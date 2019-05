Consilierii PSD s-au abținut de la vot după ce bizarul care urăște “Bucovina Rock Castle” i-a speriat: a vorbit cu colega lor, prefectul Mirela Adomnicăi

Autointitulatul “activist creștin” Ionel Butnariu a făcut demersuri și la Prefectură pentru a bloca două hotărâri ale Consiliului Județean, iar prefectul Mirela Adomnicăi a cerut în temeiul unor prevederi legale ca plângerea prealabilă formulată de petent să fie supusă dezbaterii în prima ședință a CJ. In timpul ședinței, după unele contre cu unii consilieri, Ionel Butnariu le-a reamintit public că a discutat cu “colega lor de partid, doamna prefect Mirela Adomnicăi”. Până și șeful liberal al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, s-a simțit nevoit să intervină reamintindu-i că prefectul este apolitic. Ionel Butnariu, care era parcă din alt film, și-a continuat demersul fără să schițeze un minim gest că a înțeles unde a greșit. Mai ciudat este că, la final, cei 16 consilieri social-democrați au ales să se abțină în loc să voteze împotriva plângerii prealabile prin care se dorește blocarea u prefectul ne-a precizat că nu poate răspunde pentru că alții nu cunosc prevederile legale

O situație halucinantă s-a produs, ieri, spre finalul ședinței Consiliului Județean Suceava când consilierii social-democrați au vrut să lase loc de discuție cu bizarul activist intitulat creștin, Ionel Butnariu, care și-a propus de mai bine de un an încoace să sisteze organizarea Festivalului Bucovina Rock Castle care are loc, an de an, în luna august, la Cetatea de Scaun a Sucevei. Deși în repetate rânduri a reușit să-i scoată din sărite și pe unii social-democrați suceveni cu cererile și mai ales atitudinea sa, Ionel Butnariu a reușit, de această dată, să-i determine pe cei de la PSD să nu-i respingă Plângerea prealabilă formulată vizavi de două hotărâri ale deliberativului județean sucevean. Acestea au fost adoptate la ședința din aprilie iar în 20 mai Ionel Butnariu a găsit cu cale să transmită CJ Suceava o plângere prealabilă care să constituie piesă la acțiunea în instanță.

Numai că activistul cu apucături ciudate a întreprins demersuri și la nivel de Prefectură. Abordând o linie le­gală principială, prefectul Mirela Adomnicăi a transmis Consiliului Județean Suceava că „principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune autorităților administrației publice de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul țării, în interiorul comunității, faptul că existența autonomiei locale, prevăzut și de art. 120 alineat l din Constituția României nu se referă la existența unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu” și a cerut, în data de 20 mai, punerea în discuție în prima ședință de lucru a Consiliului Județean Suceava a celor sesizate prin pângerea prealabilă.

Şedința respectivă a avut loc ieri. Inițial, o parte din social-democrați s-au arătat contrariați că trebuie să voteze ceva care nu este un pro­iect de hotărâre. ­Preșe­din­tele CJ Suceava, liberalul Gheorghe Flutur, a explicat că este vorba de o procedură legală care trebuie parcursă, iar petenții care fac plângeri prealabile au tot dreptul să primească un răspuns în termen de la deliberativ.

În timpul ședinței au fost foarte multe discuții, iar pentru prima dată doi consilieri județeni ai PSD au dat semnale că, parțial, ar achiesa la acel demers al lui Ionel Butnariu. Este vorba despre Simion Sticleț și Gheorghe Monoranu care au propus ca de anul viitor concertul să fie organizat în altă locație pentru că Cetatea de Scaun ar trebui să fie un loc sacru. De cealaltă parte, consilierul județean PSD Dan Ioan Cușnir s-a întrebat dacă în vremea lui Ştefan cel Mare nu se făceau petreceri în cetate și crede că nu ar mai trebui dezbătut prea mult acest subiect. Pe un ton de glumă, Gheorghe Flutur i-a răspuns lui Dan Ioan Cușnir că ­pro­babil se referea la „pivnicer”.

Reprezentantul „grupului de creș­tini” care contestă Bucovina Rock Castle i-a avertizat pe consilierii PSD că prefectul Mirela Adomnicăi a blocat organizarea festivalului. Este unul din cele mai inedite și ciudate, în egală mă­sură, momente ale ședinței. „Aten­ție, stimați consilieri de la Partidul Social Democrat, colega dumneavoastră, doamna prefect …”, a început să spună Ionel Butnariu, în râsetele consilierilor județeni liberali și social-democrați. Primii – ca de exemplu Sorina Barbu, Gabriel Harja și Radu Pentiuc – râdeau de gafa comisă, ceilalți probabil râdeau ca să facă haz de necaz.

Până și Gheorghe Flutur s-a simțit nevoit să intervină reamintindu-i că prefectul este apolitic. „Vorbiți de prefectul apolitic …”, a spus Gheorghe Flutur.

Ionel Butnariu, care era parcă din alt film, a părut a nega sau a nu înțelege unde a greșit, deși șeful administrației județene a mai insistat un pic, câțiva consilieri județeni râzând cu poftă la cele ce se petreceau.

Ionel Butnariu și-a continuat demersul atrăgându-le atenția celor de la PSD că „dumneaei a blocat acest lu­cru (organizarea concertului)”, deși consilierii au votat în favoarea acestuia. „E blocat. Nu se poate face”, a insistat Ionel Butnariu.

Contactatăcu privire la afirmațiile făcute de Ionel Butnariu referitoare la „colega de partid, d-na prefect Mirela Adomnicăi”, ea a răspuns într-o ma­nieră legală și corectă, încercând o delimitarea firească și spunând: „Nu pot răspunde eu pentru necunoașterea tuturor. Îndeplinesc doar proceduri legale”.

Reacția a 16 consilieri județeni PSD care, la final, s-au abținut de la vot este halucinantă, cel puțin prin prisma faptului că o parte păreau a dezavua total ideile exprimate de Simion Sticleț și Gheorghe Monoranu. De asemenea, niciunul dintre consilierii social-democrați nu a părut a fi interesat să-i atragă atenția lui Ionel Butnariu în mod clar că se află în afara legii, cel puțin în privința aprecierilor legale de „colega” lor, Mirela Adomnicăi. Prin urmare, nici salvarea aparențelor nu a fost luată în calcul. În condițiile în care, după cum a spus și Ionel Butnariu, plângerea fiind respinsă cu voturile PNL. Plângerea prealabilă depusă de „grupul de creștini” care cere anularea Bucovina Rock Castle a fost respinsă de majoritatea PNL din Consiliul Județean Suceava, cu 20 de voturi, în timp ce consilierii PSD s-au abținut de la vot. (D.P.)