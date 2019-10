După 10 ani la conducerea Spitalului Județean, Vasile Rîmbu refuză să dea Suceava pe București

Deși s-a vehiculat informația că va prelua conducerea Ministerului Sănătății în guvernul liberal pe care îl va propune premierului desemnat Parlamentului, economistul Vasile Rîmbu a declarat că mai are proiecte importante de finalizat, pentru Suceava și pentru suceveni. “Consider că mai am multe de făcut pentru suceveni și pentru sistemul de sănătate din județul Suceava. Categoric, rămân să-mi continui proiectele pentru Spitalul Județean de Urgență Suceava și pentru suceveni”, a declarat managerul Vasile Rîmbu, omul sub conducerea căruia unitatea spitalicească suceveană s-a dezvoltat și modernizat în ultimii ani, devenind un exemplu pentru alte spitale de stat din țară

Managerul Spitalului Județean Suceava a declarat că, deși se simte onorat de faptul că numele său a fost vechiculat ca posibil ministru al Sănătății, dorește să rămână în Suceava și să-și continue proiectele. “Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit să mă propună pentru această onorantă funcție. Mi-am petrecut ultimii zece ani pentru a dovedi că descentralizarea sistemului de sănătate poate fi realizată cu succes iar dezvoltarea și modernizarea Spitalului Județean Suceava constituie proiectul meu de suflet pe care doresc să-l continui. Consider că mai am multe de făcut pentru suceveni și pentru sistemul de sănătate din județul Suceava. Categoric, rămân să-mi continui proiectele pentru Spitalul Județean de Urgență Suceava și pentru suceveni”, a explicat Vasile Rîmbu, managerul celei mai mari unități spitalicești din județ.

Economistul Vasile Rîmbu este omul care a metamorfozat Spitalul Județean Suceava și în zece ani l-a transformat într-unul dintre cele mai moderne spitale de stat din țară. Au fost investite peste 50 de milioane de euro, iar aproape jumătate din sumă a provenit din veniturile proprii ale unității spitalicești. Au fost modernizate toate secțiile și compartimentele spitalului, au fost ridicate construcții noi și au fost angajați peste 150 de medici tineri.

Suceava are una dintre cele mai moderne Unități de Primire Urgențe din țară

Proiectul de modernizare a Urgențelor de la spitalul sucevean a fost în valoare de 2,5 milioane de euro, suprafața UPU Suceava crescând de la 780 de metri pătrați la 1.900 de metri pătrați. Circa 4,5 milioane de lei au fost folosiți pentru dotarea cu aparatură și echipamente medicale, printre care un electrocardiograf, un defibrilator manual și un aparat eco-doppler color cu trei sonde.

Primul spital din țară care a introdus brățări electronice pentru identificarea pacienților

Spitalul Județean de Urgență Suceava a introdus un sistem ultramodern de identificare a pacienților. Astfel, toți pacienții poartă la mână, pe perioada spitalizării, o brățară electronică ce conține datele fiecăruia de identificare, mai precis numele, prenumele, data nașterii, grupa sanguină și eventualele alergii de care suferă pacientul. Pe cărucioarele de tratament sunt montate scannere pentru aceste brățări electronice, iar farmacia spitalului atașează pe toate pungile cu medicamente o etichetă cu același cod de bare ca cel de pe brățară, evitându-se în acest mod administrarea tratamentului greșit. “Aceste brățări sunt dedicate utilizării în spital. Au posibilitatea de a fi dezinfectate, pacientul poate face duș cu ea la mână. Brățările sunt de unică folosință, ele nu se pot transfera de la un pacient la altul, sunt tăiate de personalul medical în momentul în care se face externarea. Dorim, în acest mod, să creștem siguranța pacientului, prin dublă identificare. Au fost situații în țară când s-a administrat tratament perfuzabil unui alt pacient, acesta din urmă decedând, iar Spitalul Județean Suceava nu dorește să se confrunte cu astfel de situații”, a explicat atunci managerul Spitalului Județean Suceava. În acest mod, devine aproape imposibil să se facă confuzii între pacienți, mai ales între cei aflați în stare gravă, care nu pot comunica cu personalul medical. Mai menționăm faptul că Spitalul Județean Suceava este primul spital public din România care a introdus acest sistem de identificare pentru toți pacienții internați. De asemenea, spitalul sucevean este primul din țară care a avut toată documentația medicală referitoare la pacienți, stocată electronic, pe un server al instituției. Astfel, fiecare operațiune medicală este înregistrată în timp real pe această fișă electronică a pacientului, orice cadru medical din spital putând afla tratamentele și investigațiile la care a fost supus pacientul respectiv.

