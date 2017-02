Hotelul “Sofia” din Sucevița, vândut pentru 1,5 milioane de euro

Cumpărătorul este firma IOSIMAR din Marginea, unul dintre creditorii firmei CONSIR – proprietar al complexului hotelier din Sucevița. Un împrumut de 500.000 de euro oferit de patronul Gavril Mihalescu de la Marginea familiei de patroni Semenov a condus la această tranzacție, realizată prin intermediul unei firme de lichidare din Iași. Acum patru ani, o firmă din Ciocănești aparținând unui fost viceprimar a deschis cutia Pandorei pentru CONSIR Siret și complexul hotelier “Sofia” din Sucevița. Săptămâna trecută, comuna Sucevița a fost atestată ca stațiune turistică de interes național, iar hotelul “Sofia” se numără printre cele mai importante unități de cazare din localitate

Hotelul “Sofia” din Sucevița a fost vândut pentru 1,51 milioane de euro unuia dintre creditorii firmei CONSIR Siret, care îl patrona. Compexul hotelier de patru stele din localitatea recent atestată ca stațiune turistică de interes național a făcut în perioada anterioară obiectul unei importante tranzacții economice, considerată destul de încâlcită în mediul de afaceri din depresiunea Rădăuților. Cu puțină vreme în urmă, Hotelul “Sofia” a fost cumpărat de fir­ma IOSIMAR din comuna Marginea, condusă de Gavril Mihalescu.

Cifra tranzacției nu a fost făcută pu­blică, însă a fost într-un fel sau altul deconspirată de oamenii de afaceri din zonă. Gavril Mihalescu ar fi plătit 1,51 milioane de euro pentru cumpărarea ho­telului “Sofia” de la Sucevița, apar­ți­nând familiei Semenov, patronii firmei CONSIR SA Siret. Contractul semnat în cunoștință de cauză cu firma de lichidare Management Organizare – Lichidare Iași, care se ocupă de insolvența fir­­­mei CONSIR, va clarifica o înțe­le­gere mai veche între familia Semenov și patronul de la IOSIMAR – Gavril Mihalescu. Acesta din urmă ar fi împrumutat firmelor conduse de Constantin Semenov, fostul director CONSIR, și de fiul său, Bogdan Semenov, 500.000 de euro. Nu este clar dacă aceste împrumuturi s-au făcut prin firme sau în mod privat, prin documente legale, desigur.

Se apreciază că pentru construcția întregului complex hotelier “Sofia” din Sucevița s-au cheltuit între 8 și 9 ­mi­­­lioane de euro pe parcursul anilor de la înființare, în anul 2005. Pe de altă parte, cumpărătorul IOSIMAR din Marginea al complexului hotelier “Sofia” de la Sucevița, Gavril Mihalescu, are și el supărarea sa – a dat cu împrumut bani, în sumă importantă (500.000 de euro, n.r.) pe care nu a mai recuperat-o. Când firma CONSIR a intrat în insolvență, s-a înscris la masa credală. A oferit un preț bun – circa 1,51 milioane de euro pentru hotelul de la Sucevița. Mai mult, ar fi acceptat, neoficial, ca administratorii hotelului “Sofia”, dacă vor fi lăsați în pace de ceilalți creditori, să își continue afacerea, să restituie în timp vechea datorie de 500.000 de euro – împrumut acordat de IOSIMAR SRL Marginea și în acest fel membrii familiei Semenov vor putea redeveni proprietari pe complexul turistic. Nu se știe dacă nu vor trebui să plătească și diferența până la 1,5 milioane de euro.

O firmă din Ciocănești aparținând unui fost viceprimar a deschis cutia Pandorei pentru CONSIR Siret și pentru complexul hotelier “Sofia” din Sucevița

Intrarea în insolvență a firmei CONSIR SA Siret a fost cerută de o firmă din comuna Ciocănești, în anul 2012.

La vremea aceea, Bogdan Semenov, administrator la SC CONSIR SA Siret, arăta pentru “Obiectiv de Suceava” cum a ajuns societatea pe care o admi­nis­trea­­ză să fie chemată în insolvență de SC Masp Der Walt SRL Ciocănești, fir­mă aflată deja în insolvență.

