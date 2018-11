Femeie ucisa pe trecerea de pietoni din fata Tribunalului. Copilul ei, de un an, in coma

Miercuri, in jurul orei 13.15, in fata Tribunalului din municipiul Suceava a avut loc un accident grav pe o trecere de pietoni. Un tănăr care conducea un autoturism marca Audi a lovit o femeie care împingea căruciorul în care se afla copilul său. Femeia, in varsta de 40 de ani, a fost transportata de urgenta la SPitalul Judetean, unde a decedat dupa aproximativ o ora. Copilul ei, o fetița de un an si patru luni, aruncata din carucior in urma impactului, este in coma.

Femeia decedată este Airinei Irina Cristina în vârstă de 40 de ani. Aceasta lucra la Școala de Subofițeri de Jandarmi din Fălticeni, iar în prezent era în concediu de creștere a copilului.

Traficul a fost blocat pe direcția de mers Primărie – Centru orașului.