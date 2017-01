Invenția transfrontalieră bucovineană – luatul în spațiu a ucrainenilor pentru obținerea de acte europene

Pentru 200 de euro, se poate rezolva problema, la Vicovu de Sus. Ucrainenii cu dublă cetățenie au nevoie de domiciliu în România pentru a obține documente eliberate de statul român, membru UE, în principal permise de conducere. Un gospodar din Vicovu de Sus s-a trezit că pe adresa lui figurează cu domiciliu un ucraniean de care nu avea știință. Vasile Pătrăucean, român din Vicovu de Sus, a aflat că fost încrcat cu o nouă persoană în casa lui, de către un funcționar din Primărie care se înscrisese la rândul său cu domiciliul în casa lui Pătrăucean

O situație ieșită din comun și care, cu siguranță va necesita investigații și explicații din partea organelor de anchetă, a fost adusă la cunoștința publicului, de către Vasile Pătrăucean, cetățean cu domiciliu în orașul Vicovu de Sus – județul Suceava. Potrivit declarației acestuia, în data de 23 august 2016, a primit un plic de la Serviciul Județean de eliberare a permiselor de conducere, din care rezulta că un anume Corotia Miroslav, domiciliat la adresa lui Vasile Pătrăucean – orașul Vicovu de Sus, strada Carol I, NR. 12, județul Suceava. el a prezentat și conținutul acestui plic trimis de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor prin care acesta era înștiințat că ‘”referitor la cele solicitate de dumneavoastră în lucrarea 5740 din 27.04.2016, privind preschimbarea permisului de conducere ucrainean, editarea și eliberarea permisului de conducere românesc valabil pentru categoria “A1, A, B1, B, C1, C, D1 (?, n.r.), D, BE, CIE, CE, vă facem cunoscut că s-a aprobat cererea dumneavoastră”. Adresa trimisă la data de 9 august 2016, este semnată de șeful serviciului mai sus amintit, comisarul șef Florin Ciaptanariu. șeful serviciului sucevean a clarificat lucrurile din start, arătând că actele vizând preschimbarea permiselor de conducere se verifică în conformitate cu legislația în vigoare, procedurile care au stat la baza emiterii acestor documente, trebuind să fie verificate anterior de către structurile de evidență a persoanelor din zona de rezidență a solicitanților. Oricum, dacă documentele care sunt transmise de la stucturile locale privind evidența persoanelor sunt în regulă din punct de vedere legal, solicitățile pentru preschimbarea permiselor de conducere sunt trimise la București de unde se trimit noile permise de conducere pentru cei îndrituiți, la adresele indicate ori la oficiile poștale de unde acestea pot fi ridicate prin mandatari.

Cum ar fi primit Vasile Pătrăucean în casă un ucrainean pe care nu l-a văzut niciodată

Acesta fiind cadrul juridic, reluăm povestea lui Vasile Pătrăucean, din Vicovul de Sus. Am spus mai înainte că bărbatul a primit în luna august a anului trecut, un plic trimis de Serviciul de eliberare a permiselor de conducere, un plic ce conținea o adresă ce îl viza pe acel Coroția Miroslav cetățean ucraiean, care figura cu domiciliu în casa lui Pătrăucean. Acesta din urmă, știind că nu îl cunoaște pe Miroslav a venit la Suceava, la Serviciul de permise auto, să se lămurească. I s-a confirmat că există o documentație pe numele lui Coroția Miroslav care ar fi domiciliat la adresa lui Vasile Pătrăucean. Vicoveanul a mers la Poliția din Rădăuți, pentru a clarifica situația. Acolo i s-a spus la început că informațiile solicitate sunt secrete. Pătrăucean a insistat iar în cele din urmă o lucrătoare de la Poliția rădăuțeană a acceptat să îi prezinte dosarul în baza căruia Pătrăucean a devenit gazdă lui Coroția Miroslav. Spre surprinderea reclamantului, acesta a aflat că cel care l-a făcut “vicovean” cu acte în regulă pe Miroslav este un funcționar al primăriei din orașul Vicovu de Sus pe nume Gheorghe Schipor, agent agricol la Primărie, cu două facultăți absolvite și care în mod bizar, era înregistrat ca evidența persoanelor de la Rădăuți, ca fiind proprietar la aceeași adresă cu Vasile Pătrăucean.

Polițistul din Vicovu de Sus: du-te înapoi în Germania; răspuns: crezi că Germania e Gălănești, să mă duc înapoi cu bicicleta?

