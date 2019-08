Microbuzul Botosani – Vatra Dornei, implicat într-un accident pe DN 29. O persoană a fost rănită și dusă la spital

Trei mașini, printre care un microbuz, au fost implicate sâmbătă, in jurul orei 14.30, într-un accident produs pe DN29, în zona localităţii Huţani, judeţul Botoşani. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a fost transportată la spital.

Conform botosaninews.ro, un barbat din Ucraina care conducea un Audi inmatriculat in Ucraina, venind de la Suceava spre Botosani, a pierdut controlul volanului intr-o curba usoara la stanga si a intrat in microbuzul care efectueaza curese regulate Botosani – Vatra Dornei. In urma impactului, masina ucraineanului a lovit si un Ford parcat pe marginea drumului.