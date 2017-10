Fostul primar Mutescu din Vicovu de Jos, urmărit penal pentru instigare la lipsire de libertate

Cazul datează din vara anului 2012, când președintele de atunci al Obștii Vicovu de Jos, Vasile Chifan – administratorul pădurilor comunei, acum decedat – a fost bătut de mai multe persoane pe treptele Primăriei. De asemenea, în acest dosar, fostul primar mai este cercetat și pentru instigare la vătămare corporală, el fiind acuzat că l-ar fi împins pe scările Primăriei pe Chifan și ar fi îndemnat mai mulți tineri să-l bată pe bărbatul care avea atunci 66 de ani

Ieri, 30 octombrie a.c., Poliția municipiului Rădăuți i-a adus la cu­noștință fostului primar din Vicovu de Jos, Constantin Mutescu, faptul că în dosarul cu numărul 2557/P/2012, prin ordonanța din data de 26.09. 2017 a Parchetului de pe lângă Ju­decătoria Ră­dăuți, s-a dispus extinderea ur­mă­ririi penale “in personam” față acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la lipsire de li­bertate în mod ilegal. In aceeași or­do­nanță s-a dispus și cercetarea sub aspectul infracțiunii de lipsire de ­li­bertate în mod ilegal față de Galan Vasile, Hrihor Vasilică, Galan Ioan Adrian, Calancea ­Gheor­­ghe Dorel și Galan Ilie. Aceștia din urmă sunt cercetați și pentru vătămare corporală. De asemenea, fostul primar este ur­mă­rit în acest dosar și pentru infrac­țiunea de instigare la vătămare cor­porală. Victima acțiunilor tuturor acestora ar fi fost Vasile Chifan, acum decedat, o persoană care în anul 2012, la data săvârșirii faptelor, avea 66 de ani și conducea Obștea Vicovu de Jos, ce administra pădurile comunei.

Menționăm că dosarul datând de la sfârșitul lunii iunie a anului 2012 are ca obiect soluționarea unui conflict privind felul în care era condusă la acea vreme Asociația Obștea Vicovu de Jos, care avea în administrare apro­­ximativ 360 de hectare de pădure ce aparținea comunității din localitate. La acea vreme, presa a oglindit evenimentul în principal prin prisma primarului de atunci al comunei, Constantin Mutescu, acum suspect în dosar. Chiar el a fost cel care a sunat la 112 pentru a anunța că a fost amenințat în biroul său din primărie chiar de către unul dintre președinții obștii, un anume Vasile Chifan, în vârstă de 66 de ani. Doar că atunci când forțele de ordine au ajuns la fața locului l-au găsit pe acel bărbat în vârstă căzut la pământ, într-o clădire în construcție din curtea primăriei, vizibil lovit, iar în jurul său erau cam zece indivizi mult mai tineri. Aceștia au spus polițiștilor că Vasile Chifan ar fi avut o armă cu care l-a amenințat pe primarul Mutescu. Chifan a fost încă­tușat, precheziționat și s-a constatat că nu avea nicio armă la el. In cele din urmă, bărbatul a fost dus la Spitalul din Rădăuți, cu răni în zona capului și a coastelor. El a susținut atunci că de fapt însuși primarul a fost cel care ar fi ordonat “corecția”. Conform decla­rațiilor date atunci, Vasile Chifan a spus că intrând în biroul primarului pentru a depune o cerere, a fost făcut “dobitoc”, i s-a spus că are pistol asu­pra sa și să iasă afară. Pe scări, primarul Mutescu l-ar fi îmbrâncit, iar la parter a fost preluat de mai mulți indivizi care l-au luat la bătaie. Constantin Mutescu a prezentat atunci o altă variantă: Vasile Chifan ar fi intrat la el în birou amenințându-l cu moar­tea. El a încercat să evite scandalul. In ceea ce privește persoanele care l-au luat la bătaie pe Chifan, aceștia ar fi fost, în opinia edilului șef al comu­nei Vicovu de Jos de la acea vre­me, “cetățeni revoltați de atitudinea pe care Vasile Chifan a avut-o față de mine”. Atunci Mutescu a încercat să explice faptul că de fapt Chifan și un anu­me Pârghie își disputau supre­mația asupra pădurilor Obștii din Vicovu de Jos, iar el nu are niciun amestec în acest conflict. Pentru că Vasile Chifan este decedat, Constantin Mutescu nu mai îndeplinește func­ția de primar, iar de la evenimentele ce fac obiectul acestui dosar penal au trecut peste 5 ani, rezolvarea cazului rămâne în sarcina polițiștilor rădăuțeni și a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. (N.R.)