Executare silită cu evacuare amânată 90 de zile, la TPL

Reprezentanții ATLASSIB, prin TASA Suceava, au descins ieri dimineață cu executori judecătorești, jandarmi și body-guarzi în curtea folosită de societatea de transport public local, TPL SA . O hotărâre judecătorească stabilește că platforma betonată și clădirile din incintă aparțin grupului de firme ATLASSIB. Judecătorii au acceptat totodată că pământurile de sub aceste construcții sunt ale municipiului Suceava. După o negociere scurtă, s-a convenit suspendarea executării silite pentru 90 de zile, timp în care diferendul să se clarifice. Viceprimarul Lucian Harșovschi indică vinovații pentru situația creată, de la vechiul primar al Sucevei până la actualul manager al TPL

Grupul de firme ATLASSIB din Sibiu, patronat de Ilie Carabulea, prin TASA Suceava, a oferit ieri dimineață o demonstrație de forță în municipiul reședință de județ. Imediat după ora 6.00, în perimetrul pentru care se judecă în instanțe Primăria Suceava cu TASA – ­A­TLASSIB – Ilie Carabulea a fost încercuit de jandarmi și de reprezentanți ai unei firme de pază și protecție privată. Un executor judecătoresc, însoțit de reprezentanți ai firmei sibiene, care au angajat un specialist în cadastru, au delimitat proprietățile dintre cele două entități – Primăria Suceava și ATLASSIB prin TASA Suceava. Marcajele în cruciș marcate cu vopsea roșie au delimitat proprietățile. Măsurătorile făcute “la sânge” au ajuns la un moment dat până la delimitarea proprietății pe zidul unei mici clădiri. Dacă măsurătorile făcute de cadastriști vor fi acceptate, o jumătate de metru dintr-o construcție ridicată anterior în majoritate pe terenul Primăriei, va trebui să fie demolată pentru a satisface pretențiile firmei ATLASSIB-TASA.

Faptul că sediul TPL SA, firma ce are ca unic acționar consiliul local al muncipiului Suceava a făcut astăzi de dimineață obiectul unei operațiuni de evacuare, pusă în practică de un executor judecătoresc, la solicitarea SC TASA SA, firmă ce face parte din grupul ­A­TLASSIB este deja un lucru cunoscut. Necunoscută este însă rațiunea pentru care s-a luat decizia de a se interveni în forță ieri dimineață. Se știe că din anul 2004 când ATLASSIB a cumpărat pachetul ajoritar de acțiuni de la TASA Suceava, (fosta întreprindere de transporturi auto (IRTA) de pe vremea lui Ceaușescu, n.r.) și până în prezent, s-au purtat discuții, s-au judecat procese, s-au negociat înțelegeri fără nicio finalitate favorabilă autorității publice locale.

Faptul că ieri dimineață, la ora 6.00, reprezentanți ai firmei TASA, însoțiți de executorul judecătoresc, de un echipaj de jandarmi și de un altul aparținând unei firme de pază și protecție, au descins, fără a anunța în prealabil, la sediul TPL, prezentând un act de executare judecătorească din care rezultă că ­A­TLASSIB, prin TASA Suceava, este proprietarul tuturor clădirilor de pe platforma unde sunt garate autobuzele TPL și pe toate suprafețele betonate a constituit o surpriză chiar și pentru conducerea Primăriei. Abia pe la ora 8.00, viceprimarul Lucian Harșovschi a coborât pe strada Traian Vuia, la sediul TPL, de unde a fost îndrumat către sediul TASA, de pe aceeași stradă, unde a purtat o discuție cu patronul ­A­TLASSIB Ilie Carabulea.

