Conducerea fără permis a devenit o modă în județul Suceava

In doar patru ceasuri, pe șoselele din județ au fost prinse trei persoane la volan, deși nu au permise de conducere. Doi adolescenți de 16 și 17 ani, precum și un tânăr de 28 de ani, fără permis și cu o alcoolemie de 0,77 mg/l, s-au ales cu dosare penale

In ultima perioadă, tot mai multe persoane au fost prinse de polițiști la volan fără a avea permis de conducere. La data de 19 iulie 2017, în jurul orei 17.54, un echipaj din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce patrula pe strada Stefan cel Mare din localitate, a observat o mașină de culoare gri care circula pe un drum comunal neclasificat, din direcția comunei Putna către DN2H și care, la vederea autospecialei de poliție, a întors vehiculul și a demarat în trombă. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, iar după o distanță de aproximativ un kilometru s-a reușit blocarea acestuia și prinderea șoferului, care a fost identificat ca fiind Costel Mandiuc, de 28 de ani, localnic, care nu are permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.

In aceeași zi, la ora 21.00, o patrulă din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Marginea a observat că pe podul Zaremba, de pe strada Speranței din localitatea Voievodeasa, comuna Sucevița, a oprit brusc o autoutilitară, iar din aceasta au coborât doi tineri care au luat-o la fugă în direcția din care veneau. Polițiștii au pornit în urmărirea acestora, fiind prinși și identificați în persoana lui Iosif B., de 17 ani și Alex B., ambii din localitate. Fiind întrebați cine a condus mașina și de ce au fugit când au văzut autospeciala de poliție, Iosif B. a declarat că el a condus, dar a fugit întrucât s-a speriat deoarece nu are permis de conducere, întrucât are 17 ani, iar autoutilitara îi aparține fratelui său, Damian B., care nu știa că acesta a luat-o să o conducă. Iosif B. a fost verificat în baza de date a poliției, confirmându-se că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere”.

Tot în seara de 19 iulie 2017, la ora 20.50, polițiștii din Mălini au oprit pentru control pe DJ 209 A, pe raza localității Slatina, autoturismul BMW condus de Maria V., de 16 ani, care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, mașina fiindu-i încredințată spre a fi condusă de către prietenul său, Alexandru Marian, de 20 de ani, din comuna Rădășeni, care se afla ca pasager în autovehicul, pe locul din dreapta față. În acest caz polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere” și „încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu posedă permis de conducere”. (D.Z.)