Maternitatea Fălticeni va fi astăzi inaugurată, dar nu și deschisă pentru paciente

Deschiderea oficială va avea loc probabil peste aproximativ zece zile, dacă rezultatele testelor de sanitație efectuate de DSP vor fi corespunzătoare. S-a ajuns în această situație deoarece în pregătirea pentru inaugurarea noii maternități de la Fălticeni, la care și-a anunțat participarea ministrul Sănătății, nu s-a mai ținut cont de reguli și protocoale, iar mașina de la Salubritate a fost folosită pentru a muta incubatoarele de la vechea maternitate la cea nouă

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, inaugurează astăzi noua Maternitate a Spitalului Municipal Fălticeni, însă aceasta nu este încă funcțională, neavând auto­rizația de funcționare ­eli­berată de Direcția de Sănătate ­Pu­blică Suceava. Maternitatea este în prezent subiectul unei anchete desfășurate de DSP. După cum v-am prezentat într-un număr precedent al cotidianului “Obiectiv”, conducerea Spitalului Municipal Fălticeni și-a dorit atât de mult ca totul să fie gata pentru vizita ministrului Sănătății, programată pentru astăzi, 19 mai, încât nu a mai ținut seama de ­re­guli și protocoale. Așa se face că în cursul după-amiezii de marți, incu­ba­toarele pentru nou-născuți prematur au fost transportate de la vechea maternitate la cea nouă cu o mașină de la Serviciul de Salubritate din cadrul Primăriei Fălticeni, primarul Cătălin Coman menționând că i s-a solicitat din partea conducerii spitalului un ­mij­loc de transport pentru mutarea mobilierului, iar tractorul respectiv, cu care angajații de la Salubritate cară mobilierul stradal și echipamentele necesare la curățenia orașului, a fost mij­locul de transport perfect pentru a muta incubatoarele pentru nou-născuți. Mai trebuie menționat că personalul ­me­dical nu s-a obosit nici măcar să ambaleze corespunzător aparatura medicală pentru a scădea astfel riscul de contaminare și nici nu a considerat necesar să supravegheze transportul.

Conducerea Direcției de Sănătate Publică s-a autosesizat încă de marți în legătură cu această situație și a deschis o anchetă. In cursul zilei de ieri au fost recoltate mai multe probe, așteptându-se rezultatele analizelor de laborator. In cazul în care rezultatele acestor teste vor fi neconforme, Maternitatea Fălticeni nu va primi undă verde pentru a-și începe activitatea în casă nouă. Cert este că în cursul zilei de astăzi are loc inaugurarea Maternității, nu și des­chiderea ei oficială, în prezent cazurile medicale fiind direcționate către Maternitatea Spitalului Județean, chiar dacă vechea Maternitate Fălticeni nu este încă oficial închisă. “Reprezentanți ai DSP au fost astăzi (n.r. ieri) și vor merge și mâine (n.r. astăzi) la Maternitatea Fălticeni pentru a recolta probe de aeromicrofloră, tegumente și suprafețe, iar rezultatele le vom avea în următoarele șapte zile. Vreau să subliniez că Direcția de Sănătate ­Pu­blică va elibera autorizație de funcționare doar în momentul în care toate testele de sanitație vor fi corespunzătoare”, a declarat inginerul Andrei Ianovici, director general în cadrul DSP Suceava. (C. RUSTI)