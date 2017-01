Ample lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare din Suceava vor începe în primăvară

Primăria Suceava mai are nevoie de încă 50 de milioane de euro, pe care primarul Ion Lungu speră să îi obțină din fonduri europene. Municipalitatea a restituit la finalul anului trecut 2,5 milioane de euro primiți din fonduri guvernamentale, pe care primarul Ion Lungu speră că va reuși să îi recupereze în 2017. Soluția ideală pentru reabilitarea sistemului de termoficare o reprezintă obținerea unei finanțări din fonduri europene, având în vedere suma foarte mare necesară realizării lucrărilor

Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Su­ceava va începe în lunile martie sau aprilie, în funcție de evoluția vremii. Sucevenii au intrat în sezonul de iarnă cu o serie de avarii, dintre care cea mai în­semnată a lăsat aproape întregul municipiu fără apă caldă și căldură pentru o zi, în cursul săp­tămânii trecute.

Guvernul României a alocat anul trecut bani pentru reabi­litarea sistemelor de termoficare din țară, însă sumele alocate au ajuns târziu în conturile primăriilor, motiv pentru care, cel puțin la nivelul municipiului Suceava, acești bani nu au putut fi folosiți, iar Primăria Suceava a restituit la finalul lui 2016 2,5 milioane de euro, pe care primarul Ion Lungu speră că va reuși să îi recupereze în acest an. Pentru a rea­bi­lita întregul sistem de ter­moficare, Primăria Suceava mai are nevoie de încă 50 de milioane de euro, pe care primarul Ion Lungu speră să îi obțină din fonduri europene.

“Nu din cauza Primăriei sau a primarului nu au început aceste lucrări de termoficare. Miza noastră sunt fondurile europene. Din păcate, pe POIM, pe proiecte de mare infrastructură, încă nu este ghidul solicitantului finalizat, încă nu este lansat apelul de proiecte. Spe­ranța noastră, așa cum am spus, este legată de fonduri europene, de unde să luăm bani să reabilităm în totalitate aceste magistrale”, a arătat ieri primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Soluția ideală pentru reabilitarea sistemului de termoficare: obținerea de fonduri europene

Lucrările ar urma să fie începute în primăvară, după golirea sistemului de termoficare, astfel încât să nu fie oprită alimentarea cu energie termică și apă caldă în sezonul rece, când cetățenii au de suferit. Conform primarului Ion Lungu, sistemul de termoficare al municipiului Suceava este reabilitat în proporție de 35%, pentru realizarea lucrărilor la restul de 65% din sistem fiind necesari bani de care Primăria nu dispune, mai precis o sumă re­pre­zentând bugetul municipa­lității pentru un an întreg.

“35% din sistemul de termoficare al orașului este reabi­litat. Municipalitatea a chel­­tuit 25 de milioane de euro pentru a reabilita o parte din sistemul de termoficare al orașului, iar pentru a finaliza lucrările de reabilitare ar mai trebui investiți încă 50 de milioane de euro. Din păcate, guvernul precedent a dat banii târziu și nu i-am mai putut folosi. Se știe că la sfâr­șitul anului am dat 2,5 milioane de euro înapoi la Guvern, pentru că nu am reușit să îi cheltuim. Banii au venit târziu, iar până am făcut licitația a venit luna decembrie. Aceste lucrări vor demara în luna martie sau aprilie, când se va putea lucra afară. Aceste lucrări nu pot fi începute în perioada de iarnă, când sistemul este în funcțiune. Rețelele sunt vechi, conductele sunt vechi, motiv pentru care apar probleme. Am făcut tot posibilul să reabilităm acest sistem de termoficare și am reușit în proporție de 35%. Mai avem de reabilitat încă 65% și vom face tot posibilul să îl reabilităm, însă nu depinde numai de Primărie. Fiind vorba despre o sumă foar­te mare de bani, această pro­blemă poate fi rezolvată numai pe fondurile europene”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Intre timp, furnizorul de energie termică al municipiului Suceava, Thermonet, va continua să intervină pentru remedierea avariilor care ar putea să apară. Sistemul de transport-distribuție al Sucevei este vechi de peste 30 de ani, fapt care explică numărul ridicat de avarii care au apărut de la punerea lui în func­țiune, în luna noiembrie. Reabi­litarea sistemului de termoficare reprezintă o prioritate pentru mu­­nicipalitate în anul 2017, fi­ind una dintre cele mai urgente lucrări ce trebuie rea­lizate în Suceava. (Alexandra IONICA)