SC TASA SA are în proprietate clădirile cumpărate de la moștenitoarea pe linie fiscală a întreprinderii județene de gospodările comunală și locativă Suceava (IJGCL), din vremea comunismului, care înainte de 1989 s-a regrupat pe partea de transport public, fiind înființată Intreprinderea județeană de transport local (IJTL). Entitatea care asigură transportul public de călători în municipiul Suceava a devenit apoi RATUC –regie autonomă de transport și utilități comunale, a fost pentru scurtă vreme în structura RAUCL – regie cu același obiect de activitate. La începutul anilor 2000, s-a decis separarea sistemului de transport public de celelalte servicii din municipiul reședință de județ. S-a înființat SC TPS SA, societate cu unic acționar consiliul local al municipiului Suceava. Nu s-a ținut cont la acea vreme că terenul pe care TPS avea amplasate clădirea administrativă, garajele și toate celelalte dotări aparțin, într-adevăr municipalității însă clădirile ca atare, inclusiv platformele betonate au fost cumpărate de către ATLASSIB, în campania de mare privatizare de la sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000. TASA Suceava – fosta întreprindere de transporturi auto fiind printre cele mai atractive oferte la acea vreme ale FPS (Fondul Proprietății de Stat, n.r.). ATLASSIB a cumpărat toate activele firmei TASA, inclusiv garajele și platforma betonată folosită de TPS, devenită între timp TPL. Primăria Suceava are, pe de altă parte, proprietatea terenului de sub clădiri și de sub suprafața betonată precum și a spațiului verde, de jur împrejur. Ieri dimineață, un topometrist a demarcat linia dintre proprietăți. Viceprimarul Lucian Harșovschi a venit ieri dimineață să discute cu reprezentanții ATLASSIB, inclusiv patronul, Ilie Carabulea, fiind prezent la Suceava. Situația s-a detensionat în jurul orei 9.00, când în urma discuțiilor purtate s-a decis să se suspende deocamdată executarea firmei de transport public local din municipiul Suceava.

Viceprimarul Lucian Harșovschi indică vinovații pentru situația creată, de la vechiul primar al Sucevei până la actualul manager al TPL

După discuțiile purtate cu patronii de la ATLASSIB – TASA, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi a apreciat că se va găsi în cele din urmă o rezolvare a problemei, astfel încât transportul public local în municipiul Suceava să nu fie periclitat. “Se va găsi o soluție și vreau să vă asigur că cei care au greșit – pentru că sunt și niște greșeli făcute aici – vor plăti, pentru că așa este normal. Nu trebuie să sufere unii pentru alții. Ei doresc clădirile lor, noi dorim terenul nostru și clădiri noi pe terenul respectiv. Vom ajunge la o concluzie, ca să fie în beneficiul sucevenilor. Din punctul meu de vedere asta este soluția. Ceea ce nu am înțeles este de ce nu au plătit chirie până acum. Până în 2012 s-a plătit chirie. Au fost obligați de instanță până în 2012, să plătească 381.000 lei chirie. Nu înțeleg de ce, din 2012 până acum nu s-a mai ajuns la o înțelegere: chirie, compensare și așa mai departe. Situația asta nu este în regulă și trebuie remediată. Si, iarăși nu înțeleg eu – aici ne bântuie vechiul TPS – când a fost executată vechea TPS, în 2004, au fost vândute toate clădirile firmei cu suma de 151.000 euro. Nu înțeleg de ce atunci nu le-a cumpărat municipalitatea sau noul TPL, ca să nu mai fie situația asta. Vom găsi răspunsurile la aceste întrebări în perioada următoare, pentru că în baza înțelegerii verbale, totul va trebui făcut transparent, în Consiliul Local. Lucrurile astea puteau fi făcute direct de către TPL. Chiar dacă acționar unic la TPL este Consiliul Local, TPL are personalitate juridică, putea să negocieze, să încheie contracte, putea să găsească o soluție. Nu au găsit-o, acum va interveni Consiliul Local și va fi totul transparent, așa cum trebuie să fie, a declarat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a mai adăugat că s-a convenit cu avocații și juriștii de la ATLASSIB- TASA ca în următoarele 90 de zile, așa cum a hotărât executorul judecătoresc, primăria Suceava să facă toate demersurile necesare, astfel încât să se iasă din impas. “Situația momentan este deblocată și cred că vom găsi o soluție definitivă. Dacă situația nu s-ar fi rezolvat, identificasem deja o soluție de urgență, dar nu a fost cazul. Vom discuta problema în Consiliul Local și vom găsi o soluție”, a declarat ieri viceprimarul Lucian Harșovschi.(Alexandra IONICA, Neculai ROSCA)