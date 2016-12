Ghișeele de la Serviciul de permise și înmatriculări auto, luate cu asalt după minivacanța de Ziua Națională

Cel puțin 500 de persoane așteptau ieri la coadă, la ghișeele serviciului județean. “Pentru că nu s-a lucrat timp de cinci zile, cozile de la ghișeele de înmatriculări și cele de la permise auto aproape că au ajuns să se întâlnească, la capătul din spate, una cu cealaltă”, a recunoscut șeful Serviciului Județean de Permise Conducere și Inmatriculări Suceava, comisar șef Florin Chiaptanaru. Până pe 8 decembrie, ghișeele serviciului vor fi deschise cu două ore în plus față de programul normal

Primul nivel al Complexului Iulius Mall, în zona în care acesta găzduiește instituții publice, tinde să dezechilibreze structura clădirii prin numărul foarte mare de persoane ce staționează în respectivul perimetru. Pe aceeași parte dreaptă a palierului funcționează, precum se știe, la primul etaj, structuri ale Serviciului Inmatriculări și Eliberări de Permise Auto, ale Biroului municipal de Evidență a Populației, iar mai nou și casieriile E.ON. Chiar și cu atât de multe ghișee, amplasate într-un spațiu relativ generos, dezechilibrul prezenței umane în mall-ul sucevean este vizibil.

Ieri dimineață de exemplu, pe latura cu ghișee ale unităților de stat ori private care au închiriat spațiu la mall stăteau în așteptare la cozi 500 – 600 de persoane, pe când pe cealaltă latură se plimbau agale maximum 30 – 40 de clienți.

Explicația este simplă și a fost oferită chiar de către comisarul șef Florin Chiaptanaru, șeful Serviciului Inmatriculări și Eliberări de Permise Auto din subordinea Prefecturii Suceava: “Pentru că nu s-a lucrat timp de cinci zile, cozile de la ghișeele de înmatriculări și cele de la permise auto aproape că au ajuns să se întâlnească, la capătul din spate, una cu cealaltă, deși este o distanță importantă între cele două grupuri de ghișee”. Comisarul șef Florin Chiaptanaru a precizat că astfel de situații sunt întâlnite an de an, în perioada sărbătorilor, fie acestea de iarnă, de Paște ori de Sfânta Maria. In afara acestor sezoane sunt zile, săptămâni, chiar luni întregi în care funcționarii de la ghișee șomează, la figurat, desigur. “La ghișeele de înmatriculări avem pentru astăzi programați 100 de solicitanți, plus 100 pentru înmatriculări provizorii, la care se adaugă alte zeci de persoane cu alt gen de solicitări. La compartimentul Permise auto erau deja 130 de rezervări pentru examinare în vederea obținerii permiselor de conducere. Alte peste 100 au venit pentru examenul de sală – examenul teoretic – și aproximativ același număr de solicitări au sosit pentru pentru preschimbări de permise de conducere românești și străine”, a arătat Florin Chiaptanaru.

Seful Serviciului Județean de Permise Conducere și Inmatriculări Suceava, comisarul șef Florin Chiaptanaru, a explicat și rațiunea pentru care cozile la ghișeele serviciului pe care îl coordonează sunt foarte mari chiar la începutul lunii decembrie, în condițiile în care așteptările în acest sens erau prefigurate pentru a doua jumătate a lunii: “In luna decembrie, numărul solicitărilor crește, în fiecare an. Fapt explicat prin aceea că la permise, majoritatea solicitanților sunt tineri până în 25 de ani care doresc să intre repede în categoria conducătorilor auto. Pe de altă parte, există în acest an o presiune privind înmatricularea de autovehicule noi, cu 20% mai multe solicitări față de anul trecut. Intrucât data de 2 decembrie a fost declarată zi liberă pentru bugetari, conducerea Instituției Prefectului Suceava a stabilit prelungirea programului de lucru la ghișeele Serviciului în perioada 5-8 decembrie cu două ore zilnic, pentru a fi soluționate toate cererile venite din partea sucevenilor”, a declarat comisarul șef Chiaptanaru. (Neculai ROSCA)