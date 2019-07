FILMARE SOCANTA. Barbatul adus in coma la Spital dupa o altercatie cu jandarmii de la Dorna a murit. O jandarmerita, filmata cand ii pulveriza spray lacrimogen in fata, de la cativa centimetri

Un bărbat de 50 de ani din Vatra Dornei a ajuns în stare gravă la spital, în comă profundă, după ce a fost implicat, vineri seara, într-o altercație cu jandarmii din oraș. Bărbatul și-a pierdut cunoștința după ce s-a opus încătușării, iar jandarmii au folosit materialele din dotare. El fusese reclamat ca a atins indecent și repetat o fetita de 12 ani

Barbatul de la Vatra Dornei, adus vineri seara in coma la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost trantit la pamant si incatusat de jandarmi, a murit sambata dimineata, in jurul orei 11. In urma autopsiei se vor stabili cu exactitate cauzele decesului. In cursul zilei de sambata au aparut si imagini tulburatioare cu momentul in care barbatul in varsta de 50 de ani a fost capturat de jandarmi si intins la pamant. Din filmare se observa ca acesta se zbate si se opune incatusarii, fiind tinut de doi jandarmi. La un moment dat, dupa ce priveste de cateva ori de jur imprejur, o femeie jandarm i-a pulverizat barbatului intins deja la pamant spray lacrimogen exact in fata, de la o distanta foarte mica, 3-5 centimetri. Imediat dupa aceea, barbatul a incetat sa se mai zbata, iar dupa cateva minute pare sa-si fi pierdut cunostinta.

Reamintim ca, vineri seara, un bărbat de 50 de ani din Vatra Dornei a ajuns în stare gravă la spital, în comă profundă, după ce a fost implicat, vineri seara, într-o altercație cu jandarmii din oraș. Medicii de la Spitalul din Vatra Dornei suspectează că bărbatul a suferit un infarct și au cerut să fie transferat cu un echipaj al Ambulanței la Spitalul din Suceava.

Incidentul în urma căruia bărbatul și-a pierdut cunoștința s-a petrecut vineri seara în Vatra Dornei, în timpul unui spectacol de muzică populară. Tatăl unei fete de 12 ani a cerut ajutorul jandarmilor, reclamându-l pe bărbatul de 50 de ani că a atins-o, indecent, pe fetiță.

„Echipajul de jandarmerie s-a deplasat în zona indicată, a identificat persoana în cauză și i-a solicitat acesteia să se deplaseze în afara zonei de spectacol, în vederea stabilirii identității. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a devenit recalcitrant și agresiv, jandarmii fiind nevoiți să folosească materialele de intervenție din dotare. La scurt timp, bărbatul și-a pierdut cunoștința, iar jandarmii au solicitat imediat echipajul medical pentru acordarea primului ajutor. Bărbatul a fost stabilizat și transportat la spitalul din localitate” se arată într-un comunicat transmis presei de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava.