Doi frați, unul de 16 ani și altul de 22 de ani, băgați în arest după ce au furat o bicicletă 

Marți, la ora 10:45, o femeie de 30 ani, din Păltinoasa, a sesizat prin 112 faptul că i-a fost sustrasă o bicicletă. Femeia le-a declarat polițiștilor ajunși la fața locului că în jurul orei 10:30, a intrat în magazinul SC Claridor SRL situat în centrul localității Capu Codrului, unde a stat aproximativ 3 minute, lăsând bicicleta la intrarea în magazin, rezemată de gard, iar în momentul când a ieșit, nu a mai găsit-o. În timp ce se efectuau verificări prin zona comiterii faptei în vederea identificării autorilor, polițiștii l-au observat pe C. Elvis, de 22 ani, localnic, care prezenta un comportament suspect, iar în momentul când a văzut polițiștii a fugit. S-a procedat la urmărirea acestuia pedestru, fiind prins după o urmărire de aproximativ 100 metri. Fiind întrebat de ce a fugit de organele de poliție, acesta a relatat faptul că împreună cu fratele său, C. Gheorghe, de 16 ani, au sustras în urmă cu puțin timp o bicicletă din fața magazinului SC Claridor SRL, pe care au ascuns-o pe albia râului Moldova. Bicicleta a fost recuperată, fiind predată persoanei vătămate, totodată fiind identificat și C. Gheorghe care a recunoscut fapta. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de „furt”. Cei doi autori au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Arestul IPJ Suceava. (O.S.)