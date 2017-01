Centura mondială la MMA a ajuns în posesia rădăuţeanului Cristian Anheliuc

Cristian Anheliuc a pus mâna pe centura mondială la categoria +120 de kilograme, la finalul anului trecut. Până să intre în cuştile MMA, rădăuţeanul a fost gardă de corp pentru multiplu campion de Formula 1, germanul Michael Schumacher, şi pentru echipa de fotbal Juventus Torino. Totodată, în 2016, Cristian Anheliuc cel mai mare arbitru de skandenberg din lume

Are doi metri şi 10 centimetri, iar când se urcă pe cântar, acul se opreşte la 160 de kilograme. Prietenii îi spun însă Micuţu’. Aşa l-a poreclit antrenorul său de baschet din Rădăuţi, după un meci cu o echipă din Tiraspol. La 38 de ani, Cristian Anheliuc a renunţat de mult la baschet, apoi la rugby şi s-a specializat ca şi bodyguard.

In trecut a lucrat pentru trupe ca Andre, Simpu sau Akcent, dar perioada de glorie a cunoscut-o în 2005, în Italia, unde a fost gardă de corp pentru multiplu campion de Formula 1, germanul Michael Schumacher, şi pentru echipa de fotbal Juventus Torino.

Cum i-a cunoscut pe Schumacher, Del Piero sau Zidane

“Michael Schumacher este un băiat de nota 200. L-am cunoscut pe circuitul de Monza, în anul 2005. Atunci am avut ocazia să stau la o masă rotundă cu el, cu Rubens Barrichello şi cu restul membrilor scuderiei Ferrari, într-un imens cort amenajat pe circuit. Tot în acea perioadă, alături de alţi colegi de-ai mei, am asigurat paza pentru Juventus Torino. Aşa i-am cunoscut pe Del Piero, Zidane, Ibrahimovic, Nedved şi pe antrenorul Fabio Capello. A fost o experienţă frumoasă”, povesteşte rădăuţeanul Cristian Anheliuc.

A cucerit centura mondială la amatori în doar doi ani

De doi ani, Cristian s-a apucat de MMA (arte marţiale mixte) şi i-au trebuit doar patru meciuri să pună mână pe centura mondială la amatori. S-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut, când rădăuţeanul a ieşit din cuşcă învingător în cadrul unei gale din Republica Moldova. “Asta cu MMA-ul a fost o nebunie de a mea. Am fost provocat la un astfel de meci, dar cel care a făcut-o nu a mai vrut să intre în cuşcă cu mine. Dacă tot m-am apucat, am zis să continui, iar după patru meciuri, dintre care trei câştigate, în urmă cu o lună, am obţinut centura mondială MMA la amatori la categoria ^120 de kilograme. Acum, vreau să o păstrez pe viaţă, dar pentru asta trebuie să câştig următorul meci. Să vedem când voi reintra în cuşcă, asta dacă găsim un adversar”, spune Anheliuc.

A devenit cel mai bun arbitru de skandenberg din lume

Când nu luptă, Cristian Anheliuc împarte dreptatea ca arbitru de skandenberg. “M-am apucat de arbitrat meciuri de skandenberg în urmă cu aproape zece ani, iar în 2016 am fost declarat cel mai mare arbitru de skandenberg din lume, titulatură care mi-a fost acordată chiar de secretarul general al Asociaţiei Mondiale de skandenberg. Mi-aş dori să organizez competiţii acasă, la Rădăuţi, dar este greu să găseşti sponsori”, a precizat Cristian Anheliuc.

Membru al Academiei Naţionale Bodyguard, un centru de excelenţă pentru Studii de Securitate Privată, rădăuţeanul Cristian Anheliuc este în prezent şeful securităţii la Agenţia Naţională pentru Cetăţenie. “La Rădăuţi, cu specializările pe care le deţin, este greu să te descurci. Mă leagă însă multe de Rădăuţi. Aproape totul. Acolo m-am născut, acolo este familia mea, acolo mi-au fost puse pentru prima oară mănuşile în mână”, a spus Cristian Anheliuc, care a intenţionat să candideze ca independent pentru un post în Consiliul Local al municipiului în care s-a născut.

Legitimat la clubul Dragon Team, unde este antrenat de Daniel Ungureanu, Cristian Anheliuc colaborează şi CSM Bucovina Rădăuţi, acolo unde a debutat la secţia de baschet. (Dănuţ CHIDOVET)