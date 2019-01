Mesaj pentru autorul oribilei crime de la Mediaș, de la fostul său coleg de pușcărie, luptătorul Ghiță “Ursul Carpatin”: Sunt șocat, dar nu surprins

Fostul luptător sucevean Ghiță Ignat, cunoscut ca „Ursul Carpatin”, care a stat o perioadă în aceeași închisoare cu autorul crimei din Mediaș, a transmis un mesaj în care spune că este șocat, dar nu este surprins de ce s-a întâmplat. Fostul luptător MMA îl întreabă pe autorul crimei care a îngrozit o țară întreagă dacă este „mândru” de fapta sa ori dacă este de părere că a făcut „o mare șmecherie” . Sportivul sucevean vorbește și despre condițiile dure în care sunt ținuți deținuții și consideră că oamenii care vin din pușcărie se integrează greu în societate, pentru că „sunt respinși din primul moment când au pășit afară pe poarta pușcăriei”

Fostul luptător sucevean Ghiță Ignat cunoscut drept „Ursul Carpatin”, i-a transmis o scrisoare lui Marius Rusu (30 de ani), criminalul, care după ce a fost eliberat din pușcărie înainte de termen, a ucis la sfârșitul săptămânii trecute un tânăr în vârstă de 25 de ani, la Mediaș. În trecut, Rusu a mai fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor. Ghiță Ignat a lasă de înțeles că se aștepta ca Marius Rusu, care i-a fost coleg de pușcărie, să recidiveze, deoarece nu dădea semne că s-ar fi reabilitat. Luptătorul sucevean a mai arătat că în situația lui Rusu se află majoritatea deținuților, care ies de după gratii mult mai periculoși decât au intrat.

„Dragă criminalule, încep prin a-ți transmite că deși sunt șocat de crima pe care ai comis-o, totuși nu sunt surprins. De ce nu mă surprinde grozăvia pe care ai săvârșit-o? Pentru că din desele discuții pe care le-am purtat amândoi pe când eram colegi de secție în penitenciar, am realizat că atitudinea ta vizavi de o schimbare a modului de gândire era una care nu lăsa loc de multă speranță. Îți scriu deși nu cred că vei apuca să citești aceste rânduri… totuși îți scriu cu speranța că adresându-mă ție vor citi alții, alții care sunt pe cale să sâvârșească aceeași faptă mișelească, pe care ai săvârșit-o tu. Alții care se văd smârdoi, alții care nu mai pot de mușchi, alții care cred că a da cu brișca e o mare șmecherie și învârt cuțitul pe degete ori de câte ori au ocazia, mândrindu-se cu acest lucru. Şi, nu în ultimul rând, scriu pentru acei <alții>, care în mintea lor bolnavă văd în ceea ce ai făcut tu o faptă <vitejească>”, scrie Ghiță Ignat, pe blogul său.

Fostul luptător MMA îl întreabă pe autorul crimei dacă este „mândru” de fapta sa, ori dacă este de părere că a făcut „o mare șmecherie”.

„Hai să-ți spun ce am văzut eu că ai făcut sâmbătă seară. Ce am văzut de fapt pe acele înregistrări: am văzut un tânăr care a alunecat și, fiind căzut la pământ, a fost pus în imposibilitatea de a se apăra. Apoi am văzut doi <dulapi de bărbați> care s-au apropiat și au început să-l lovească mișelește, apoi te-am văzut pe tine înfingând cuțitul în bietul om căzut la pământ de multe, multe ori… acum te întreb: ești mândru de fapta ta? Sau mai sunt unii care încă ar mai putea considera ceea ce ai făcut drept <o mare șmecherie>, pentru că știu că merg mai departe, să vedem și alte rezultate”, mai scrie Ignat în mesajul său preluat de ­Media­fax.

“Ursul Carpatin” atrage atenția că „rezultatul” crimei din Mediaș este reprezentat de „o familie distrusă și o țară întreagă oripilată și gata să protesteze pe bună dreptate împotriva oricărei tentative a guvernului de a rezolva aglomerația și situația mizeră din penitenciare”.

„Doar adu în discuție ceva legat de situația din penitenciare și ești pus la zid. Ştii de ce? Pentru că societatea consideră acum într-un mod greșit că toți cei din pușcării sunt exact ca tine”, spune Mircea Ignat, adresându-se direct autorului crimei din Mediaș.