Intre cele două firme erau atunci do­uă relații contractuale. Una de achiziție piatră și alta de execuții lucrări de către societatea din Ciocănești, la Vatra Dor­nei. “La un moment dat, cei de la Masp Der Walt au început să facă lucrări de proastă calitate și au început discuțiile. Am încheiat toate colaborările, am achi­tat integral valoarea pietrei achi­ziționate, iar în urma judecării am cerut o expertiză contabilă și una teh­nică pentru lucrările pe care le-au exe­­­cutat. Având un cec și un bilet la ordin puse ca și garanție pentru piatră, ei s-au folosit de acestea, le-au introdus în bancă la decontare. Nu am dorit să le achităm pentru că aveam pentru lucrările efectuate din contractul de prestări servicii cu Masp Der Walt 130.000 de lei achitați în plus, sumă ce reiese din expertizele tehnice și contabile asumate de instanță”, a explicat la acea vreme Bogdan Semenov. El a precizat că o bună perioadă de timp re­lațiile cu firma ce aparținea fostului viceprimar al comunei Ciocănești, ad­­ministrator fiind soția acestuia, Maria Roată, au funcționat bine. Dar când Masp Der Walt a intrat în insolvență, din cauza slabului management, s-a încercat prin firmele de insolvență obținerea unor bani pe care nu îi merita. SC Masp Der Walt SRL Ciocănești a depus ulterior două cereri de deschidere a procedurii insolvenței împotriva SC CONSIR SA Siret. Cele două cereri au fost depuse prin intermediul unei firme de lichidare judiciară pentru că și firma din Ciocănești era la rândul ei, în insolvență.

Hotelul “Sofia”, căutat de guvernanți la Revelioane

In presă se arăta în anul 2010 că reprezentanți cu rang înalt ai Ministerului Turismului și-au petrecut Revelionul la hotelul “Sofia” din Sucevița. Presa a arătat atunci că Răzvan Murgeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, împreună cu încă 20 de familii, și-a petrecut Sărbătorile de iarnă la Sucevița. Murgeanu, împreună cu prietenii săi, și-a ales drept locație de petrecere a Revelionului ­lu­xosul hotel “Sofia” din localitate. Cu ad­­mirație se vorbea atunci despre faptul că hotelul din Sucevița face parte din­tr-un complex de patru stele, ­conside­­rat a fi cel mai luxos din județul Su­ceava. Hotelul dispune de 80 de locuri de cazare, dispuse în 12 camere duble, 14 apartamente și un apartament prezidențial. Atât camerele duble, cât și apartamentele dispun de terasă proprie. Apartamentele sunt dispuse pe două ni­vele, astfel: la parter se află un living, care poate fi utilizat si ca dormitor, o ba­ie si terasa, iar la etaj, urcând scara interioară - dormitorul principal și o baie. De asemenea, complexul dispune de sală de conferințe, sală fitness, piscină și saună. Se făcea la acea vreme precizarea că hotelul “Sofia” aparține unui cunoscut constructor sucevean – Constantin Se­menov, patronul firmei CONSIR Si­ret. Au circulat atunci în mass-media și legende; s-a spus, de pildă, în perioada în care a fost construit hotelul de la Sucevița și imediat după inaugurare, că, dată fiind relația foarte apropiată dintre Semenov și Octav Cozmâncă, ade­vă­ratul proprietar al complexului ar fi fostul demnitar PSD. Zvonurile respective au fost lansate pe piață chiar de liderii PD în campaniile din 2004 și 2008, dar au rămas la stadiul de simple speculații.

Cine este IOSIMAR, firma din comuna Marginea care a cumpărat complexul “Sofia”

Despre firma IOSIMAR SRL Marginea, aparținând lui Gavril – Gabi Mihalescu, finanțatorul familiei Semenov la construirea complexului hotelier “So­fia”’ din Sucevița, am aflat, din datele oferite de site-urile economice, că are o activitate profitabilă. Ultimele raporturi financiare, depuse anul trecut și aferente anului 2015, evidențiază faptul că firma ce are ca obiect principal de activitate “lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, începându-și activitatea în anul 2005, a avut la sfâr­șitul anului 2015 54 de angajați, o cifră de afaceri de 22,18 milioane de lei și un profit de 1,43 milioane de lei. (Neculai ROSCA)