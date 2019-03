Lista uriasă de sustinători ai campaniei “România vrea autostrăzi”. La Suceava a aparut inclusiv prajiturica #șîeu.

Miscarea initiata de Stefan Mandachi “Romania vrea autostrazi” si indemnul acestuia ca vineri, de la ora 15 cat mai multi romani sa intrerupa activitatea pentru 15 minute in semn de protest pentru lipsa autostrazilor, a capatat o sustinere uriasa. Asa dupa cum stiti, cumeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului – ” 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi”, organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si ” 15 minute pe 15 martie la ora 15″, organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei. Evenimentele sunt promovate sub hastagul #sieu.

Astazi a aparut si prajiturica #șîeu, creata de cofetaria SAVEURS, de pe Aleea Saturn din Suceava. Cu siguranta e delicioasa.

Site-ul ZIARE.com a realizat o lista cu o parte dintre firmele, asociatiile si persoanele care si-au anuntat oficial intentia de a se alatura protestului initiat de Stefan Mandachi:

– Aplicatia Pago, utilizata pentru plata facturilor, isi limita functionalitatile, iar cei aproape 20 de angajati si colaboratori isi vor sista activitatea. “Online-ul poate rezolva problema statului la cozi, insa nu si lipsa autostrazilor”, este mesajul transmis pe pagina de Facebook a Pago. De asemenea, Simigeria LUCA isi va intrerupe activitatea in cele 44 de unitati din toata tara.

– Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, fondatoarele Daruieste Viata, au anuntat ca pe 15 martie, la ora 15:00, vor fi in fata Ministerului de Finante, pentru a protesta.

“Caci da, noi vrem autastrazi. Si spitale. Si scoli. E oare in stare acest guvern sa faca ceva? Nu prea credem. Si stiti de ce? Pentru ca in timp ce #NoiFacemUnSpital, ei nu sunt in stare sa faca un registru. Un amarat de registru in care sa se inscrie ONG urile.

De la 1 aprilie, fara acest registru, toate sponsorizarile sunt blocate. Si nu, nu credem ca e doar incompetenta”, a scris pe Facebook Oana Gheorghiu.

– ATSR – Sindicatul Salariatilor din ROMATSA, care asigura serviciile de trafic aerian, se alatura protestului din 15 martie si anunta ca vineri, la ora 15.00, timp de 15 minute vor purta banderole albe.

– “Avem cei mai putini turisti straini din Europa. Singura exceptie in acest moment este Albania. Fara autostrazi nu exista turism in Romania. #sieu cred ca Romania are nevoie de autostrazi”, a transmis Burcea Alin, CEO Paralela45, precizand si el ca vor protesta vineri.

– Liceul Particular Nr. 1 Piatra Neamt, judetul Neamt, se alatura lui Stefan Mandachi si va prelungi pauza elevilor cu 15 minute, a declarat directorul pentru Mediafax.

– Si InfoCons, organizatie pentru Protectia Consumatorilor, se alatura protestului si recomanda ca pe 15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, ora 15:00, timp de 15 minute toti consumatorii din Romania sa NU MAI ACHIZITIONEZE niciun produs sau serviciu.

– La Targu Jiu s-a facut un eveniment pentru protestul de vineri: “Romania Vrea Autostrazi – Targu-Jiu“.

– Exemplul este urmat si de PitechPlus, o alta companie IT din Cluj. “In decursul a celor peste 10 ani petrecuti in Franta am stiut intotdeauna ca o sa revin in Romania. Nu a fost o decizie, a fost doar un obiectiv pe care mi l-am setat si pe care l-am respectat. PitechPlus este o companie fondata 100% cu capital romanesc si vom face tot ce putem pentru a ajuta la dezvoltarea Romaniei”, a transmis- Bogdan Herea, CEO PitechPlus.

– Si fondatorul companiei IT AROBS TransilvaniaSoftware, Voicu Oprean, a anuntat ca se alatura miscarii. “Salutam miscarea #RomaniaVreaAutostrazi, iar vineri 15.03, la ora 15:00, timp de 15 minute, vom sista activitatea celor peste 800 de colegi si colaboratori din toate sediile din Romania: #ClujNapoca, #Suceava, #Iasi, #BaiaMare, #TarguMures #Bucuresti si #Arad”, se arata pe pagina de Facebook a companiei.

– A fost creata si o aplicatie de augmented reality prin care sa iti realizezi virtual #MetrulTau de autostrada.

