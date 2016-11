CL a votat: Primăria va plăti în avans subvenția pentru căldură

Eforturile consilierilor PSD de a opri acest proiect de hotărâre nu i-au convins pe toți cei 19 consilieri prezenți ieri la ședința extraordinară organizată la sediul Primăriei Suceava. Proiectul de hotărâre a trecut în cele din urmă, cu 12 voturi pentru și șapte abțineri, după ce mai mulți consilieri au motivat de ce ar trebui sau nu aprobată plata în avans către Thermonet. “Nu dăm bani în plus la Thermonet, este vorba doar de a da acești bani mai repede, astfel încât cei de la Bioenergy să își poată achiziționa combustibilul necesar”, le-a explicat primarul Lungu consilierilor locali

Consilierii locali au aprobat ieri proiectul privind acordarea în avans a subvenției pentru aco­pe­ri­rea diferențelor de preț la încăl­zire, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie din 2016. Din cei 19 consilieri prezenți, au votat pentru aprobarea proiectului de hotărâre 12 consilieri.

Referitor la declarația consilierilor locali ai PSD, care au transmis că se vor abține de la a vota acest proiect de hotărâre pentru că nu face parte din atribuțiile consilierilor locali să aprobe această modificare, întrucât primarul este ordonatorul de credite al municipiului și poate aproba acordarea în avans a subvenției fără aprobarea consilierilor locali, primarul Ion Lungu a ținut să specifice că “este necesară aprobarea Consiliului Local întrucât este vorba despre a face această plată în avans, în detrimentul altor plăți. Si așa execuția bugetară lasă de dorit. Ca atare, problema de fond este aceea a găsirii banilor necesari plății în avans a acestei subvenții”.

Primarul Ion Lungu a mai arătat că “dorim să plătim săptă­mâ­na viitoare o primă tranșă din subvenție, cu valoarea de 1.500.000 lei, către Thermonet, care îi va plă­ti în final către Bioenergy, în așa fel încât aceștia să reușească să achiziționeze masă lemnoasă în această perioadă, pentru că la pă­du­re se mai lucrează doar până un­deva la 15 decembrie. In perioada 15 decembrie-15 ianuarie nu mai lucrează nimeni în pădure și chiar dacă ai bani, nu mai ai de unde să achiziționezi combusti­bi­lul necesar. Pentru a evita ca suce­venii să rămână fără căldură în această iarnă, este imperios necesar să dăm această subvenție în avans, astfel încât cei de la Bio­energy să își facă stocurile de masă lemnoasă necesare”.

Primarul a mai precizat că, deși centrala de la Bioenergy ar putea funcționa și pe gaz metan, această alternativă este una mai scumpă. De asemenea, Ion Lungu a ținut să le reamintească celor 19 consilieri adunați în ședința extraordinară de ieri că acesta nu este primul an în care subvenția se acordă în avans.

“Lucrul cel mai important este să găsim banii pe care să îi dăm în avans. Anul trecut a fost mai ușor, pentru că Guvernul a avut un plafon de creditare de la trezoreria statului cu o dobândă foarte bună, pentru care nu a fost nevoie de licitație. In acest an, însă, nu există încă opțiunea de a lua un astfel de credit, de aceea trebuie să facem acest efort din banii proprii ai Primăriei. Nu dăm bani în plus la Thermonet, este vorba doar de a da acești bani mai repede, astfel încât cei de la Bioenergy să își poată achiziționa combustibilul necesar”.

Deși părerile au fost împărțite între consilierii prezenți ieri la șe­dința extraordinară, unii spu­nând chiar că cei care votează pentru acest proiect riscă să răspundă în fața legii, în vreme ce alții au dat exemple de alte municipii în care s-a procedat la fel, fără pro­bleme de orice natură, proiectul a fost apro­bat, cu 12 voturi pentru și șap­te abțineri. Consilierii PSD s-au abținut de la a vota pentru acest proiect, așa cum au anunțat. Odată proiectul adoptat, ar urma ca o pri­mă tranșă să fie plătită către Ther­monet săptămâna viitoare, în așa fel încât să nu existe riscul ca sucevenii să rămână fără apă caldă și căldură în această iarnă.

Ion Lungu a mai arătat că cei de la Thermonet sunt doar intermediari ai acestei tranzacții și că au obligația de a da banii către Bioe­nergy imediat ce îi vor primi de la Primărie. (A.I.)