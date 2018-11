Cârnaț de treceri de pietoni trasate fără avizul poliției de SUCT SA pe o străduță din Suceava

Pe strada Bogdan Vodă, pe nici 300 de metri, SUCT SA a trasat 9 (nouă) treceri de pietoni, cam câte una la poarta fiecărei case. Poliția Suceava spune că acestea au fost realizate fără avizul necesar, ba chiar Serviciul Rutier ar fi amendat constructorul cu 21 de puncte amendă, echivalentul a 3.045 de lei pentru lucrări necorespunzătoare

Strada Bogdan Vodă din municipiul Suceava a ajuns să cunoască asfaltul după mai bine de 40 de ani de zile în care mijloacele de transport trebuiau să circule pe o uliță acoperită cu pământ. Vara aceasta, strada din municipiul reședință de județ a fost asfaltată.

Pentru a realiza „minunea”, Primăria municipiului Suceava a pus la bătaie suma de 496.688 de lei fără TVA, contractul fiind adjudecat de firma SUCT SA Suceava cu 257.263 de lei fără TVA. Strada a fost asfaltată cu chiu cu vai zilele trecute, după ce, la începutul lunii septembrie, constructorul a anunțat că va termina totul în maximum două săptămâni.

În cele din urmă, cei de la SUCT SA Suceava au finalizat de asfaltat strada Bogdan Vodă, deși se poate vedea cu ochiul liber că lucrarea nu este una de foarte bună calitate. Interesant este faptul că pe această stradă, ce are o lungime de nici 300 de metri, au apărut nu mai puțin de nouă treceri pentru pietoni.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recunoaște că lucrarea “este de domeniul lui Dorel” însă spune că acesta s-a făcut conform aviziului Poliției Rutiere.

„Această stradă, Bogdan Vodă, care era o stradă de pământ și pe care noi am asfaltat-o în acest an, se intersectează cu mai multe străduțe. Poliția Rutieră a spus că la fiecare intersecție cu aceste străduțe să fie puse treceri de pietoni pentru ca elevii să fie în siguranță. Așa a fost proiectul, așa a fost punctul de vedere al Poliției Rutiere, care a avizat proiectul. S-au făcut treceri de pietoni la fiecare străduță care se intersectează cu strada Bogdan Vodă. Este de domeniul lui Dorel, dar e cu aviz de data aceasta… Astăzi (luni – n.r.) am aflat și eu că sunt atât de multe. Strada s-a finalizat recent, știam că trebuie să se marcheze, am rămas și eu surprins. Am verificat proiectul, așa este avizul, poliția a spus că pentru că este o stradă care se intersectează cu foarte multe străduțe și pentru siguranța copiilor care circulă în zonă, fiind o zonă cu foarte mulți copii, să se facă treceri de pietoni la fiecare străduță”, a declarat, luni, pentru Mediafax, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Suceava spun însă că au avizat proiectul de modernizare a străzii și nu marcajele rutiere, ba, mai mult, constructorul a fost amendat pentru că a făcut lucrări fără avizul lor și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

„Colegii mei au fost în luna august la fața locului, au constat o serie de deficiențe, au luat legătura cu constructorul, i le-au comunicat și au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de lucrări fără autorizația serviciului rutier și pentru nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor întrucât s-au apucat să marcheze prea aproape una față de alta trecerile de pietoni. A fost un proiect din 2015 care a fost avizat, însă colegii mei de la Serviciul Rutier au aprobat efectuarea de lucrări – asfaltare, moder­nizare, nu amplasarea trecerilor de pietoni. Trecerile de pietoni nu au fost avizate. Constructorul era obligat să vină și să solicite aviz pentru fiecare în parte”, a declarat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Corina Dumitraș.

Conform acesteia, în luna august a acestui an, constructorul a fost amendat de către Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava cu 21 de puncte amendă, echivalentul a 3.045 de lei pentru lucrări necorespunzătoare.

Oamenii care locuiesc pe strada respectivă sunt nemulțumiți de modul în care s-a asfaltat strada și de faptul că sunt foarte multe treceri pentru pietoni ale căror prezență nu este logică deoarece traficul rutier este unul redus.