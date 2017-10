Decorațiunile de Crăciun vor fi montate în Suceava începând de săptămâna viitoare

In acest an vor fi achiziționate decorațiuni noi, în valoare de aproximativ 260.000 lei, unul dintre elementele de noutate fiind cupola luminoasă ce va fi amplasată în centru. Luminițele vor fi aprinse de Ziua Bucovinei

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că începând de săptămâna viitoare, în municipiu vor fi montate decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă. Totuși, luminițele din oraș vor rămâne stinse până pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei. In acest an vor fi achiziționate decorațiuni noi, în valoare de aproximativ 260.000 lei, unul dintre elementele de noutate fiind cupola luminoasă ce va fi amplasată în centru. “De săptămâna viitoare începem să montăm elementele de ornament pentru sărbătorile de iarnă în municipiul Suceava. Așa cum am spus, în acest an venim cu un element de noutate: cupola luminoasă din centru. Primăria achiziționează ornamente luminoase, inclusiv aceas­tă cupolă, în valoare de 259.200 lei. Pe lângă cupolă vor fi și multe alte elemente, unele dintre ele surpriză. Eu sper ca orașul să arate cât mai bine la sărbătorile de iarnă, mai ales că ne pregătim pentru Centenar și chiar din acest 28 noiembrie 2017, anul pre-Centenarului, așa cum am procedat și anul trecut, nu vom mai aprinde luminile pe 1 Decembrie, ci le vom aprinde pe 28 noiembrie. Vor fi aprinse luminile ornamentale din oraș și cele din bradul de Crăciun”, a declarat ieri primarul Ion Lungu. (A. IONICA)