Un nou sistem de dezinfecție în secțiile Neonatologie și Obstetrică-Ginecologie

Deoarece s-a dorit mereu limitarea infecțiilor intraspitalicești, managerul Vasile Rîmbu a implementat un nou sistem de curățenie în secțiile de Neonatologie și Obstetrică-Ginecologie. “În vederea prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale, în urma auditării de către o firmă de specialitate a nivelului de rigurozitate al curățeniei și dezinfecției obiectelor atinse frecvent în secțiile de risc, conducerea spitalului a hotărât testarea în cadrul unui proiect a unui alt sistem de curățenie – dezinfecție, bazat pe instruirea personalului în utilizarea unor cărucioare de curățenie echipate cu lavete și mopuri preimpregnate cu soluție detergent dezinfectant, sortate pe coduri de culori, și anume albastru pentru suprafețe salon, roșu pentru grup sanitar, galben pentru toaletă și chiuvetă și verde pentru oficii, delimitarea clară și sigură a zonei curate de cea murdară, ușor de folosit și ușor de dezinfectat”, a declarat managerul Vasile Rîmbu.

La fiecare pat a fost instalat un sistem de dozare a dezinfectantului care poate fi folosit atât de personalul medical, cât și de pacienți. După cum susțin reprezentanții spitalului sucevean, acest sistem reprezintă un instrument eficient și de siguranță pentru asigurarea conformității cu prevederile Ordinului 1101/2016 privind prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale. Costurile sunt reduse prin utilizarea unor sisteme de dozare și se reduce astfel și riscul de apariție și transmitere încrucișată a infecțiilor, crescând siguranța pentru pacienți.

Anul trecut a fost inaugurată Secția de Îngrijiri Paliative

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Suceava a inaugurat în februarie 2018 cea de-a 25-a secție a unității spitalicești sucevene. Este vorba despre Secția de Îngrijiri Paliative. În această nouă secție au fost transferați pacienți în stadii terminale. “Îngrijirea paliativă se adresează tuturor bolnavilor cronici care nu mai beneficiază de tratament curativ, cu scopul îmbunătățirii calității vieții până în momentul decesului. Dezideratul secției noastre este de a oferi acces nediscriminatoriu pacienților aflați în nevoie prin furnizarea de servicii la cel mai înalt nivel posibil, servicii ce-și au ca obiectiv abordarea holistică a nevoilor pacientului din perspectiva terapeutică, spirituală, emoțională și socială, în scopul susținerii calității vieții, dar și al suportului la sfârșitul vieții”, a declarat managerul Spitalului Județean Suceava, economistul Vasile Rîmbu. Printre pacienții suceveni eligibili pentru îngrijire paliativă sunt pacienții internați în spitalul sucevean, fără șanse de vindecare, și anume cei cu stadiul IV la diagnosticul inițial, cei cu scleroză amiotrofică laterală, pacienți cu boală cardiovasculară, cu demență în ultimul stadiu, pacienți cu boli ale ficatului, insuficiență hepatică, cei cu scleroză multiplă, dar și pacienți cu boli renale, cu atac cerebral și comă ori pacienți în fază cronică a atacului cerebral hemoragic și ischemic.