Ignat descrie situația din penitenciar, și îl acuză pe cel arestat și considerat autor al crimei din apropierea unui club din Mediaș că nu s-a gândit nicio clipă la consecințele pe care le poate avea fapta sa. Mai mult, spune că a încercat fără succes, încă de pe vremea când erau împreună în închisoare, să-l aducă pe acesta și pe alții pe calea cea dreaptă, iar eșecul îl determină să nu se mire că ei ajung înapoi, în penitenciar:

„Ai stat mulți ani în pușcărie… Ştii situația de acolo, știi mizeria în care se trăiește, știi cum te mănâncă de viu ploșnițele și șobolanii, știi cum e să împarți o toaletă la 25-30 de oameni, mai ales vara, când sunt 40 de grade cu plus, știi cât de <gustoasă> e mâncarea și cum e cu apa caldă o dată pe săptămână, știi toate acestea și multe altele și totuși nu te-ai gândit de două ori înainte să scoți cuțitul. (…) Văzându-ți atunci atitudinea arogantă și plină de mândrie am intuit că lucrurile nu vor merge bine pentru tine”, mai scrie „Ursul Carpatin.

Fostul luptător își îndreaptă mesajul și către cei care sunt împotriva compensării pedepselor, explicând cu amănunte situația deținuților din închisori, dar și dificultățile pe care aceștia le au pentru a se reintegra în societate, după liberare:

”Prezentatorii de știri, politicienii din opoziție și cei de prin studiourile de televiziune țipă și urlă către guvern, arătând cu degetul și spunând că guvernanții ar fi de vină pentru crima comisă de tine. Ei spun asta pentru că tocmai ai fost eliberat din închisoare după mulți ani de <reabi­litare>. Însă lucrurile nu stau așa deloc! Ce văd eu, domnilor care sunteți împotriva schimbărilor din sistemul penitenciar??? Văd un sistem care a fost creat să reabiliteze persoanele condamnate și care din păcate este falimentar… Acest bărbat a stat mulți ani în reabilitare, ar fi trebuit să fi ieșit de acolo un om schimbat, reabilitat… dar cum să faci asta în condițiile actuale de detenție? Cum să reabilitezi o persoană când de cele mai multe ori nu ai unde să o pui să doarmă? Cum să faci o persoană să-și dorească să se schimbe când o înghesui cu alți 15, 20, 30 de deținuți într-o camera insalubră, cu un singur wc, plină de pleoșnițe, păduchi și șobolani, unde manelele răsună cât e ziua de lungă, iar fumul de țigară este atât de dens, încât așa cum zice o vorbă: în pușcărie <rezemi bicicleta de el>”, afirmă Ignat.

Potrivit acestuia, cu un procent de recidivă de 75%, societatea ar trebui să se gândească serios la o reabilitare reală a celor de după gratii, pentru că „acești oameni băgați acolo, ies mai sălbatici decât au intrat, iar partea mai puțin plăcută este că ei vor ieși până la urmă de acolo, mai devreme sau mai târziu, fie prin grațiere, amnistie, recurs compensatoriu sau pur și simplu pentru că au terminat pedeapsa”, potrivit lui Ignat.

Despre faptul că autorul crimei a ieșit mai devreme din închisoare, Mircea Ignat spune că nu aceasta este problema, ci faptul că „dacă 8 ani, cât ai executat, nu au reușit să te schimbe, atunci nici cele 400 de zile pe care le mai aveai, nu ar fi făcut acest lucru”.

Acesta consideră că oamenii care vin din pușcărie se integrează greu în societate, pentru că „sunt respinși din primul moment când au pășit afară pe poarta pușcăriei”.

„Ești fost deținut și vrei să te angajezi? Nu poți pentru că ai cazier. Ești fost deținut și vrei să-ți faci o afacere? Nu poți pentru că ai un trecut dubios. Ești fost deținut și vrei să-ți iei o casă? Nu poți pentru că banca te consideră persoană de risc sau cu risc și nu vezi un șfanț de nicăieri. Atunci ce îți rămâne de făcut, când <mațele chiorăie de foame> sau când vine frigul și nu ai unde dormi? Din păcate, dragă societate, cei mai mulți aleg să comită infracțiuni, din dorința de a se întoarce acolo unde, deși e greu, sunt acceptați așa cum sunt… mai mult, li se dă o pâine în fiecare zi, indiferent ce s-ar întâmpla”, scrie fostul luptător sucevean.

