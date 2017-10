Bătrână lovită mortal de un șofer băut ce dădea un microbuz cu spatele

Femeia de 80 de ani, din Iacobeni mergea pe partea carosabilă când a fost lovită de microbuzul condus de un șofer cu o alcoolemie de 0,04 mg/l

La data de 12 octombrie 2017, Constantin Asandei, de 67 de ani, din comuna Iacobeni, în timp ce conducea microbuzul Renault, pe strada Minelor din localitatea de domiciliu, a dat vehiculul cu spatele, însă din cauză că nu s-a asigurat corespunzător, a lovit-o cu partea din spate a microbuzului pe Maria Balan, de 80 de ani, care mergea pe partea carosabilă. În urma impactului, bătrâ-na a fost aruncată pe carosabil, în urma leziunilor suferite rezultând decesul ei. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „uci­dere din culpă”.

In aceeași zi, în jurul orei 11.30, Adrian Burcă, de 31 de ani, din comuna Victoria, județul Iași, în timp ce conducea autoturismul Citroen C5 pe strada Zorilor din municipiul Suceava, în zona Restaurantului „Pepenero”, nu s-a asigurat în timp ce dădea cu spatele, acroșând-o pe Eleonora Matei, de 77 de ani, din comuna Scheia, care traversa prin loc nepermis. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a femeii. Soferul și bătrâna au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind alcoolemii zero. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. (D.Z.)