Noua secție de Îngrijiri Paliative din cadrul Spitalului Județean este situată la demisolul clădirii în care funcționează Secția de Pneumologie de la Spitalul Vechi și are o capacitate de 25 de paturi. Aici lucează trei medici cu atestate pentru îngrijiri paliative, 12 asistente, 12 infirmiere, un kinetoterapeut și un psiholog, un asistent social și un preot, aceștia din urmă cu câte jumătate de normă. Lucrările de amenajare a acestui spațiu au durat cinci luni, iar adresabilitatea mare în această specialitate a fost motivul principal pentru urgentarea lucrărilor. Din cei aproape 2.500 de pacienți care au necesitat astfel de îngrijiri în cursul anului 2017, aproape 300 erau în fază terminală.

S-a extins Secția de Cardiologie – numărul paturilor a crescut de la 37 la 80

Corpul F din spatele Spitalului Județean are acum un nou etaj, fiind extinsă secția de Cardiologie cu o suprafață de peste 600 de metri pătrați, dublându-se astfel și numărul de paturi. Această suplimentare a fost necesară dacă facem referire la numărul deosebit de mare al pacienților suceveni care se află în evidențele medicilor specialiști cu probleme cardiace, bolile de inimă fiind și principala cauză de deces în județul nostru. Mai exact, în prezent sunt peste 80.000 de suceveni diagnosticați cu tensiune arterială și alte peste 40.000 de persoane au fost diagnosticate cu cardiopatie ischemică, în ultima perioadă. Valoarea totală a proiectului a fost de aproape două milioane de euro, bani care au provenit de la Consiliul Județean Suceava, dar și din fondurile proprii ale unității spitalicești. Managerul Vasile Rîmbu a explicat că 15 paturi sunt destinate pacienților în stare critică, reprezentând un departament de Terapie Intensivă. Numărul de paturi din secție a crescut de la 37 la 80. Astfel, în noua secție de Cardiologie sunt 15 paturi pentru Terapie Intensivă coronarieni, care beneficiază de unitate centrală de monitorizare, ecograf mobil, electrocardiograf și defibrilatoare. La fiecare pat există un sistem de compresie mecanică pentru prevenirea trombozei venoase. La acestea se adaugă paturile multifuncționale.

Suceava are cel mai modern Ambulatoriu Integrat dintre spitalele de stat

Spitalul Județean Suceava are cel mai modern ambulatoriu dintre spitalele de stat, având toate specialitățile integrate, cu circuit separat pentru copii. Lucrările au costat 7,3 milioane de euro, din care 5,2 milioane de euro a fost construcția, iar restul aparatura. Din suma totală, 5,3 milioane de euro au venit din fonduri europene, iar restul de la autorități și din banii spitalului. Ambulatoriul se întinde pe 4.100 de metri pătrați și are 23 de cabinete medicale.

Un spital de copii va fi ridicat în curtea Spitalului Vechi

Managerul celei mai mari unități spitalicești din județ a declarat că mai are proiecte importante de finalizat, pentru Suceava și pentru suceveni, înființarea unui spital de copii fiind unul dintre acestea. Potrivit managerului Rîmbu, unitatea spitalicească va fi construită în curtea Spitalului Vechi din Suceava și va avea o suprafață de 3.750 de metri pătrați. Clădirea ar urma să aibă subsol, parter și cinci etaje și va integra inclusiv maternitatea într-o construcție monobloc. Trebuie precizat că noua unitate spitalicească va fi construită din fonduri proprii ale Spitalului Județean Suceava, precum și din bani alocați de Consiliul Județean Suceava și de Primăria municipiului Suceava.

La sfârșitul anului viitor, Spitalul Județean Suceava va avea heliport

Investiție de 5,81 de milioane de lei (inclusiv TVA), heliportul va fi construit pe terasa spitalului, termenul contractual fiind de 15 luni, potrivit fișei de date a achiziției. Din valoarea de 4.895.943,59 lei fără TVA, suma de 3.579.214,88 lei a fost estimată ca fiind necesară pentru construcții și instalații; 851.923,00 lei pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcțio­nale care necesită montaj,17.756,16 lei pentru dotări, iar lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier au fost estimate la 53.688,22 lei. Diferența o reprezintă cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, probe tehnologice și teste, proiectare (documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor – manual și proceduri de zbor pentru Heliport), verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și asistență tehnică din partea proiectantului. (Cristina RUŞTI)