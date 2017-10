Lefurile bugetarilor din instituțiile subordonate Consiliului Județean

Ultimele schimbări în sistemul de salarizare a bugetarilor din administrația publică locală sau din instituțiile subordonate administratiei locale par să fi deschis o adevărată Cutie a Pandorei. Meritat sau nu, lefurile acestei categorii de bugetari au crescut, în majoritatea cazurilor, spre plafonul maxim prevăzut de lege. In cazul structurilor deconcentrate ale Consiliului Județean Suceava, cel mai mult se câștigă în instituțiile culturale ale județului – Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina. Cel mai prost, la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri și la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului

Legea 153/2017 este unul dintre actele normative cele mai discutate în sistemul de salarizare românesc. Deloc acceptat în sistemul privat de salarizare, acesta a produs și în sistemul public, pentru care a fost de altfel conceput, nemulțumiri foarte mari. Am arătat zilele trecute care sunt salariile pe care le obțin, în baza acestei legi, funcționarii angajați în bază de contract din sistemul public sucevean. Desigur, aceste salarii nu au fost stabilite neapărat la Suceava, iar sucevenii plătiți de la buget nu se supără cu siguranță pentru banii primiți în plus. Această Lege 153/2017, intrată în vigoare de la 1 iulie a anului curent, stabilea, pe de altă parte, și un fel de obligație a instituțiilor publice de a publica, până pe 30 septembrie a.c., noile venituri salariale încasate de lucrătorii publici cărora veniturile le-au fost modificate. Am prezentat zilele trecute câteva exemple de respectare a noilor prevederi, plasate în locuri relativ greu accesibile, pentru ca cei curioși să nu afle ce bani încasează lunar funcționarii din aparatul propriu al Consiliului Județean ori de la unele primării. Alte primării nici nu s-au obosit să informeze cetățenii ce venituri încasează primarii, viceprimarii ori funcționarii publici din aparatul propriu, deși legea le impunea acest lucru.

Prezentăm mai jos câteva dintre elementele care au stat la baza obiectului de reglementare a Legii 153/2017: “Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului; Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru: dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora; dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale; remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică”. Dispozițiile legii se aplică: “personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii; persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă; persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică”. După un sistem aritmetic privind modul de calcul al salariilor de bază, soldelor de funcție, salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare din sectorul bugetar, s-au realizat grile ce favorizează în mod categoric pe conducătorii de unități bugetare, dar și pe unii lucrători ce ar fi favorizați ai celor din conducere, de la șoferi la secretare, etc.

Salariile publice stabilite de Legea 153/2017, dosite prin colțuri umbrite ale paginilor de internet ale instituțiilor ori pur și simplu nepublicate

Situația din cadrul structurilor subordonate ale Consiliului Județean Suceava relevă trei atitudini: entități care nu au procedat la postarea pe internet a noilor salarii, conform imperativelor impuse de prevederile Legii 153/2017; entități care au căutat să ascundă cât mai adânc în site-ul propriu datele despre noile salarii și, foarte rar, structuri publice care și-au asumat publicarea noilor salarii, chiar cu riscul de a fi criticați.

Din primele două categorii fac parte Regia Autonomă Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava – pe pagina de internet nu am găsit la vedere nicio informație despre salariile pe care le obțin angajații regiei, conform noii legi. Nu am găsit, de asemenea, nici pe site-ul Spitalului Județean informații despre veniturile încasate conform noii legi de către conducerea acestei instituții. Nu mai vorbim despre unitățile școlare din subordinea Consiliului Județean – centrele școlare de educație incluzivă, școli profesionale ori Centrul județean de resurse și asistență educațională, unde paginile de internet cu multă greutate sunt aduse la zi. Merită însă de remarcat că există măcar câteva structuri județene unde informaticienii se întrec în originalitate. Si nu ne referim la predispoziția pentru promovarea valorilor specifice fiecărei entități publice în parte, la abilitatea de a dosi acele informații care sunt de un interes public, vizând salariile încasate de angajați.

Prezentăm în cele ce urmează salariile angajaților din structurile deconcentrate ale Consiliului Județean Suceava la instituțiile care le-au postat pe paginile proprii de internet, conform prevederilor Legii salarizării.

Câștiguri bune în cultura suceveană, mai ales pentru șefi

Biblioteca Județeană “I.G. Sbiera”: manager (director) Gabriel Cărăbuș, obține un salariu lunar de 9.725 lei; director adjunct – 6.485 lei; șef serviciu relații cu publicul – 3.973 lei; șef birou informatică, secretariat și multimedia – 4.358 lei; șef birou informare bilbliografică, Fond Bucovina – 4.544 lei. Bibliotecarii câștigă între 1.640 și 3.668 de lei lunar, iar muncitorii pornesc de la un salariu de 1.553 de lei pe lună.

La Muzeul Bucovinei se câștigă de asemenea bani frumoși. Directorul general, Emil Ursu, care beneficiază de un spor de doctorat, are un salariu brut lunar de 11.379 de lei. Cei doi directori adjuncți, care au de asemenea un spor de doctorat în cuantum de 50% din salariul brut, semnează statul de plată pentru 9.092 lei lunar, indemnizație brută. Contabilul șef al Muzeului Bucovinei are un salariu brut de 5.380 de lei.

La Centrul Cultural Bucovina, managerul (director general) Sorin Filip are un salariu de bază lunar de 9.000 de lei. Contabilul șef încasează 5.688 de lei lunar; directorul 6.178 de lei lunar; doi șefi de atelier și un șef de serviciu primesc între 4.153 și 5.046 lei lunar. Concert-maestrul primește 5.022 lei pe lună, iar soliștii, respectiv artiștii vocali și instrumentiști încasează sume cuprinse între 2.012 și 5.505 lei lunar. Este vorba, desigur, despre artiștii de la Ansamblul “Ciprian Porumbescu”. Sunt și aici salarii foarte mici – un portar de exemplu este angajat pentru un salariu de 1.533 de lei lunar, brut.

Salariile de la Protecția Copilului sunt bunicele

Pe următoarea treaptă de salarizare se postează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (DGASPC). Sunt publicate pe site-ul instituției trei salarii bune – cel al directorului executiv, Nadia Crețuleac, și ale altor doi directori adjuncți. Fiecare are un salariu de bază de 7.482 de lei. Mai mulți șefi de serviciu și de birou primesc salarii între 4.047 și 5.191 de lei. O bună parte dintre angajați au salarii calculate între 3.000 și 4.000 de lei, iar alții în zona 2.000-3.000 de lei. La această direcție se pune problema asigurării sumei de bani necesare pentru plata tuturor salariilor stabilite, până la sfârșitul anului.

Cele mai mici lefuri sunt la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri

Nu în ultimul rând, pe pagina de internet a Direcției Județene de Drumuri și Poduri s-au publicat salariile angajaților din această structură. Directorul general, Radu Avădanei, are un salariu lunar de 5.307 lei, directorul general adjunct de 5.104 lei, iar contabilul primește lunar un brut de 5.072 lei. Cel mai prost plătit angajat al Direcției Județene de Drumuri și Poduri este un muncitor calificat, care primește lunar un salariu brut de 1.508 lei. (Neculai ROSCA)