Nu avem nevoie de eroi, avem nevoie de părinți să fie acasă la copii. Am ajuns să mă uit în oglindă și să îmi fie rușine că trăiesc în România. Este un strigăt al unui tată a șase copii și a cinci nepoți. Îmi doresc să faceți în țara asta din polițist un om respectat. Sorine îți doresc să te odihnești în pace”, a spus și primarul Ioan Pavăl.

Ulițele din Dumbrăveni erau pline de săteni, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi, luându-și rămas bun de la cel ce a fost Sorin Vezeteu. Acesta a fost înmormântat la cimitirul din localitate, unde militarii au executat trei salve de foc. De asemenea, a fost intonat imnul de stat al României, înainte ca polițistul să fie băgat în groapă.

Ministrul Carmen Dan: „trebuie să admitem că polițiștii sunt singuri în multe situații în patrulă pentru că nu există personal”

Ministrul Carmen Dan a promis că va lua măsuri pentru ca polițiștii să fie în siguranță, să fie dotați cu tot ce au nevoie, arătând că în acest sens va colabora și cu celelalte ministere.

„Este un moment foarte greu. Este mult mai potrivit să spunem ce vom face de mâine încolo. Ieri (n.r. – sâmbătă) am avut o discuție cu premierul României și am reluat unele probleme pe care și eu am început să le cunoscut pe parcursul mandatului. Cert este un lucru, trebuie să aducem oameni bine pregătiți în poliție, trebuie ca astfel de situații să nu se mai întâmple, trebuie să avem mijloace de intervenție cu care polițiștii să poată interveni atunci când aplică legea, trebuie să avem o legislație foarte bine conturată care să susțină autoritatea polițistului. În sensul acesta vom acționa în perioada următoare. Mâine (n.r. – astăzi) la ora 10.30, am convocat la minister sindicatele reprezentative. Eu îmi doresc să nu vină doar reprezentanții sindicatelor ci și toți cei care simt nevoia unei discuții deschise cum ministrul și cu echipa de conducere de la nivelul ministerului. Pentru că s-a tot vorbit despre statutul polițistului în ultima vreme și pentru că eu însumi am constatat că s-a vorbit, dar nu s-a făcut nimic, vreau să invit pe toți cei care sunt în stradă în fiecare zi și se confruntă cu aceaste probleme serioase, cei care sunt expuși riscului, să-și aducă contibuția. Este o invitație publică pe care o lansez polițiștilor din zona rurală, celor de la rutieră, polițiștilor de la proximitate, celor de la transporturi. Ei sunt cei care lucrează în domenii extrem de sensibile și cei care nu au susținerea autorității și nici mijloacele necesare ca să își desfășoare activitatea în bune condiții și să se simtă protejați. Îmi doresc de data aceasta ca statutul polițistului să nu plece de la minister ci să ajungă. Așa că ei sunt în primul rând cei care trebuie să spună ce își doresc și ce vor să trecem în statutul polițistului și noi la minister să-i dăm acea formă care să poată fi prezentată de urgență în Guvern și Parlament.

Am avut o discuție serioasă cu ministerele. Prima temă privea necesarul acoperirii de resurse umane pentru că indiferent cât ne este de greu să admitem, trebuie să admitem că polițiștii sunt singuri în multe situații în patrulă pentru că nu există personal. În câteva luni de zile am reușit să aducem o parte din oameni în sistem îmi doresc și ca de acum înainte să avem o altă abordare, să vedem ce putem face imediat și ce putem face în timp pentru a acoperi acest foarte mare deficit.

O altă temă care se va discuta într-un cadru extins privește tocmai aceste echipamente de intervenții. Gândim ca într-o perioadă imediată să găsim soluții pentru ca polițiștii să fie dotați cu minimum ce putem să dotăm acum. Mă refer la veste antiinjunghiere, la o parte din mașinile cu care ei se deplasează la intervenții și putem lăsa o discuție deschisă pentru că și acum în urma lui Sorin mi-au mai spus multe lucruri de care au nevoie, unele nefiind trecute în legislație.

O altă abordare trebuie să fie susținere legislativă pentru că indiferent de cât de mult ne dorim să avem oameni în sistem și ca ei să aibă tot ce nevoie pentru a putea interveni este necesar să fie susținuți și de legislație. și aici discutăm de mai multe aspecte, de așezarea ultrajului așa cum este normal, de uzul de armă, sunt multe aspecte pe care trebuie facute și cu sprijinul altor ministere. Aici un rol important îl au și colegii mei de la Finanțe și Justiție”, a declarat ministrul Carmen Dan la înmormântarea polițistului Sorin Vezeteu.

Omorât cu 40 de lovituri de cuțit

Amintim că joi seară, un polițist a avut un sfârșit tragic după ce un dezaxact ce a trecut prin închisorile din Spania l-a atacat mișelește pe la spate și l-a înjunghiat de cel puțin 40 de ori. Agentul șef de poliție Sorin Vezeteu, tată a doi copii, ajutorul șefului postului de poliție de la Poliția Transporturi Feroviare din Burdujeni,a murit pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava, fiind atacat cu sălbăticie de un boschetar aciuat în zonă. In jurul orei 21.15 a avut atacul, motivul nefiind deocamdată foarte clar.

Criminalul, Ioan Beșa, de 23 de ani, din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, se plimba pe peron ținând în partea din față un rucsac. Acesta a cotrobăit prin rucsacul respectiv, a trecut pe lângă polițist și deodată și-a schimbat direcția de mers și s-a repezit spre omul legii. L-a tras pe polițist de mână și l-a lovit cu cuțitul direct în gât. Sorin Vezeteu a încercat să se opună, însă în scurt timp a fost pus la pământ și lovit cu sălbăticie de individul scăpat de sub control. Deși peronul era plin de oameni, nimeni nu a intervenit. Doar un bătrân l-a lovit cu piciorul pe ucigașul ce continua să-l lovească pe Sorin Vezeteu cu sânge rece. In ajutorul polițistului au sărit doi colegi ce se aflau la circa 150 de metri distanță, aceștia cu sprijinul martorilor reușind să-l încătușeze pe Ioan Beșa.

La fața locului a ajuns de urgență un echipaj SMURD. Medicii s-au chinuit zeci de minute în șir să-l resusciteze pe polițist, însă fără succes. Aceștia au trebuit să se declare învinși și să constate decesul agentului șef de poliție Sorin Vezeteu. Necropsia a arătat că o lovitură de cuțit ce i-a atins inima i-a fost fatală.

Asasinul, care între timp a fost arestat preventiv, nu a arătat nicio o clipă că regretă crima comisă. El a susținut doar că a recurs la acest gest cumplit după ce a fost închis pe nedrept prin închisorile din Spania. (Dănuț ZUZEAC)