În finalul mesajului său, Ignat își exprimă regretul pentru cele întâmplate și încurajează familia îndoliată să caute sprijin în credință.

Cum s-a petrecut crima de la Mediaș

Un bărbat recidivist din județul Alba, condamnat pentru tentativă de omor și tentativă de omor deosebit de grav și eliberat recent în baza legii recursului compensatoriu, l-a înjunghiat mortal pe un tânăr în vârstă de 25 de ani, în urma unui conflict izbucnit într-un club din Mediaș.

Potrivit unor surse judiciare conflictul a izbucnit din cauza unor neînțelegeri mai vechi, între două grupuri de tineri aflați într-un club din Mediaș. Scandalul a început în interiorul clubului și a continuat în fața acestuia după ce toți cei implicați au fost scoși afară de către oamenii de ordine.

Se pare că victima s-a împiedicat și a căzut, iar agresorul, un bărbat din Alba, care locuiește fără forme legale în Mediaș, l-a înjunghiat în picior, în zona arterei femurale. Din cauza pierderilor masive de sânge, tânărul în vârstă de 25 de ani a murit la spital.

Agresorul, care are 30 de ani, a mai fost condamnat pentru omor, a fost eliberat recent în baza legii recursului compensatoriu. Acesta a fugit de la locul faptei, fiind dat în urmărire generală, fiind prins de polițiști în cursul zilei de duminică. Agresorul se numește Marius Rusu, iar victima este Faghiura Marius Andrei. Rusu a fost prins duminică după amiază pe raza orașului Blaj din Județul Alba, acolo de altfel de unde este și originar.

Ghiță Ignat a petrecut mai bine de doi și jumătate în închisoare

Lupătorul sucevean Ghiță Ignat a petrecut mai bine de doi ani jumătate în Penitenciarul Botoșani, unde a ­e­xecutat o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru fraude cu carduri bancare.

Ghiță Ignat, zis „Ursul Carpatin”, a fost condamnat de Curtea de Apel Suceava, la data de 9 iunie 2015, la patru ani de închisoare cu executare, după ce împreună cu mai mulți indivizi a furat 165.000 de dolari australieni din conturilor unor britanici ale căror carduri au fost clonate într-un chioșc din Bazarul sucevean. Decizia a fost una definitivă.

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT l-au trimis în judecată pe Ghiță Ignat, la începutul lunii februarie 2014. Suceveanul a fost acuzat că în cursul anului 2010 a constituit împreună cu Sergiu Nicolae Ceaușu, Ovidiu Ionuț Tilea și Cătălin Zamfirescu un grup infracțional organizat, având drept scop comiterea de infracțiuni de criminalitate informatică și comerț electronic fraudulos, structurat pe o­rizontală, membrii rețelei având fiecare sarcini bine stabilite pe linia obținerii de venituri ilicite din efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri din Australia, Malaezia și Anglia, ca urmare a obținerii datelor de carduri bancare prin metoda skimming practicată pe teritoriul Australiei. În perioada iunie – septembrie 2010, el a deținut echipamente software pentru descărcarea datelor din dispozitivele tip skimmer, fiind surprins pe ­ima­ginile camerelor de supraveghere instalate la un astfel de aparat în timp ce demonta un asemenea dispozitiv, în vederea falsificării de instrumente de plată electronică.

În același interval, împreună cu Cătălin Zamfirescu a inscripționat pe banda magnetică a cardurilor blank datele de identificare ale cardurilor bancare compromise, așa cum le-au identificat inculpații Sergiu Nicolae Ceaușu și Ovidiu Ionuț Țilea, de pe înregistrările efectuate cu dispozitivele de skimming, după care au fost folosite de către primii doi la retrageri frauduloase de la ATM-uri situate pe teritoriul Australiei.

Deși a fost condamnat la patru ani de închisoare în iunie 2015, după aproximativ doi ani și jumătate Ignat a obținut eliberarea condiționată, instanța stabilind punerea sa în libertate. (O.S.)