Vasile Pătrăucean a depus o plângere la Poliția din Vicovu de Sus, pentru clarificare situației. Pe data de 11 septembrie 2016, el a plecat la muncă în Germania, lăsând la dispoziția polițiștilor din Vicovul de Sus un numr de telefon la care putea fi contactat și în străinătate. Pătrăucean spune că în perioada în care a lipsit din țară, familia l-a anunțat în mai multe rânduri că Gheorghe Schipor l-a căutat acasă, acestuia spunându-i-se că Vasile Pătrăucean este plecat în Germania. “La un moment dat, am primit un apel necunoscut pe telefonul mobil. Am acceptat convorbirea și am vorbit cu o persoană de sex feminin, care mi-a spus că lucrează la Poliția din Vicovu de Sus. Nu a dat mai multe detalii despre identitatea sa dar mi-a transmis că pe 1 noiembrie 2016 să mă prezint la Poliția din Vicov. Am renunțat la locul de muncă din Germania, și la ora stabilită m-am prezentat la polițiștul Levițchi de la Vicovu de Sus, care avea în anchetă dosarul meu. El mi-a spus însă că nimeni din Poliție nu m-a chemat, lansând poisibilitatea că telefonul dat să fie de la soția lui Gheorghe Schipor”.

Vasile Pătrăucean nu este atât de doritor să își rezolve problemele n cadrul legii penale. Dânsul a recunoscut că dacă Gheorghe Schipor a gafat-o, punându-l pe el la mijloc, să-i plătească salariul pebntru lunile nemuncite în Gemania, unde nu s-a mai putut întoarce. Ar fi vorba despre 2700 de euro, Pătrăucean acceptând și jumătate din sumă, pentru a stinge conflictul. “Când am explicat că am pierdut 2700 de euro pentru că cineva care s-a dat ca fiind de la poliția din Vicovu de Sus m-a rechemat în țară, cei de la Poliție mi-au spus că mă pot întoarce în Germania. Leam spus – ce fac, naveta la Gălănești? O făceam cu bicicleta acum treizeci de ani. Nu pot face naveta cu avionul Vicovu de Sus – Germania. Am rămas fără contractul de muncă din Germania, nu m-am mai întors acolo”, a spus Vasile Pătrăucean.

El a arătat că s-a întâlnit ulterior cu funcționarul Gheorghe Schipor, căruia i-a cerut să îi dea macar 1200 de euro, mai puțin de jumătate din banii pierduți de Pătrăucean în Germania, fiind rechemat în țară. Schipor a apucat să îi spună că nu are acești bani.

Mafia domiciliilor în localități de graniță, varianta Vicovul de Sus

Un subiect care nu a fost încă îndeajuns exploatat de structurile mass-media din județele de graniță cu Ucraina – Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare, Baia Mare, vizează modul în care cetățeni din Ucraina, posesori ai dublei cetățenii, pot obține permise de conducere românești, utilizabile în Uniunea Europeană, printr-un simplu demers administrativ. Acesta are un cost rezonabil – 200 de euro de persoană pentru obținerea statutului de deținător de teren în România, care poate fi fructificat ulterior pentru obținere a feluritor documente folosibile în spațiul european din partea instituțiililor deconcentrate din România. Gheorghe Schipor a răspuns prima dată la telefon și a promis că va reveni, după o jumătate de oră, pe la orele amiezii.

Polițiștii de la Vicovu de Sus au certificat faptul că funcționarul din primărie are în atribuție eliberarea de adeverințe necesare la structurile de evidență a populației privibnd certificarea dreptului de proprietate asupra unui imobil. Cu o astfel de adeverință se poate merge la structura de Evidență a Populației Rădăuți, în cazul Vicovului de Sus. Conform legii, o persoană fără locuință are posibilitatea să meargă împreună cu proprietarul, care să certifice faptul că este de acord să o ia în spațiu.

“A făcut un fals și pentru asta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual. S-a început urmărirea penală împotriva lui Gheorghe Schipor, funcționarul din primăria orașului Vicovu de Sus, responsabil cu eliberarea adeverințelor de la registrul agricol, care pot fi folosite ca și acte de proprietate”, a transmis un lucrător din Poliția orașului Vicovul de Sus.

Primarul orașului Vicovu de Sus, Gheorghe Schipor (numele nu are nicio legătură cu persoana vizată, n.r.) a declarat ieri că cel incriminat în actul de cercetare penală este funcționar public și ca atare, trebuie să își asume acest statut și cu cele rele, și cu cele bune.(Neculai ROSCA)