Aceeași poveste în fiecare an: In Suceava, lucrările la termoficare nu se vor termina pentru că lipsește finanțarea

Primarul Sucevei a declarat ieri că le-a recomandat celor care se ocupă de realizarea lucrărilor la termoficare să încheie ce au inceput deja și să nu mai sape alte șanțuri. Intrucât există riscul ca lucrările să nu poată fi încheiate până în iarnă, Ion Lungu vrea să se asigure că la sosirea sezonului rece, în municipiu nu vor exista șanțuri și țevi descoperite. Ca soluție, primarul Lungu face din nou apel la suceveni să-și plătească taxele și impozitele

Primarul Ion Lungu a explicat ieri că este foarte posibil să fie nevoie să returnăm încă o dată banii primiți pentru termoficare, aceasta în condițiile în care ei vor sosi în contul Primăriei în acest an. Problema restituirii ba­nilor se pune pentru că aceștia trebuie cheltuiți până la finalul anului bugetar, iar sezonul de realizare a lucrărilor se apropie de final. Tinând cont de faptul că, cel puțin în Obcini, stadiul de realizare a lucrărilor este de aproximativ 25%, mai mult ca sigur o parte din sumă va trebui restituită. Ion Lungu a explicat ieri că a discutat cu constructorul să lucreze în Obcini pe porțiunile unde asfaltul a fost deja spart și să nu mai deco­perteze strada și pe alte porțiuni, în așa fel încât la finalul sezonului să nu rămână zone foarte mari neasfaltate. Totodată, el a explicat că nici în zonele în care s-au încheiat lucrările terenul nu a fost adus la starea inițială, din lipsă de bani. De asemenea, Ion Lungu a făcut un apel la suceveni să își achite taxele și impozitele aferente acestui an, municipalitatea având nevoie de bani.

“Din păcate, lucrurile nu merg așa cum ne-am dori. Avem o mare problemă cu lucrările la termoficare. Cu toate insistențele mele, cu discuțiile pe care le-am avut la Guvern, la nivel de ministru secretar de stat, banii nu au apărut pe termoficare. Deși toată lumea mă asigură că vor veni, încă nu au venit până astăzi. Din păcate, firma care lucrează la termoficare a adus facturi în valoare de vreo 40 miliarde de lei vechi. Noi le-am dat aproximativ 10 miliarde din banii Primăriei și sigur că și la Primărie încasările merg destul de greu și cu acest prilej fac un apel la suceveni, la firmele care au termen scadent la data de 30.09 să plătească banii la Primărie, pentru că este nevoie de bani la Primărie. Problema este în felul următor: riscăm, în cartierul Obcini, să nu terminăm lucrarea în măsura în care nu vin banii de la București. Dacă vin banii trebuie să îi cheltuim până la sfârșitul anului. S-ar putea să vină banii când nu se mai poate lucra și trebuie să îi dăm înapoi la Guvern. Așa e în România. Eu încă trag speranțe. Si ieri am avut o discuție telefonică cu doamna ­mi­nistru secretar de stat Caraman, care la fel m-a asigurat că vor veni cât de repede banii. N-au venit banii la termoficare cu toate eforturile pe care le-am făcut. Am stat două zile la București, am stat pe la uși, dar deocamdată nu sunt veniți banii și firma care lucrează aici are foarte mult de încasat, are foarte multe fronturi de lucru. Bineînțeles că au și ei mulți subcontractori. Acești subcontractori nu mai vor să lucreze pentru că n-au fost plătiți. Se lucrează, dar nu în ritmul corespunzător. Eu i-am rugat să mai angajeze formații suplimentare, mai ales în cartierul Obcini. N-au reușit acest lucru pentru că toți cei care vin vor să aibă certitudinea că își primesc banii. A venit și directorul de la București al firmei și vom avea o discuție, să vedem cum putem să o scoatem la capăt. E o problemă delicată”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Dacă în ceea ce privește furnizarea apei calde către cetățeni Ion Lungu dă asigurări că nu sunt probleme care să aibă legătură cu lucrările ce sunt în desfășurare, acesta a arătat că ar putea exista probleme cu circulația, în condițiile în care niciuna dintre străzile unde asfaltul a fost spart în vederea realizării lucrărilor nu a fost reasfaltată.

“In același timp, vreau să vă spun că lucrările nu influențează furnizarea de apă caldă către ­po­pulație. Se merge pe circuite paralele, atât cele vechi, cât și cele noi, iar în caz că se ivește vreo problemă, găsim o soluție. Nu se pune ­pro­blema ca din cauza lucrărilor să nu beneficieze lumea de apă caldă sau de căldură. Dar s-a creat un disconfort. S-au terminat lucrările pe ­Gri­gore Ureche, s-a deschis în sfârșit strada care colectează toate fluxurile de circulație de acolo. Din păcate, este la faza de pământ, iar atunci când plouă se face noroi. Trebuie adusă strada la starea inițială și nu sunt bani pentru asta. La fel și pe celelalte străzi. In zona centrală, unde au terminat lucrările. Pe Ion Vodă Viteazul au terminat lucrările, dar n-au adus la starea inițială. Este aceeași problemă: ca să aducă la starea inițială trebuie să-i plătim. Vom face și noi ce putem și sperăm să încasăm mai mult în luna septembrie, să îi mai plătim și noi de la Primărie și sper ca în cele din urmă să vină banii de la Guvern”, a mai explicat ieri edilul sucevean, subliniind că el însuși i-a sugerat constructorului să nu mai înceapă lucrările pe alte străzi, în așa fel încât să nu se ajungă în situația în care să existe porțiuni de șanțuri unde țevile să fie descoperite în pragul iernii. “Decât să decopertăm, să facem niște șanțuri pe care să nu le terminăm, stăm să vedem. Sunt două elemente determinante. In măsura în care vin banii de la Guvern și este vreme, avem șanse să le facem. Până atunci și eu le-am sugerat să nu mai începem alte fronturi, să terminăm două magistrale pe care le-au început pe două străzi pentru că riscăm să stăm cu șanțuri descoperite și vine iarna”, a concluzionat ieri edilul sucevean.

Acesta a declarat că își păstrează optimismul, speră că lucrările vor fi încheiate în acest an și va putea fi cheltuită întreaga sumă acordată de Guvern. Totuși, dacă acest lucru nu va fi posibil, sperăm ca banii să sosească totuși în acest an, în așa fel încât înainte de a-i returna Guvernului să fie achitate măcar facturile care au fost deja emise. (Alexandra IONICA)

t