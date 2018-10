Centrul de Transfuzii Suceava a rămas fără sânge

Reprezentanții Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Suceava sunt disperați deoarece au ajuns în situația în care nu mai pot onora solicitările de sânge venite din partea unităților spitalicești din județ și au demarat o campanie pe Facebook, prin care solicită sucevenilor să doneze sânge. “Din cauza stocurilor de sânge ce sunt aproape inexistente, vă rugăm să veniți la donare! Viața semenilor noștri depinde de noi! Vă mulțumim!”, este mesajul prin care se încearcă sensibilizarea sucevenilor pentru a dona sânge. Numărul donatorilor de sânge a scăzut dramatic în ultimele zile. Zeci de bolnavi așteaptă deznădăjduiți, iar singura speranță este ca cei dragi să se mobilizeze și să meargă să doneze sânge, de preferat pentru grupa de care are nevoie fiecare bolnav, pentru a fi siguri că această cantitate de sânge va ajunge la ei. Chiar dacă s-a estimat această situație și s-a încercat să se păstreze un stoc mimin pentru cazurile de urgență, se pare că de la zi la zi situația devine tot mai complicată, iar în prezent rezervele sunt inexistente.

Această criză a început din timpul verii, dar s-a pus totul pe seama concediilor și s-a sperat că situația se va redresa odată cu venirea toamnei, după cum au explicat reprezentanții Centrului de Transfuzii, însă lucrurile stau tot mai prost de la zi la zi, iar viața zecilor de bolnavi din spitalele sucevene atârnă parcă de un fir de păr. Medicii au amânat la maximum intervențiile chirurgicale non-urgente, iar aparținătorii victimelor accidentelor de circulație sunt îndrumați să doneze sânge pentru ca pacientul să poată fi băgat în sala de operație.

Reamintim că cei care donează sânge primesc în continuare câte șapte tichete de masă plus un set de analize medicale gratuit. În cursul lunii trecute au donat sânge puțin peste 400 de suceveni, numărul fiind mult sub media de 600-650 de donatori pe lună, cât se înregistra până acum. În primele nouă luni ale acestui an au donat sânge peste 3.500 de suceveni.

Acest procedeu al donării de sânge prezintă o serie de beneficii pentru organism, cum ar fi: sângele este împrospătat, imunitatea organismului crește, riscul de paralizie și accident vascular se poate reduce cu 30%. În urma donării de sânge, rezistența organismului la șocuri crește, astfel că, dacă donatorul va suferi un accident, reacția organismului îi va ajuta pe medici, acesta fiind deja obișnuit cu pierderea de sânge și înlocuirea lui. Potrivit legii, pot să dea sânge persoanele peste 18 ani, dar care nu au mai mult de 62 de ani și cele care nu cântăresc sub 50 de kg. Donatorii nu trebuie să aibă boli pulmonare, de inimă, piele, diabet, hepatită, sifilis, ulcer, TBC sau HIV/SIDA. Pe de altă parte, nu este permisă donarea de sânge în cazul persoanelor care fac sex neprotejat, au afecțiuni acute sau boli psihice. În schimb, pot da sânge hipertensivii cu valori ale tensiunii arteriale de până în 200 mm/Hg. Legea mai spune că între donări ar trebui să treacă minimum 72 de zile, interval de timp necesar pentru ca sângele să-și refacă compoziția. Cu 48 de ore înainte de donare nu se bea alcool, iar în ziua anterioară nu se consumă grăsimi, deoarece ele pot influența rezultatele testelor.

La o donare se recoltează 400 ml de sânge, cantitate care nu presupune niciun risc pentru donator deoarece organismul are permanent în ­re­zervă 300-400 ml de sânge, pe care îl folosește când se depun eforturi fizice mari. De asemenea, organismul are capacitatea de a reface repede sângele donat, respectiv în trei-patru ore din punct de vedere cantitativ și în 14 zile din punct de vedere calitativ. Persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare de 65 de lei, au gratuitate pe mijloacele de transport în comun și beneficiază de liber de la serviciu în ziua donării. (Cristina RUŞTI)